CSAT、净推荐值 (NPS) 与客户费力度 (CES) 之间的最大区别在于，它们衡量客户体验的不同方面，并对客户交互使用不同的评分量表。



CSAT 是一项与特定的产品或服务相关的实时客户调查。CSAT 指标的局限性在于，它无法全面、持续地了解客户情绪以及他们与组织的长期关系。

相比之下，NPS 衡量的是客户忠诚度：“您向朋友或同事推荐（组织/产品/服务）的可能性有多高？”。此类调查的目的有助于更全面地了解组织或其产品。NPS 的范围比 CSAT 调查更广，并且可以通过它简单了解客户的期望。

CES 衡量客户使用产品或服务或者在组织内完成任务的难易程度。CES 可以预测客户流失和对完成此过程的方式感到满意的客户数量，以便与 CSAT 和 NPS 相辅相成。使用所有这三个指标，组织在与其他竞争对手进行比较时可以获得多个衡量指标。

无论组织选择使用哪个指标，客户服务方法在与客户建立强大的情感联系方面都极具影响力和重要性。