什么是全渠道客户服务？

全渠道客户服务是指通过设备和接触点的无缝集成网络为客户提供帮助和建议。 无论通信渠道如何，拥有强大的全渠道客户服务的企业都可以为其客户提供始终如一的卓越体验。
数字渠道和新通信技术的发展使企业能够采用全渠道方法来支持客户。 通过这样做，他们可以管理跨多个渠道的互动，如呼叫中心、网络聊天、短信、消息、电子邮件和社交媒体。 例如，客户支持对话可能从 Twitter 开始，然后是短信，最后是电话，所有这些都是无缝的互连体验。 客户不必在每次渠道互动时停下来解释他们的问题。
随着技术的进步，客户的期望也发生了变化。 根据 Forrester 最近的研究成果，截至 2022 年，数字接触点将影响超过 57% 的美国零售额。 如今，客户期望高效的店内互动和无缝体验（不论渠道如何），并希望就订单和能否提货迅速获得相关通知。
此外，COVID-19 疫情也加速了各行业向数字化的转变。 B2B 和 B2C 企业都被迫更新孤立的销售方法和复杂的购买动态，力求提供流畅的客户支持和体验1。
良好的客户体验是高质量客户服务的核心。 确保客户可以访问其首选渠道并获得一致的购买体验，是全渠道客户支持的核心所在。
考虑由此带来的优势：
在客户服务方面，客户希望通过所有接触点获得单一品牌体验。 全渠道方法为企业的客户服务带来了额外的优势，具体包括：
成功的全渠道客户服务对买家的满意度和维系率至关重要。 如果企业不能确保数字和面对面接触点的连续性，客户有可能就会流失到能够这样做的竞争对手那里2。
根据 Forrester 提出的“全渠道成熟度评估”方法，将使用三个维度来衡量您的全渠道系统的成功程度：
要确定哪些方面有效，哪些方面有待改进，就必须评估全渠道系统。 制定战略将帮助企业规划全渠道客户服务的后续步骤。
在考虑策略时，务必要了解客户的期望和行为。 客户不仅想要效率和便利，他们还想控制整个互动流程。 此外，随着技术的发展，客户行为也发生了变化。 许多客户通过多种渠道和设备以数字方式开始他们的购物体验。
企业必须应对这些变化，因为这些变化是满足客户需求所不可或缺的。 这些变化包括管理库存、培训员工以及从客户意识转变为客户导向。
改善全渠道客户服务的战略可包括以下策略：
各种行业的 B2B 和 B2C 企业都使用全渠道客户服务。 如果您最近通过 BOPIS 购买了一件物品，那么您便参与了该组织的全渠道运营。 塔吉特 (Target)、亚马逊 (Amazon) 或家得宝 (Home Depot) 等熟悉的零售商都采用了强大的全渠道系统，包括智能手机上的应用。
利用全渠道战略的其他行业包括：
多渠道是一个客户服务和体验系统，由多个沟通渠道组成。 多渠道和全渠道的两大不同之处在于：
多渠道本质上并没有错，因为它确实使用各种渠道让企业在客户的购买旅程中与之联络。 然而，开展的研究表明，客户将继续要求提供富有凝聚力的用户体验，这正是全渠道运营的用武之地。
如果零售商使用的是高度复杂的产品，那么采用全渠道运营时可能会遇到一些难题，从而使从销售到客户服务的每一条途径都变得更加困难。 如果产品很复杂，那么通常需要训练有素、知识渊博的销售代表来帮助客户。 而视频、3D 动画和增强现实等富媒体的使用则为企业开辟了一条路径，让客户能够实现自助服务并提高参与度1。
在转换到全渠道运营的数字化流程时，传统的零售和客户服务方法也是一个棘手的难题。 B2B 世界向数字系统的转变带来了固有的价格透明度，客户可以在店内购物的同时在线查看最优惠的价格。 如果企业不能始终如一地维护信息，就会面临失去客户的风险。
除此之外，组织还会面临一些与库存管理和员工培训相关的难题，这也会影响客户服务。 那些尝试全渠道服务但店内和网上商品库存互不相关的企业将会遇到供应问题。 他们应该采取企业范围的方法来管理库存和订单。
此外，在实施全渠道战略时，企业很难培训面向客户的员工。 虽然全渠道客户服务是有益的，但一些企业忽视了以客户为中心的员工在客户旅程中的价值。 由于全渠道支持更多的客户自助服务，因此销售代表和员工有机会为那些需要更多关注的客户或购买行为提供更好的客户体验。 对这些员工开展培训，是全渠道客户服务的一个重要方面，但却常常被忽视。