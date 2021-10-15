如今，企业产生的数据量不断增加，并面临着越来越大的紧迫压力以最大限度发掘其中的价值。在这种情况下，能否获得成功越来越取决于为工作负载选择最佳的环境，并确保数据高效地进行存储且易于访问。

很多企业选择将工作负载移动到云，希望将应用程序托管在最经济高效且性能最佳的 IT 环境中。选择正确的数据迁移解决方案是云迁移规划过程的关键组成部分，即使在最早的阶段，也应该考虑到这一点。

将数据从本地数据中心传输到云有多种选择，但大致可以分为两类：

联机迁移，这种迁移通过互联网或者私有或专用 WAN 连接移动数据。





脱机迁移，这种迁移通过存储设备传输数据，并在源数据中心和目标云存储位置之间实际运送该设备。

特定数据迁移项目的最佳选择取决于需要移动的数据量、完成迁移的速度、涉及的工作负载类型以及安全要求。