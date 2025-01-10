用户体验（通常缩写为 UX），是指客户或用户在与产品、系统或服务交互时的整体体验。用户体验综合考虑用户对产品或服务的感受，包括易用性、可访问性、视觉设计、用户界面的功能以及使用产品的情感影响，然后进行评估。

它是一个涉及众多利益相关者的多学科领域，借鉴设计、心理学、工程和商业原理，通过用户研究和了解用户需求，塑造直观且愉快的用户体验。以用户为中心的设计方法最早是由 Don Norman 发明的，他曾在 Apple 担任 Apple Fellow。1他被称为“用户体验之父”，并于 1993 年首次提出“用户体验”这一术语及其定义。后来，他与他人共同创立了 Nielsen Norman Group，这是一家用户体验研究和咨询公司。

用户体验旨在通过确保产品或服务易于导航、响应迅速和高效来满足用户的需求和期望。这包括了解用户偏好和客户行为。这一反馈可以通过用户访谈、调研以及对企业网页设计或应用程序的可用性测试来收集。用户体验专业人员的目标是识别可能影响用户体验的痛点，并通过严谨的设计选择来解决这些问题，以打造更好的产品。用户体验设计能够迭代，这意味着它可以通过测试、反馈和持续改进，随着时间的推移而逐步完善。

该过程有几个关键阶段，包括研究、信息架构、线框图创建、原型设计和用户测试。有效的用户体验设计不仅注重审美。它还通过重要的设计原则来考虑交互的功能流程和用户的情感满足。精心设计的用户体验可以通过建立信任和鼓励参与，显著提高用户满意度、留存率甚至取得业务成果。