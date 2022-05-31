数据沿袭、数据来源和数据治理是密切相关的几个术语，同时它们会相互叠加。它们可共同确保组织能随着时间的推移来维持数据质量和数据安全。

数据治理可通过定义贯穿整个数据生命周期的数据所有者、业务术语、规则、政策和流程，在组织内部创建用于管理数据资产的结构。数据沿袭解决方案可帮助数据治理团队确保数据符合这些标准，从而提供对数据在管道内变化情况的可见性。数据来源通常会用于数据沿袭的上下文中，但它具体是指该数据或其来源的第一个实例。

数据沿袭可在非常精细的级别上提供数据审计跟踪；这种类型的详细信息对于调试任何数据错误都极为有用，使数据工程师能够更有效地排除故障，更快地找到解决方案。虽然数据治理的范围比数据沿袭和数据来源更广，但数据管理的这一方面对于实施组织标准非常重要。