什么是供应链管理？

Business operations
2022 年 7 月 12 日

什么是供应链管理？

供应链管理 (SCM) 是指协调企业从寻购原材料到交付成品的整个生产流程。

全球供应链是一个由供应商、制造商、分销商、零售商、批发商和客户组成的复杂网络。有效的 SCM 要优化这个网络，以确保所有产品都能在需要的时间顺利到达需要的地方。它包括获取必要的组件、制造产品、存储产品、运输产品并将其交付给客户。

SCM 还涉及外部合作伙伴与内部资源的协调和运营管理。供应链管理专业协会 (CSCMP) 表示，“从本质上讲，供应链管理整合公司内部和公司之间的需求管理。”1

小球在轨道上滚动的三维设计

最新的 AI 新闻 + 洞察分析

在每周的 Think 时事通讯中，发现专家精选的有关 AI、云等的洞察分析和新闻。 

立即订阅

供应链管理为什么很重要？

有效的供应链管理可最大限度地减少生产过程中的成本、浪费和时间。它会直接影响盈利能力，并让企业在当今的全球市场中获得竞争优势。一项研究发现，拥有先进 SCM 能力的组织比同行的利润高出了 23%。2

供应链管理还可以帮助公司预测和降低风险（例如供应链中断）并跟踪法规和标准的遵守情况。通过帮助产品准时、完好地到达客户手中，供应链管理可以提高客户满意度和忠诚度。

随着人们对气候变化的认识不断提高，供应链管理的重要性也显而易见。可持续的供应链管理可以通过优化物流能源管理以及减少浪费来帮助公司减少碳足迹和对环境的影响。

AI 学院

成为 AI 专家

获取相关知识，以确定 AI 投资的优先级，从而推动业务增长。立即开始观看我们的免费 AI 学院视频，引领 AI 在组织中的未来应用。
观看系列视频

供应链管理的关键要素

供应链管理由几个主要组件组成，包括：

规划

规划包括预测需求、安排生产和管理库存水平，确保相应产品准备就绪，以满足客户需求。它还涉及通过确定衡量供应链是否高效、有效并满足公司目标的指标，制定整体 SCM 策略。它还包括适应新产品需求。
采购

寻购涉及确定要与之合作的供应商、就合同开展谈判和管理供应商关系，以确保原材料和组件的可靠供应。此工作包括订购、收货、管理库存和授权供应商付款。
制造业

生产涉及组织接受原材料、设计和生产产品以及处理质量控制所需的供应链运营。
库存管理

库存管理可跟踪从制造商到仓库以及从这些设施到销售点的库存情况。库存管理旨在确保在正确的时间将正确的产品放在正确的地方。
交付

配送则涉及运输和分发成品，以满足客户需求。其中包括管理配送中心、仓储、订单履行情况物流
退货

处理退货需要建立网络或流程，以收回有缺陷、多余或生命周期终止的产品。除了最终产品处置外，它还包括管理逆向物流和客户满意度。

供应链管理的方法

SCM 有几种战略方法。公司可以根据自己的需求、预算、能力以及长期目标和优先事项采取不同战略。常见的方法包括

  •  精益供应链管理
  • 敏捷供应链管理
  • 六西格玛
  • 全面质量管理 (TQM)
  • 弹性供应链管理
  • 绿色供应链管理
  • 数字化供应链管理

精益供应链管理

该方法侧重于消除一切形式的浪费，包括多余库存、不必要的运输和低效流程。目标是打造一条精简且具有成本效益的供应链。

敏捷供应链管理

这种方法强调对客户需求和市场条件的变化做出快速响应。它通常涉及快速批量生产、快速补货和灵活的供应商合同等实践。

六西格玛

这种方法以数据为导向，有助于消除缺陷，减少供应链流程中的可变性。它使用统计方法来识别和消除错误的原因，并最大限度地减少生产和业务流程中的可变性。

全面质量管理 (TQM)

这种方法注重提高整个供应链的质量，目标是提高客户满意度。其中涉及持续的改进工作，通常包括供应商质量管理和流程标准化等做法。

弹性供应链管理

这种方法侧重于建立能够承受中断并适应不断变化的条件的供应链。它侧重于识别供应链中的潜在风险并制定减轻这些风险的策略。这些策略可能包括实现供应商多元化、制定应急计划和投资供应链可见性工具

绿色供应链管理

此方法侧重于最大限度地减少供应链对环境的影响并促进社会责任。它可能涉及可持续采购和参与循环经济等实践。

数字化供应链管理

这种方法利用人工智能 (AI)、机器学习 (ML)、物联网 (IoT) 和高级分析等技术来加强供应链管理的各个方面，包括需求预测、库存管理和物流。

供应链经理的作用

供应链经理在维护供应链平稳运行方面发挥着至关重要的作用。他们负责规划、实施和控制从原产地到消费地的商品、服务和信息的高效且有效流动。

从事这类管理工作的专业人员往往要应对各种挑战，包括全球供应链网络日益复杂，风险和干扰日益增多。从事这一职业的人还可以调整公司的供应链战略，从而实现可持续发展目标。

