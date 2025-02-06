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分析
StreamSets
IBM® StreamSets 让用户能够通过直观的图形界面创建和管理智能化流数据管道，促进跨混合和多云环境的无缝数据集成。因此，众多顶尖全球化企业依靠 IBM StreamSets 来支持数百万个数据管道，实现现代化分析、智能应用程序和混合集成。
减少数据过时并实现规模化实时数据，可在几秒钟内处理数千条管道上的数百万条数据记录。
利用旨在自动识别和适应数据漂移的拖放式预构建处理器，使数据管道免受更改和意外变化的影响。
创建流管道来采集结构化、半结构化或非结构化数据并将其传送到各种目的地。
充分利用单一低代码用户界面，设计和部署智能化流数据管道，无需手动编码。
在 AWS、Azure、GCP 上部署我们的 SaaS 解决方案，并在数据所在位置（云提供商、VPC 或本地基础设施）运行工作负载。
使用 Python SDK 简化大量管道的部署和创建流程。充分利用模板和多种图形用户界面 (GUI) 工具，在数据可访问性方面增强包容性。
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将试用体验转换到生产环境，开始享受 StreamSets 的诸多好处。
借助业界领先的数据集成工具，您可以设计、开发和运行数据移动及传输作业。
借助 Databand 连续数据可观察性平台，企业可以更早地检出数据事件，更快地解决这些问题，并获得更可信的数据。
利用能够提供数据目录来自动执行数据发现、数据质量管理、数据沿袭和数据保护等任务的软件，改进数据治理。