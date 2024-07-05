IBM Manta Data Lineage 是一款数据沿袭平台，可提高数据管道透明度，以便企业可以确定其整个模型和系统中的数据准确性。
随着企业将 AI 融入其工作流程，数据变得更加复杂，数据质量、来源和沿袭也变得越来越重要。事实上，IBM 的 2023 年 CEO 研究发现，采用生成式 AI 的最大障碍是对数据沿袭的担忧。
IBM 提供自动化数据沿袭平台，可自动扫描您的应用程序，构建所有数据流的强大图谱。然后，该平台通过本机用户界面 (UI) 和其他渠道向技术用户和非技术用户传递信息。
借助 IBM Manta Data Lineage，数据运营团队可以全面了解并掌控其数据管道。通过改进针对动态元数据的理解和使用，您可以确保在复杂系统中高效、准确地管理数据。
通过自动收集现有数据元素，并说明它们在整个数据生态系统中的互连情况，IBM Manta Data Lineage 平台可以显著减少影响分析花费的时间。
平台通过利用元数据及其变化历史来提高生产力和效率。它采用基于代码的方法，消除了人工沿袭流程造成的常见沿袭错误。
IBM Manta Data Lineage 擅长在复杂且广泛的技术环境中进行数据沿袭映射。平台可以处理大量数据以及复杂转型表达式的发现和说明。
平台支持详细的数据管道视图，并进行逐步流程分析，包括列和属性层面的颜色编码、动态过滤和历史沿袭。
平台能够解决与风险模型、数据隐私和 GDPR 等法规相关的合规问题。
平台支持开放标准，可增强元数据管理和面向未来的数据流程，并支持超过 50 种技术、编程语言、关系数据库、ETL 和各种建模工具。
自动扫描和映射数据流。
利用这项行业首创功能，提高数据管道的可见性和问题解决能力。
促进技术用户和业务用户之间的优化协作。
可追溯错误根源并快速加以解决。
结合业务、技术和操作元数据，以便全面了解数据。
支持超过 50 种技术，包括各种操作系统，并兼容混合和多云环境。
使用任何受支持的集成，将收集的沿袭推送到您的数据目录中。
实现完全自动化的代码级沿袭，可无缝集成到您的应用程序中。
利用平台的能力，即轻松将沿袭扩展到当前和即将实施的应用程序和解决方案，无需正式的扫描程序，即可构建您自己的元数据提取流程。
发现数据管道的变化，并采取相应行动。使用数据管道审计跟踪功能进行故障排除和根本原因调查。
探索、浏览、过滤、聚合，并在不同水平的细节和细粒度上调整沿袭可视化。
获得针对不断发展的元数据标准（如 OpenLineage）的支持。
实施 IBM Manta Data Lineage 的 4 个步骤
此信息图展示了 Data Lineage 工具将如何收集数据并进行情境化处理，以及如何调整过滤器和您希望在工作流程中看到的细节程度。
查看 IBM Manta Data Lineage 在不同场景中实际应用结果，例如数据管道分析、数据治理和合规、云迁移以及兼并与收购。
放大价值
从功能运行正常的数据管道开始，通过自动化实现敏捷性。IBM 可以简化影响和根本原因分析，加速解决事件，缩短数据分析的周期，并提高分析的价值。
利用 Data Lineage 提高生产质量
数据团队通常会投入大量资源进行手动影响和根本原因分析。此类分析对于防止泄漏和事故重演至关重要，但由于数据系统日益复杂，分析往往非常耗时。您需要全面了解数据管道和依赖关系的能力，避免花费数百小时的人力。
IBM 可以帮助您减少手动工作，而不会影响质量
您可以通过全自动影响和根本原因分析、事件解决和调试来改进变更管理，从而让您的团队腾出时间进行更重大的项目。使用可见性功能，了解已规划的变更将如何对环境的其他部分产生潜在影响。轻松追踪任何数据相关问题的源头，并立即将其清除，同时防止其在未来再次发生。
提高工作效率
全面了解您的数据管道，以便节省时间、精力和资金。完全自动化影响和根本原因分析，以便将所需人工减至最少，让您的团队可以投入到更重大的项目。
