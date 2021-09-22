数据和应用程序的备份方式（换言之，备份的频率以及目标设备或位置）取决于在任何时段内无法访问数据和应用程序时将会付出的代价，以及替换或重新创建永远丢失的数据时需要投入的成本。

制定备份策略（尤其是企业备份策略）时，第一步通常是确定每个数据源和应用程序的恢复时间目标和恢复点目标。

恢复时间目标 (RTO) 是指企业在无法访问数据或应用程序时可以承受的最长时间，或者您需要在多长时间内恢复数据和应用程序。





(RTO) 是指企业在无法访问数据或应用程序时可以承受的最长时间，或者您需要在多长时间内恢复数据和应用程序。 恢复点目标 (RPO) 是指您可以承受的数据丢失量，它有效地规定了您需要以什么样的频率进行备份以免丢失更多数据。

根据您从事的业务以及所涉及的各个应用程序和数据，RTO 和 RPO 会有所不同。任务关键型应用程序（例如大型在线零售商的电子商务系统或者经纪公司的交易应用程序）可能需要极短的 RTO 和 RPO，因为在这两种情况下，停机都可能造成每分钟数百万美元的损失。

经纪公司的电子邮件系统甚至可能需要比零售商的电子邮件系统更短的 RTO 和 RPO，因为经纪公司可能需要全面的电子邮件审计跟踪，以确保合规性。除了 RTO 和 RPO 以外，决定您选择备份和还原技术的其他因素包括您对可扩展性、数据安全性甚至物理距离的需求（即您是否需要将备份保留在距离生产基础设施足够远的地方，以确保能够从当地的断电或灾难事件中恢复）。