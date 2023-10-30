借助 GIS，用户可以创建交互式查询、分析空间信息、编辑数据、集成地图并呈现这些任务的结果。GIS 是地理信息科学的一部分，地理信息科学是涉及 GIS 各个方面（例如硬件和软件、编程语言、地理空间数据以及它们如何协同工作）的总体领域。

GIS 连接和叠加通常被认为是不同的数据集，以帮助人们、企业和政府更好地了解我们的世界，发现以前未利用的模式和关系。通过 GIS 制图和分析，组织可以改进资源管理、资产管理、环境影响评估、营销、供应链管理和许多其他活动的决策和优化。