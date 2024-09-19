客户旅程图是客户对品牌、产品或服务的每次体验的可视化表示。理想情况下，客户旅程图从消费者的角度记录客户体验，可视化他们在与品牌关系中遇到的接触点、情绪和潜在痛点。

企业使用客户旅程图来确定需要改进的领域，优化流程并创建以客户为中心的无缝体验。客户旅程图记录了客户在认知、研究、购买和购买后等阶段的整个体验。其他图可能侧重于客户与公司互动的特定方面，例如研究阶段或客户购买特定产品的旅程。

客户旅程图已成为客户体验设计和分析的关键工具。由于客户交互通常跨越多个部门（例如销售、营销、产品开发和支持），因此这些可视化表示可以促进团队之间的协作，从而提供复杂交互的统一视图。它们还通过强调客户的需求、动机和体验，帮助组织在商业决策时以消费者为中心。

通过创建详细的客户旅程图，品牌可以深入了解每个客户接触点的运作情况，识别痛点并找到改进方法。