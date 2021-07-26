EAM 非常重要，因为它可以帮助组织跟踪、评估、管理和优化资产质量和可靠性。各类组织都是资产密集型组织，这意味着它们拥有数百、数千甚至数百万的资产。

资产的形态和规模多种多样——例如铁路、管道、设备、运输车队和风车，包括维持生产、服务和运营所需的几乎任何设备。EAM 最佳实践可帮助维护团队更有效地控制复杂的环境，以实现以下目标：