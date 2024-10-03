以下是各种规模的组织都可以考虑采用的一些最佳用户体验示例：

投资于客户入职培训

组织如何开始其用户体验对用户的整体用户体验有着巨大的影响。要通过建立情感联系，必须在第一天就满足用户的需求。

首先，组织在制定营销战略时将用户利益放在首位。例如，组织可以让潜在用户更容易地了解更多可用的解决方案，从而让潜在用户决定是否要购买。

正确的消息传递、教程和反馈征询节奏是了解用户如何使用组织产品并减少任何早期问题的好方法。用户购买后，组织可以发送欢迎信息，感谢客户选择了他们。然后，他们可以发送相关说明或教程，帮助他们从产品中获取最大价值。接下来，他们可以征求反馈意见或询问用户是否需要支持。最后，他们可以为配件或新产品提供折扣。

利用用户数据改善与用户群的关系

用户确实越来越了解和关注组织所掌握的数据。然而，组织可以利用这些信息提供良好的用户体验。询问用户一些关于他们的兴趣爱好和人口统计的信息有助于创造个性化体验。

例如，零售商可以在用户生日当天提供折扣或免费商品。或者，体验提供商可以通过将营销电子邮件的内容限制在用户所在地区的活动范围内，尽量减少不必要的优惠。这种体验通常可以通过最新的客户关系管理 (CRM) 平台驱动的自动化和个性化电子邮件来实现。

创建用户忠诚度奖励

组织吸引新用户的成本要高于留住现有用户的成本。提高用户留存和创造满意用户的方法之一是奖励重复购买的客户。

例如，零售商可以为每次购物提供 10% 的折扣，从而减少用户流失。他们还可以征求客户反馈意见，了解哪些福利和奖励最能满足客户需求，例如仅向少数人提供的独特产品或体验。这样做的组织很可能会受益于这些忠诚用户终身价值的整体提高。它还可能提高组织的净推荐值 (NPS)，该分数决定了个人是否向其同伴群体推荐产品。

实行透明定价

组织通常会使用数据驱动的分析来确定能够推动盈利能力的精确价格点。但他们需要尽可能诚实地向用户说明价格以及收费的原因。用户非常讨厌他们被欺骗或蒙蔽以为某样东西的价格比实际成本要低的感觉。至少，组织应该提供用户期望支付的确切价格来满足用户的期望。组织可以通过在网上公布价格（包括任何额外费用）来达到这一目的。

不直接在网上销售的组织可以帮助用户找到其产品零售价更低的地方。在医疗保健领域，医疗机构可以通过向患者提供分项账单来实现这一目标。金融服务组织可以证明他们收取的费用如何为用户带来更大的回报。活动发起人可以显示门票的预付费用，而不是在结账屏幕上增加便利费和其他费用。

建立强大高效的客户支持功能

通过良好的用户服务体验和强大的联络中心来缓解用户痛点，是提供更好用户体验的重要组成部分。用户非常不喜欢与无权解决其问题或手头没有适当资源进行实时修复的客户服务代表交谈。他们应该做的事情包括制定简单明了的退货政策。这有助于确保用户服务团队有解决客户问题的余地，例如提供退款、折扣或更换服务。

值得庆幸的是，人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 等技术让员工更容易回答用户的问题。此外，用户支持团队需要适当的结构，以便尽可能高效地将请求转给适当的代表。这样做可以消除现有用户产生负面口碑的可能性。

提供卓越的数字体验

用户越来越喜欢在网上与组织沟通和购物。因此，组织必须在整个用户旅程中满足用户需求，包括整个全渠道体验。

从自助服务移动应用程序到人工智能聊天机器人，企业正在利用数字化转型计划来适应不断变化的用户行为。数字体验可以改变他们在多个接触点上的用户体验管理。数字体验可以提高用户参与度，使客户更容易通过社交媒体或通讯联系到自己，并提供反馈意见。