随着安全数据的多样化程度、速度和数量与日俱增，传统解决方案难以满足现代信息安全团队的需求。越来越多的组织希望能够不依赖于供应商，并灵活利用多种工具和分析平台。IBM StreamSets 将一流的实时流数据基础架构与网络安全平台集成，打破了数据孤岛并提供了丰富的背景信息，因此能够帮助组织增强态势感知能力，从而应对这些挑战。该解决方案提供了卓越的数据摄取功能，同时可以优化成本和可扩展性，让组织能够在当今的复杂环境中有效管理安全运营。