随着针对技术工人的需求不断增长，很多公司都面临供应链管理人才短缺的问题。例如，美国劳工统计局预计：到 2032 年，对物流人员的需求将上涨 18%，是针对所有职业的预期增长率的 5 倍多。3

供应链经理必须深入了解供应链的各个部分，并具有很强的分析和解决问题的能力。他们可以通过大学学位（包括工商管理硕士或学士学位）、证书课程和行业经验获得 SCM 方面的专业知识。专业知识领域包括项目管理、物流管理、采购、战略采购、库存管理和需求规划或预测，以及运营管理、分析和供应商关系管理。

供应链管理的历史

SCM 的概念于 20 世纪 80 年代出现，但其根源可以追溯到 20 世纪初装配线的创建。最初，SCM 的目标是提高制造效率和降低库存水平。然而，随着全球化和信息技术的进步，当今的供应链已演变为跨越多个国家或地区和大洲的复杂网络。

电子商务的蓬勃发展改变了供应链管理的发展趋势。多年来，重点从以零售为中心的传统模式转向了直接面向消费者的模式。这种转变需要更复杂、更灵活的供应链来处理规模更小、更频繁的交付，且通常是全球规模的交付。

新冠疫情等近期出现的干扰事件凸显出风险管理和弹性的重要性。因此，公司正在实现供应商基础多样化，增加库存缓冲并投资技术，以提高可见性和响应能力。全球化在扩大跨国供应链的同时，也出现了向本地化的转变，以应对贸易紧张局势、运输成本提高以及缩短交付时间的需求。

供应链管理技术

新技术的集成正在改变企业管理供应链的方式。

人工智能 (AI) 和机器学习 (ML)

AIML 彻底改变了需求预测，使公司能够更准确地预测销售情况并相应调整生产、库存水平和定价策略。人工智能驱动的聊天机器人和虚拟助理简化了交互，从而改善客户体验。ML 算法会分析在整个供应链中收集的数据，以识别瓶颈、优化路线并提高整体可见性。
物联网 (IoT)

物联网设备（例如传感器和射频识别 (RFID) 标签）收集有关库存水平、货物跟踪和资产性能的实时数据。此外，支持物联网的智能仓库也变得越来越普遍；它们提供用于库存管理的自动存储和检索系统、机器人分拣和无人机。
工业 4.0

IoT 对工业 4.0 的兴起也至关重要，工业 4.0 是指制造业的数字化转型。工业 4.0 融合了数字物理系统、增强现实、云计算和高级数据分析等新科技。机器人技术和 3D 打印技术简化了生产和仓储流程，缩短了交付周期，降低了成本。工业 4.0 能力可加快决策速度，并实现更高水平的自动化和定制化。
区块链

区块链技术正在增强供应链的透明度、可追溯性和安全性。区块链可通过创建不可更改、去中心化的交易分类账，从而协助防范伪造、提高产品安全性并简化合规流程。
创新发展成果

5G 等技术可以实现更快、更可靠的数据传输，同时支持部署更先进的物联网设备和实时监控系统。自动驾驶卡车等自动驾驶车辆和无人机也将变得更加普及，从而降低运输成本，缩短交付时间。尽管仍处于早期阶段，但量子计算正在通过解决复杂问题并实现更精确的模拟和情景规划来塑造 SCM 的未来。

供应链管理软件

一系列旨在支持供应链专业人员的 SCM 软件产品正在涌现。这些软件选项包括：

这些工具可简化和实现采购、生产、物流和销售等流程的自动化，从而提高效率并降低成本。例如，ERP 系统可提供供应链流程的实时可见性，从而实现快速决策和优化。同样，WMS 和 TMS 有助于管理和控制仓库和运输运营。
相关解决方案
IBM Envizi：Supply Chain Intelligence

让供应商参与其中，并简化“范围 3 - 类别 1”排放量计算，从而满足报告要求并优化绩效。

 探索 IBM Envizi
供应链解决方案

借助 IBM 的供应链解决方案减少中断并制定可持续发展的弹性计划。

 探索供应链解决方案
供应链咨询服务

利用 IBM 的供应链咨询服务，构建支持 AI 的可持续供应链。

 了解供应链服务
采取后续步骤

构建由 AI 提供支持且可持续发展的供应链，为企业做好迎接未来工作的准备，提高透明度，并改善员工和客户体验。

 

 了解供应链服务 探索供应链解决方案
脚注

所有链接均为 ibm.com 外部链接

1 CSCMP 供应链管理定义和词汇表”，供应链管理专业协会，2024 年 7 月。

2下一站，下一代”，Accenture，2024 年 7 月。

3 “职业前景手册：物流师”，美国劳工统计局，2024 年 4 月 17 日。