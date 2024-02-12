为了更好地了解超融合基础设施，比较一下 HCI 和融合基础设施 (CI) 之间的差异会有所帮助：

融合基础设施

为了将计算、网络和存储功能整合到一个可管理的系统中，采用融合方法的数据中心将服务器、存储和网络等组件集成到单一的预设解决方案中，这些解决方案由模块化或专用硬件组成。

与非融合系统相比，CI 系统确实简化了部署和管理，但未能充分利用软件虚拟化的优势。虽然融合基础设施的某些元素是组合在一起的，但这些系统仍然需要多个独特的硬件（可能是专业的、昂贵的）和 IT 支持来集成和管理整个系统。

超融合基础设施

超融合系统将融合推向新层次。超融合系统不是集成各种专用硬件组件，而是在行业标准的 x86 服务器中创建每个数据中心组件（计算、存储和网络）的虚拟版本。

超融合基础设施解决方案通过被称为虚拟机管理程序的软件层提供管理访问和资源自动化——虚拟机管理程序是一个能够将所有虚拟组件集成到一个超融合平台的单一系统。