缩短事件解决时间
轻松追溯任何数据相关问题的源头，并立即将其删除，同时防止今后再次发生。
减少泄漏
通过准确的自动影响分析，即时了解已规划的变更将如何对环境的其他部分产生潜在影响，从而积极主动地采取行动。
实现一致性、准确性和信任
您已掌握所需的数据。Manta Data Lineage 可以帮助您挖掘数据的力量。IBM 的自动化沿袭将支持您在整个组织内培养对数据的信任，并最大限度地提高数据治理框架的价值。
您的数据管理和治理策略依赖于健康的数据
如果您的数据不准确、不完整或丢失，合规就会成为问题。数据准确性对于确保防止不合规事件至关重要，单一事件可能会导致组织平均损失 400 万美元的收入（自 2011 年以来全球增长 45%）（链接位于 ibm.com 外部）。您需要即刻、完整、全面地了解所有数据流、来源、转换和依赖关系，以便掌控您的数据资产。
IBM 可以帮助您提升对数据的信任，确保准确进行报告，以清晰且易于调整的方式了解关键计算的得出方式，并改进数据治理框架，以强化您的整体数据管理策略 - 一切均在企业范围内完成。
自动沿袭探索
告别昂贵、冗长的人工沿袭收集和更新过程。利用 IBM 的自动化技术，在实施初期节省成本。
通过添加语义层提高准确度
杜绝事后诸葛。通过添加语义层的详细沿袭，进行准确的报告和预测，从而做出更明智的决策。
创造充分的透明度，以提升信任度
访问可根据每个用户的技术理解能力进行调整的端到端沿袭，提高数据的透明度和信任度，从而增强所有人的能力。
实现全面监管合规
法规严格？IBM 还可以提供组织正在处理的受监管数据的完整概览。这有助于您满足监管要求，避免因违规而遭受重罚。
加快计划
利用具有完整数据沿袭的无缝云迁移或混合迁移。设定正确的期望，坚持计划，节省资源，并摆脱“执行-中断-调试-重做”的循环。
确保您的数据迁移处于正轨之上
云环境和混合环境是数字化转型工作的关键。然而，改变数据环境说起来容易做起来难。事实上，据 Gartner（链接位于 ibm.com 外部）称，83% 的数据迁移超出预算、落后于计划或失败。此外，进行直接迁移的 80% 的组织并未实现显著的成本节约。
不要让您的项目沦为统计数字。借助 IBM 的企业范围自动化数据沿袭平台，您可以避免在迁移过程中陷入常见且复杂的陷阱，并节省时间、资金和资源。
降低项目成本
每次迁移均从计划开始，但借助 IBM 在所有平台上运行的企业范围数据沿袭，迁移最终得以完成。没有盲点，也没有浑水摸鱼。
利用更准确的可预测性
了解数据对每个迁移阶段（包括测试和调试阶段）的影响，这样可以缩短分析阶段的时间。
滴水不漏
通过数据沿袭，迁移系统中的每个对象均会被映射，并且其依赖关系也会得到清楚地记录，以实现无缝过渡。
创造更大价值
麦肯锡全球研究院估计，企业通过投资数据沿袭等人工智能工具，可创造 9.5 万亿至 15.4 万亿美元的商业价值（链接位于 ibm.com 外部）。
精简兼并与收购流程
了解继承系统的合规等级，同时加速集成和数据整合。避免兼并或收购过程中出现意外。发生兼并或收购的原因很多，背景也总是在不断变化。
IT 团队可能会完全盲目地进入新的数据环境，不确定他们继承了什么应用程序、流程和数据。即使具备最友好的协议，收购公司仍可能会因为新环境中的大量脚本而措手不及，而且处理起来也十分昂贵。在大多数兼并或收购的情况下，手动数据沿袭的成本极其高昂。
扫描并处理几乎任何环境
IBM 的自动化数据沿袭平台采用元数据来构建在您的环境中转换、使用和处理数据的方式的地图。平台可以检测数据表内的变化，并向您展示这些变化如何影响下游应用程序。您可以使用经过颜色编码的活动标签来突出显示数据管道上下文中的相关信息。有 50 多个扫描程序可供使用，您几乎可以在任何环境中直观地查看数据的迁移情况，并通过查找需要修改的地方来节省时间和资金。此外，沿袭可提供多层级的可视性，以便了解所有部门和职称。
组织层面的挑战
数据沿袭价值
IBM Knowledge Catalog with Manta
对报告和 AI 的信任度降低
信任数据
借助业务友好型沿袭视图以及深入了解技术细节的能力，建立对报告的信任。
