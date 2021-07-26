企业资产管理 (EAM) 是指用于维护和控制运营资产及设备的软件、系统和服务的组合。EAM 的目标是在优化资产在其整个生命周期内的质量和利用率、增加生产运行时间并降低运营成本。
企业资产管理涉及工作管理、资产维护、规划和调度、供应链管理以及环境、健康和安全 (EHS) 计划。
在物联网 (IoT) 时代，从阀门到通过传感器和系统实现联网的车辆，从业者正在将高级分析和人工智能 (AI) 整合到 EAM 中。使用 AI 技术分析从仪表化资产收集的数据，由此获得的洞察分析可帮助维护团队做出更明智的决策、提高工作效率，进行预防性维护，并充分发挥实物资产投资的价值。
EAM 通常与计算机化维护管理系统 (CMMS) 相关联，但仔细比较 EAM 与 CMMS，就会发现它们是不同的。CMMS 可以是 EAM 的一个方面。它侧重于集中信息，以促进和自动执行维护管理流程。EAM 是一种资产生命周期管理方法，支持资产从收购到处置的整个过程。
EAM 非常重要，因为它可以帮助组织跟踪、评估、管理和优化资产质量和可靠性。各类组织都是资产密集型组织，这意味着它们拥有数百、数千甚至数百万的资产。
资产的形态和规模多种多样——例如铁路、管道、设备、运输车队和风车，包括维持生产、服务和运营所需的几乎任何设备。EAM 最佳实践可帮助维护团队更有效地控制复杂的环境，以实现以下目标：
作为 EAM 组成部分，CMMS 可以告诉维护管理人员某个资产在哪里、需要什么，以及应该有谁在何时处理。它实现了关键资产管理工作流的自动化，使其易于访问并可审计。
资产管理软件支持预防性功能，以维护设备进行稳定、持续的运营。它有助于确保保修合规性，并防止出现中断生产的问题。
AI 驱动的远程监控可针对资产的当前状态和预期状态，提供切实可行的洞察分析。它能够跨各个部门和信息孤岛汇总数据，从而减少警报数量、提高警报准确性，并增强决策能力。
借助从 IoT 设备以及分析和诊断工具收集的历史数据和实时数据，可以提升实物资产的可用性、可靠性，并延长其使用寿命。
通过采取更明智的维护策略以及将风险管理嵌入到业务流程中，延长设备生命周期，从而提高投资回报率。
IoT、AI 和分析可增强设备维护实践。资产跟踪和可追溯性可满足日益复杂的 EHS 要求。
EAM 有助于建立单一技术系统来管理几乎所有资产类型。对整个企业的各种资产功能进行流程统一和标准化。
CHS Inc. 的 John Myers 使用 IBM Maximo 已有 20 多年，见证了 EAM 向预测性维护的转变。了解为什么在云和 IoT 领域，他仍然看到了与 Maximo 合作带来的全新可能性。
集中管理计划内和计划外的工作，从最初的请求直到完成，包括实际工作的记录。
从纠正性维护（问题发生后进行维修）转向预防性维护（按计划进行维修）和预测性维护（由于数据表明即将发生故障而进行维修）。
在甘特图上以图形方式查看工单和预防性维护计划。直观地处理工单管理，帮助调度员管理任务和工作依赖关系。
将资产及其维护材料整合到从采购到使用的供应链中。有效的工具应结合 IoT 技术，帮助将 EAM 与供应链管理系统集成。
记录并报告 EHS 问题。利用事件分析、纠正措施可追溯性以及流程变更管理来降低风险。
从读取仪表到获取电子签名，再到使用条形码和射频识别，实现更多功能。利用照片和语音转文字等智能手机功能捕捉信息，并提供工具、文档和协作。
运行通常由 AI 驱动的扩展型和增强型分析，以获得运营洞察分析。使用优化模型根据分析自动执行计划、调度和工作管理流程。
支持软件即服务 (SaaS)、基于云的部署或混合云部署，以控制成本、提高系统灵活性并减少对 IT 的依赖。
EAM 的未来可能在于云。因为是在云端托管，所以 SaaS EAM 可根据数据需求灵活自如地进行缩放。用户只需为所需的数据资源付费。与本地部署相比，SaaS 对 IT 的干预和支持要少得多。因此，与 IT 相关的资本支出可以转换为运营支出和资源。
服务提供商在云端进行升级，因此始终应用最新的版本和功能。此外，SaaS 还可以更快的速度和更低的风险集成新技术。
水、废水、天然气和电力的输送和分配对管道或电力线等线性资产的能力提出了要求。这些系统还需要适应复杂的班组调度，并考虑来自远程资产的地理空间信息。
这些行业强调将安全性、可靠性、合规性和性能集成到工作流中。因此需要 EAM 系统，以通过标准化和改进维护实践以及促进协作来降低成本。
制造业包含了一系列行业：汽车、航空航天、国防、电子、工业产品、消费品等。在这些行业中，EAM 系统成为精益六西格玛等整体流程管理方法的一部分，与产品生命周期管理要求相辅相成。
这些应用领域的重点是提供资产和库存详细信息，实现服务或物流功能。燃油管理、驾驶员日志、备件、装卸区域时间表等数据对于维护铁路、公路和空中交通运营至关重要。
这些系统能够监控、跟踪和管理设备、设施及移动资产。对相关标准、可追溯性和电子签名的管理至关重要。借助文档包来满足和验证复杂的监管要求。
医疗保健 EAM 解决方案必须管理设施和设备就绪性之间的复杂关系。它们跟踪和定位关键资产，监控设施，遵守报告要求并与运营健康信息系统集成。
核组织强调管理作业和资产以遵守相关法规的重要性，重点关注精准的状态管理、工作流、升级和电子签名。这些策略旨在满足健康、安全和安保方面的严格监管要求。
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