供应链管理 (SCM) 是指协调企业从寻购原材料到交付成品的整个生产流程。
全球供应链是一个由供应商、制造商、分销商、零售商、批发商和客户组成的复杂网络。有效的 SCM 要优化这个网络，以确保所有产品都能在需要的时间顺利到达需要的地方。它包括获取必要的组件、制造产品、存储产品、运输产品并将其交付给客户。
SCM 还涉及外部合作伙伴与内部资源的协调和运营管理。供应链管理专业协会 (CSCMP) 表示，“从本质上讲，供应链管理整合公司内部和公司之间的需求管理。”1
供应链管理由几个主要组件组成，包括：
生产涉及组织接受原材料、设计和生产产品以及处理质量控制所需的供应链运营。
库存管理可跟踪从制造商到仓库以及从这些设施到销售点的库存情况。库存管理旨在确保在正确的时间将正确的产品放在正确的地方。
处理退货需要建立网络或流程，以收回有缺陷、多余或生命周期终止的产品。除了最终产品处置外，它还包括管理逆向物流和客户满意度。
SCM 有几种战略方法。公司可以根据自己的需求、预算、能力以及长期目标和优先事项采取不同战略。常见的方法包括
该方法侧重于消除一切形式的浪费，包括多余库存、不必要的运输和低效流程。目标是打造一条精简且具有成本效益的供应链。
这种方法强调对客户需求和市场条件的变化做出快速响应。它通常涉及快速批量生产、快速补货和灵活的供应商合同等实践。
这种方法以数据为导向，有助于消除缺陷，减少供应链流程中的可变性。它使用统计方法来识别和消除错误的原因，并最大限度地减少生产和业务流程中的可变性。
这种方法注重提高整个供应链的质量，目标是提高客户满意度。其中涉及持续的改进工作，通常包括供应商质量管理和流程标准化等做法。
这种方法侧重于建立能够承受中断并适应不断变化的条件的供应链。它侧重于识别供应链中的潜在风险并制定减轻这些风险的策略。这些策略可能包括实现供应商多元化、制定应急计划和投资供应链可见性工具。
供应链经理在维护供应链平稳运行方面发挥着至关重要的作用。他们负责规划、实施和控制从原产地到消费地的商品、服务和信息的高效且有效流动。
从事这类管理工作的专业人员往往要应对各种挑战，包括全球供应链网络日益复杂，风险和干扰日益增多。从事这一职业的人还可以调整公司的供应链战略，从而实现可持续发展目标。
随着针对技术工人的需求不断增长，很多公司都面临供应链管理人才短缺的问题。例如，美国劳工统计局预计：到 2032 年，对物流人员的需求将上涨 18%，是针对所有职业的预期增长率的 5 倍多。3
供应链经理必须深入了解供应链的各个部分，并具有很强的分析和解决问题的能力。他们可以通过大学学位（包括工商管理硕士或学士学位）、证书课程和行业经验获得 SCM 方面的专业知识。专业知识领域包括项目管理、物流管理、采购、战略采购、库存管理和需求规划或预测，以及运营管理、分析和供应商关系管理。
SCM 的概念于 20 世纪 80 年代出现，但其根源可以追溯到 20 世纪初装配线的创建。最初，SCM 的目标是提高制造效率和降低库存水平。然而，随着全球化和信息技术的进步，当今的供应链已演变为跨越多个国家或地区和大洲的复杂网络。
电子商务的蓬勃发展改变了供应链管理的发展趋势。多年来，重点从以零售为中心的传统模式转向了直接面向消费者的模式。这种转变需要更复杂、更灵活的供应链来处理规模更小、更频繁的交付，且通常是全球规模的交付。
新冠疫情等近期出现的干扰事件凸显出风险管理和弹性的重要性。因此，公司正在实现供应商基础多样化，增加库存缓冲并投资技术，以提高可见性和响应能力。全球化在扩大跨国供应链的同时，也出现了向本地化的转变，以应对贸易紧张局势、运输成本提高以及缩短交付时间的需求。
新技术的集成正在改变企业管理供应链的方式。
物联网设备（例如传感器和射频识别 (RFID) 标签）收集有关库存水平、货物跟踪和资产性能的实时数据。此外，支持物联网的智能仓库也变得越来越普遍；它们提供用于库存管理的自动存储和检索系统、机器人分拣和无人机。
区块链技术正在增强供应链的透明度、可追溯性和安全性。区块链可通过创建不可更改、去中心化的交易分类账，从而协助防范伪造、提高产品安全性并简化合规流程。
5G 等技术可以实现更快、更可靠的数据传输，同时支持部署更先进的物联网设备和实时监控系统。自动驾驶卡车等自动驾驶车辆和无人机也将变得更加普及，从而降低运输成本，缩短交付时间。尽管仍处于早期阶段，但量子计算正在通过解决复杂问题并实现更精确的模拟和情景规划来塑造 SCM 的未来。
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所有链接均为 ibm.com 外部链接
1 “ CSCMP 供应链管理定义和词汇表”，供应链管理专业协会，2024 年 7 月。
2 “下一站，下一代”，Accenture，2024 年 7 月。
3 “职业前景手册：物流师”，美国劳工统计局，2024 年 4 月 17 日。