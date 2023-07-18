VMware 以服务器虚拟化和桌面操作系统虚拟化产品而闻名。 2012 年，它公布了软件定义的数据中心 (SDDC) 计划，旨在虚拟化并自动执行数据中心内的所有部分。

有关 SDDC 的更多信息，请查看“软件定义的数据中心：完全指南。”

VMware 的 SDDC 要素包括：

VMware NSX

VMware NSX（链接位于 ibm.com 外部）是一种网络虚拟化产品，用于在软件中以逻辑方式定义和控制 IT 网络。 可将交换、路由、流量负载均衡和防火墙等网络功能整合到在 x86 计算机上运行的虚拟机管理器中。 您可通过一站式屏幕集中管理这些功能，而无需在不同界面中手动配置不同的硬件；还可应用基于软件的策略以自动执行网络功能。 这是 VMware SDDC 的网络组件，为网络、软件和计算功能带来相同的虚拟化优势。

该产品支持多种环境，包括数据中心、私有云和公有托管云。 这样，您的网络便可以更轻松地支持依赖于容器环境和微服务的云原生应用。

VMware vSAN

VMware vSAN（链接位于 ibm.com 外部）是 VMware 存储虚拟化解决方案的一部分。 它在虚拟机和物理存储设备之间创建了一个软件接口。 该软件（ESXi 虚拟机管理器的一部分）将物理存储设备表示为单个共享存储池，可由同一集群中的计算机访问。

借助 VMware vSAN，虚拟机可以使用集群中任何计算机上的存储器，这样就不太可能耗尽单台计算机上的存储空间。 这样还可避免因某台物理计算机上运行的虚拟机不使用该机器的存储空间而造成的浪费。 因为在其他主机上运行的虚拟机也可以使用该主机上的存储器。

VSAN 与 vSphere 集成，以创建用于管理任务（例如高可用性、工作负载迁移和工作负载均衡）的存储池。 可通过定制策略，完全控制 vSphere 使用共享存储的方式。

VMware Cloud

VMware 在 VMware Cloud（链接位于 ibm.com 外部）旗下提供了多种产品和服务。 VMware Cloud Foundation 是用于支持混合云运营的集成软件套件，包含一系列用于软件定义的计算、存储、网络和安全的服务，可作为各个云提供商的服务提供。 可通过 vSAN ReadyNode 将其部署在私有云环境中；vSAN ReadyNode 是由与 VMware 合作的 OEM 提供的经过验证的服务器配置。

请查看 IBM Cloud 上的 VMware 解决方案以了解更多信息。

VMware HCX（服务）

VMware HCX（链接位于 ibm.com 外部）是 VMware Cloud 的一个组件；VMware Cloud 旨在帮助企业使用各种计算环境的组合。 它以合适的成本向 IT 团队提供他们所需的功能，并确保将比较敏感的数据保留在用户自己的计算机上。 挑战在于如何让这些虚拟机在不同的环境中协同工作。

HCX 是 VMware 应对这种混合云复杂性的解决方案。 它是一种软件即服务 (SaaS) 产品，用于管理不同环境（包括本地数据中心和托管的云环境）中的多个 vSphere 实例。

HCX 以前称为 Hybrid Cloud Extension 和 NSX Hybrid Connect，它将 vSphere 环境抽象化，使其管理的虚拟机看起来具有相同的 IP 地址，而无论它们在哪里运行。 HCX 使用优化的广域网 (WAN) 连接将本地应用扩展到云端，而无需进行重新配置。 这样，当计算需求超过本地物理资源时，您可以调用云中的额外计算能力以确保本地应用的性能。

这种情况在零售行业中很常见。 电子商务需求的激增可能会耗尽所有的数据中心资源。 您可以通过调用云中的计算资源，顺利地履行订单，避免客户的不满。

HCX 支持将数据复制到基于云的 vSphere 实例中，以便进行灾难恢复。 如果需要在本地基础架构不可用时切换到备用服务器或系统，那么无需重新配置 IP 地址即可这样做。

请访问 Architecture Center 以了解有关 IBM Cloud 上的 VMware HCX 的更多信息。