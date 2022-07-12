全球供应链是一个由供应商、制造商、分销商、零售商、批发商和客户组成的复杂网络。有效的 SCM 要优化这个网络，以确保所有产品都能在需要的时间顺利到达需要的地方。它包括获取必要的组件、制造产品、存储产品、运输产品并将其交付给客户。

SCM 还涉及外部合作伙伴与内部资源的协调和运营管理。供应链管理专业协会 (CSCMP) 表示，“从本质上讲，供应链管理整合公司内部和公司之间的需求管理。”1