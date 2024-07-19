什么是全渠道客户服务？

全渠道客户服务是指通过设备和接触点的无缝集成网络为客户提供帮助和建议。 无论通信渠道如何，拥有强大的全渠道客户服务的企业都可以为其客户提供始终如一的卓越体验。

数字渠道和新通信技术的发展使企业能够采用全渠道方法来支持客户。 通过这样做，他们可以管理跨多个渠道的互动，如呼叫中心、网络聊天、短信、消息、电子邮件和社交媒体。 例如，客户支持对话可能从 Twitter 开始，然后是短信，最后是电话，所有这些都是无缝的互连体验。 客户不必在每次渠道互动时停下来解释他们的问题。

随着技术的进步，客户的期望也发生了变化。 根据 Forrester 最近的研究成果，截至 2022 年，数字接触点将影响超过 57% 的美国零售额。 如今，客户期望高效的店内互动和无缝体验（不论渠道如何），并希望就订单和能否提货迅速获得相关通知。

此外，COVID-19 疫情也加速了各行业向数字化的转变。 B2B 和 B2C 企业都被迫更新孤立的销售方法和复杂的购买动态，力求提供流畅的客户支持和体验1。