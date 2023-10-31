根据数据复制流程的方法、目的和特点，数据复制可分为多种类型。数据复制的三种主要类型分别为：事务复制、快照复制和合并复制。

事务复制包括从主服务器（发布者）复制整个数据库，然后将其发送到辅助服务器（订阅者）。所有数据变更均会持续不断地更新。由于数据会实时进行复制并按其出现的顺序从主数据库发送到辅助服务器，因此可确保事务一致性。此类数据库复制通常会用于服务器到服务器环境。

借助快照复制，数据库快照会从主服务器分发到辅助服务器。数据不会持续更新，而是按创建快照时所存在的数据进行发送。当数据变更数量不多或首次启动发布者与订阅者之间的同步时，建议使用此类数据库复制。虽然快照复制不会监控数据变更，因此无助于数据备份，但它有助于在发生意外删除时进行恢复。

合并复制涉及将两个数据库合并为一个数据库。因此，对数据的任何更改均可从发布者更新到订阅者。这是一种复杂的数据库复制类型，因为双方（主服务器和辅助服务器）均可对这些数据进行更改。此类复制仅建议在服务器到客户端环境中使用。