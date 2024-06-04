因此，Vodafone Ireland 与 Expert Labs 合作，在最新的 watsonx Assistant 平台上重新部署了 TOBi，该平台包含生成式 AI 功能。这些新功能利用大语言模型 (LLM) 进行检索增强生成 (RAG)，旨在生成基于 Vodafone 内容的准确对话式答案。该解决方案还包括一个自然语言理解 (NLU) 引擎，该引擎使用基于转换器架构的新基础模型来更好地理解人类语言，并花费一小部分训练工作量对请求进行分类。它也是自学习的，这意味着它采用的算法可以从过去的交互中自主学习如何最好地回答问题，并改进对话流演算。