延迟提供新洞察分析
影响分析
关联 50 多种技术，实现自动沿袭捕获，从而完成深入分析，并防止数据事件。
监管合规审计
法规一致性
通过在列级使用业务术语、分类和其他管理工件来跟踪敏感数据，确保监管合规。
数据事件日益增多
根本原因分析
通过历史沿袭监控数据流的变化，解决数据管道故障，并修复数据质量问题。
架构迁移
应用程序现代化
应用程序现代化
扫描待现代化改造的系统，识别依赖关系。
*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
了解 IBM Manta Data Lineage 平台如何能通过帮助您的组织实现合规、数据管理、准确性、风险和影响分析、自动化工作流以及横跨各行各业且易于查看的数据图，从而提高当前数据的实力。
如果您从事金融服务行业，您可能会面临越来越多的数据相关法规，例如 GDPR、CECL、IFRS 9、BASEL III 和 BSA/AML。
此外，您可以从旧版系统迁移到混合环境或云环境。借助 IBM 的企业范围数据沿袭平台，您可以获得所需的数据信任，支持监管合规、数据治理、云迁移工作等。您还可以自动执行日常任务，并尽可能启用自助服务，从而减轻数据工程师和开发人员的手动任务负担。通过全面了解所有数据流、转型和依赖关系来改进数据治理。
医疗保健数据生态系统敏感、多样且相互关联，并与许多应用程序、微服务和基础架构集成。这些连接依赖于无数的依赖关系，而这些依赖关系的性质对于大多数用户来说均隐藏在“黑匣”中，对其数据的准确性构成了挑战。
IBM 的数据沿袭工具阐明了数据依赖关系，可追踪数据在复杂系统中的迁移，以及过程中经历的各种转换。这些信息可帮助您为患者制定关键决策，同时保护他们的安全，防止泄漏和违规现象。IBM 的影响分析和修订比较功能可帮助您在电子健康记录 (HER) 系统更新期间避免不匹配和其他实体冲突问题。
IBM Data Lineage 可找出向保险公司妥善开具账单所需的缺失或已损坏的表格，并找出可能影响临床决策的缺失或不完整的患者数据。您还可以为您的团队创建自动化工作流程，并提高工作效率。
如果您从事保险行业，您可能会处理大量受保护的数据。或者，您可能正面临着从传统平台迁移的日益增长的需求，因为传统平台处理报销的效率已大不如前，但您又无法等待数月。
借助 IBM 的数据沿袭平台，您可以了解数据环境，这不仅对于高效的迁移工作至关重要，对于监管合规、数据治理等也非常关键。使用数据流程图查看保险理赔数据的确切来源和变化情况。整合您当前的数据，借此来最大化您的数据治理框架。
您的制药公司可能拥有数百万甚至数万亿条数据。这些数据可能与临床试验、药房和分销、配方和专利有关。每种类型的数据都可能存在差异，包括货币、计量单位、所需数据量、专利要求和阶段、FDA 审批和相关法规等方面的差异。
在正确配制、生产药物并快速分发给合适的人群时，需要这些数据来制定关键甚至往往能挽救生命的决定。数据沿袭可帮助您清理复杂的数据环境，以便您可以信任当前的数据，并制定更优、更安全的决策。IBM Manta Data Lineage 采用自动化沿袭来帮助您保持合规，确保所有专利维持最新状态，并提交完整准确的信息，以加速获得 FDA 批准。
您可以根据数据分析发现的特定特征查看数据样本。例如，找出一列中缺失值的百分比，以了解是否可以使用该数据集。设计沿袭还可以帮助您绘制参考数据的变更情况，这些更改应从某个日期开始生效。
阅读更多，了解数据沿袭如何能帮助您改善组织的数据使用、分析和治理。
通过理解数据沿袭是什么、为什么重要、如何激活元数据以及如何创建数据沿袭，了解 IBM Data Lineage 为何对您的数据工具包而言必不可少。
了解数据沿袭如何能帮助您从端到端了解数据的实力和潜力。
了解如何使用 IBM Manta Data Lineage 界面和功能，在短短 2 小时内实现数据修订版本的可视化、诠释和比较。
了解 IBM Manta Data Lineage 如何能帮助您针对合规构建数据治理框架。
了解数据沿袭如何能帮助金融服务实现合规、数据准确性和分析、云迁移效率等。