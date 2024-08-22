发布日期：2024 年 8 月 22 日
撰稿人：Teaganne Finn、Amanda Downie
客户满意度评分 (CSAT) 表示客户对公司的产品或服务的满意度。这一客户满意度指标是衡量客户体验率的直接方法，它考虑了个人与企业之间的特定互动。
CSAT、净推荐值 (NPS) 与客户费力度 (CES) 之间的最大区别在于，它们衡量客户体验的不同方面，并对客户交互使用不同的评分量表。
CSAT 是一项与特定的产品或服务相关的实时客户调查。CSAT 指标的局限性在于，它无法全面、持续地了解客户情绪以及他们与组织的长期关系。
相比之下，NPS 衡量的是客户忠诚度：“您向朋友或同事推荐（组织/产品/服务）的可能性有多高？”。此类调查的目的有助于更全面地了解组织或其产品。NPS 的范围比 CSAT 调查更广，并且可以通过它简单了解客户的期望。
CES 衡量客户使用产品或服务或者在组织内完成任务的难易程度。CES 可以预测客户流失和对完成此过程的方式感到满意的客户数量，以便与 CSAT 和 NPS 相辅相成。使用所有这三个指标，组织在与其他竞争对手进行比较时可以获得多个衡量指标。
无论组织选择使用哪个指标，客户服务方法在与客户建立强大的情感联系方面都极具影响力和重要性。
组织何时使用 CSAT 取决于他们提供的产品和服务的类型。有些组织已经开始采用客服中心 AI (CCAI) 来增强客户体验，随着时间的推移，此举有可能改善 CSAT 调查的结果。
要计算 CSAT 分数，请将正面回应（5 分制中的 4 分或 5 分，或者 80% 到 100%）相加，再除以所收集的回应总数，然后乘以 100。由此得出的数字就是对组织的产品或服务感到满意的客户所占的总体百分比。
可以在客户体验之旅中的任何阶段要求进行 CSAT 调查，例如在销售过程中或使用产品时。这种调查可以在多个接触点实时提供有关客户交互的反馈。
美国客户满意度指数 (ACSI)（ibm.com 外部链接）为 CSAT 分数提供了一些行业基准，可用来判断某个组织相对于相应行业的分数。有些组织甚至可以查看特定公司的 CSAT，以执行更深入的分数分析。
下面是一些适用于 CSAT 分数的行业基准。
优点
CSAT 调查通常简短且易于完成
当与 NPS 和 CES 结合使用时，CSAT 可以提供客户情绪的整体情况
随着时间的推移，跟踪的 CSAT 调查可以得出单一调查回应无法提供的预测性客户趋势数据
CSAT 调查提供的实时反馈是二进制的
缺点
CSAT 分数可能会由于不可控的外部影响（例如当前事件或客户的个人情况）而出现偏差
CSAT 调查不够深入，无法给出满意或不满意的原因，因此结果可能无法提供足够的洞察
如果客户经历了极其美好或异常糟糕的交互，他们更有可能完成 CSAT，这可能会使调查结果趋向于极端