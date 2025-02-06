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StreamSets

 IBM StreamSets
增强实时决策和降低风险的流数据管道
开始 30 天免费试用 观看数据集成网络研讨会
IT 专业人员在笔记本电脑上查看流数据
推出由客户端管理的完全本地部署的 IBM StreamSets 版本，旨在满足严格的合规性要求，同时在企业的基础架构内实现实时数据整合

无缝混合和多云数据整合

IBM® StreamSets 让用户能够通过直观的图形界面创建和管理智能化流数据管道，促进跨混合和多云环境的无缝数据集成。因此，众多顶尖全球化企业依靠 IBM StreamSets 来支持数百万个数据管道，实现现代化分析、智能应用程序和混合集成。

 通过 IBM StreamSets 解决方案简介了解更多信息
优势
实现规模化实时数据摄取

减少数据过时并实现规模化实时数据，可在几秒钟内处理数千条管道上的数百万条数据记录。
利用智能数据管道减少数据漂移

利用旨在自动识别和适应数据漂移的拖放式预构建处理器，使数据管道免受更改和意外变化的影响。
以所选的任意格式流式传输数据

创建流管道来采集结构化、半结构化或非结构化数据并将其传送到各种目的地。
充分利用拖放式用户界面​

充分利用单一低代码用户界面，设计和部署智能化流数据管道，无需手动编码。​
实现部署灵活性

在 AWS、Azure、GCP 上部署我们的 SaaS 解决方案，并在数据所在位置（云提供商、VPC 或本地基础设施）运行工作负载。
利用 Python SDK 实现企业级生产力

使用 Python SDK 简化大量管道的部署和创建流程​。充分利用模板和多种图形用户界面 (GUI) 工具，在数据可访问性方面增强包容性。

 

用例

实时报告和分析

借助 IBM StreamSets 解锁实时分析的强大功能。通过在生成数据时对其进行处理和分析，可以实现即时洞察分析和即时行动。该解决方案可以从多种来源（包括 IoT 设备、用户交互、金融交易等）摄取高速数据，并在几秒钟内将其转化为切实可行的洞察分析。得益于这种实时功能，企业能够检测异常情况、预测趋势，并机动灵活地做出数据驱动的决策。

欺诈检测

利用该实时数据智能系统，提升欺诈检测能力并维护客户信任。事件驱动型架构可以整理整个企业中的数据，并将数据流源源不断地实时传输到您的欺诈检测团队和系统，从而助力实现对可疑活动的即时响应。通过实时提供每笔交易、每次交互和每个异常情况的背景信息，您的企业能够识别潜在威胁并采取相应行动。

网络安全

随着安全数据的多样化程度、速度和数量与日俱增，传统解决方案难以满足现代信息安全团队的需求。越来越多的组织希望能够不依赖于供应商，并灵活利用多种工具和分析平台。IBM StreamSets 将一流的实时流数据基础架构与网络安全平台集成，打破了数据孤岛并提供了丰富的背景信息，因此能够帮助组织增强态势感知能力，从而应对这些挑战。该解决方案提供了卓越的数据摄取功能，同时可以优化成本和可扩展性，让组织能够在当今的复杂环境中有效管理安全运营。

实时报告和分析

借助 IBM StreamSets 解锁实时分析的强大功能。通过在生成数据时对其进行处理和分析，可以实现即时洞察分析和即时行动。该解决方案可以从多种来源（包括 IoT 设备、用户交互、金融交易等）摄取高速数据，并在几秒钟内将其转化为切实可行的洞察分析。得益于这种实时功能，企业能够检测异常情况、预测趋势，并机动灵活地做出数据驱动的决策。

欺诈检测

利用该实时数据智能系统，提升欺诈检测能力并维护客户信任。事件驱动型架构可以整理整个企业中的数据，并将数据流源源不断地实时传输到您的欺诈检测团队和系统，从而助力实现对可疑活动的即时响应。通过实时提供每笔交易、每次交互和每个异常情况的背景信息，您的企业能够识别潜在威胁并采取相应行动。

网络安全

随着安全数据的多样化程度、速度和数量与日俱增，传统解决方案难以满足现代信息安全团队的需求。越来越多的组织希望能够不依赖于供应商，并灵活利用多种工具和分析平台。IBM StreamSets 将一流的实时流数据基础架构与网络安全平台集成，打破了数据孤岛并提供了丰富的背景信息，因此能够帮助组织增强态势感知能力，从而应对这些挑战。该解决方案提供了卓越的数据摄取功能，同时可以优化成本和可扩展性，让组织能够在当今的复杂环境中有效管理安全运营。
IBM 在 2024 年 Gartner 数据整合工具魔力象限报告中连续第 19 年被评为领导者

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