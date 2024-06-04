为了保持其全球电信领导者的地位，Vodafone 一直在探索新的机会来优化其数字战略并提供卓越的客户服务。
Vodafone Ireland 最近与 IBM® Technology Expert Labs 合作，对其虚拟助理 TOBi 进行了助理现代化改造；该助理由 IBM watsonx Assistant 提供支持，此平台旨在帮助提供一致和智能的客户服务。到目前为止，该公司对助理的影响感到满意，但是，由于它是在早期版本的解决方案上运行的，因此最新版本中包含许多团队尚未利用的功能。这意味着团队为助理设定的遏制目标越来越难以实现，助理的解决率也停留在 35%。
因此，Vodafone Ireland 与 Expert Labs 合作，在最新的 watsonx Assistant 平台上重新部署了 TOBi，该平台包含生成式 AI 功能。这些新功能利用大语言模型 (LLM) 进行检索增强生成 (RAG)，旨在生成基于 Vodafone 内容的准确对话式答案。该解决方案还包括一个自然语言理解 (NLU) 引擎，该引擎使用基于转换器架构的新基础模型来更好地理解人类语言，并花费一小部分训练工作量对请求进行分类。它也是自学习的，这意味着它采用的算法可以从过去的交互中自主学习如何最好地回答问题，并改进对话流演算。
迁移开始后，团队对所有 TOBi 会话式旅程进行了全面重建，并对自己的应用程序基础架构进行了必要的调整。迁移带来了令人信服的结果：
这些改进只是一个开始。Vodafone Ireland 正在与 IBM® Client Engineering 和 IBM® Consulting 合作，继续最大限度地提高公司对新平台的采用率，并探索生成式 AI 可以进一步增强其工作的机会。
Vodafone（ibm.com 外部链接）是一家欧洲和非洲电信公司。Vodafone 的网络和技术使家人、朋友、企业和政府能够保持联系。其技术使人们能够获得金融服务、教育和医疗保健。公司在全球 21 个市场和 48 个合作伙伴市场拥有 3.23 亿移动用户。
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