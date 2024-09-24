驾驭复杂性

从本质上讲，企业数据中心内的资产管理非常复杂。数据中心通常由多家供应商的硬件和软件组成，包含大量应用程序和工具。数据中心环境还可以与多家云服务提供商的私有云环境共存并交互。每个硬件组件、软件实例和云环境都可以有自己的合同条款、保修规则、用户界面或许可权限。打补丁或升级时，数据中心的每个元素也都有独特的流程和程序需要遵循。复杂性本身就是一个挑战，同时它还是数据中心管理中面临的许多其他挑战的一个促成因素（如果不是直接原因的话）。

满足 SLA 要求

数据中心的多供应商环境非常复杂，数据中心经理可能很难确保所有 SLA 都得到遵守。这些 SLA 可能涵盖：

应用程序可用性

数据保留

恢复速度

网络正常运行时间和可用性

跟踪保修状态

在复杂的环境中，数据中心经理可能很难及时掌握哪些设备的保修期已经结束，或者每份保修合同具体包含哪些内容。如果保修信息不可见，就可能在原本属于保险范围内的组件上花费不必要的费用。

成本

对于私有数据中心来说，IT 人员、能源和冷却成本可能会消耗掉有限预算中的大部分，而这些预算通常被视为组织的非增值成本。

监控

数据中心经理可能被迫使用性能不足或过时的设备来监控其复杂的数据中心运行情况。这可能会导致无法全面了解系统性能，工作负载分配效率低下。容量规划也会受到负面影响，因为依赖不同或过时设备的数据中心经理可能没有准确的指标，从而难以评估数据中心是否能满足当前业务的需求。

资源有限

由于预算限制，数据中心经理经常在有限的人员、电力和空间下工作。在许多情况下，他们还缺乏有效管理这些有限资源所需的适当工具。有限的资源可能会妨碍服务管理，导致组织内的业务用户和其他利益相关者在使用 IT 系统时遇到延迟或资源不足的问题。

实现可持续发展目标

许多组织正在努力减少其碳足迹，想方设法降低其数据中心的能源消耗并转向绿色能源。数据中心经理的任务是实施硬件和程序以减少数据中心环境的碳足迹，同时有效管理现有数据中心复杂性和有限的资源。