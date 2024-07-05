IBM® Manta Data Lineage

实现一致性、准确性和信任 您已掌握所需的数据。Manta Data Lineage 可以帮助您挖掘数据的力量。IBM 的自动化沿袭将支持您在整个组织内培养对数据的信任，并最大限度地提高数据治理框架的价值。 您的数据管理和治理策略依赖于健康的数据 如果您的数据不准确、不完整或丢失，合规就会成为问题。数据准确性对于确保防止不合规事件至关重要，单一事件可能会导致组织平均损失 400 万美元的收入（自 2011 年以来全球增长 45%）（链接位于 ibm.com 外部）。您需要即刻、完整、全面地了解所有数据流、来源、转换和依赖关系，以便掌控您的数据资产。 IBM 可以帮助您提升对数据的信任，确保准确进行报告，以清晰且易于调整的方式了解关键计算的得出方式，并改进数据治理框架，以强化您的整体数据管理策略 - 一切均在企业范围内完成。 自动沿袭探索 告别昂贵、冗长的人工沿袭收集和更新过程。利用 IBM 的自动化技术，在实施初期节省成本。 通过添加语义层提高准确度 杜绝事后诸葛。通过添加语义层的详细沿袭，进行准确的报告和预测，从而做出更明智的决策。 创造充分的透明度，以提升信任度 访问可根据每个用户的技术理解能力进行调整的端到端沿袭，提高数据的透明度和信任度，从而增强所有人的能力。 实现全面监管合规 法规严格？IBM 还可以提供组织正在处理的受监管数据的完整概览。这有助于您满足监管要求，避免因违规而遭受重罚。