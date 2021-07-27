计算机内存和本地存储资源可能无法为企业应用程序提供足够的存储空间、存储保护、多用户访问或速度和性能。因此，除了网络直连存储 (NAS) 以外，大多数组织还采用某种形式的 SAN 以提高效率和改善数据管理。

传统上，仅有限数量的存储设备可以连接到服务器，从而限制了网络的存储容量。但 SAN 提高了网络灵活性，支持一个服务器或多个数据中心的许多异构服务器共享通用的存储资源。SAN 消除网络文件服务器和存储之间的传统专用连接，以及服务器实际拥有和管理存储设备的概念，从而消除了带宽瓶颈。SAN 消除单点故障，从而提高了存储可靠性和可用性。

SAN 也是灾难恢复 (DR) 的最佳选择，因为网络可能包含许多存储设备，包括磁盘、磁带和光学存储。存储资源也可能远离它所使用的服务器。