超过 80% 的首席执行官预计可持续发展投资将在未来 5 年内带来更好的业务成果。² 虽有 86% 的公司制定了可持续发展战略，但仅有 35% 的公司已按照该战略采取行动。³

通过将 Linux 工作负载整合到 5 个 IBM LinuxONE Emperor 4 系统上，而不是在具有类似条件的 x86 服务器上运行它们，可将能耗降低 75％。此外，它还可节约 50％ 的空间且每年减少 850 公吨以上的碳排放当量。⁴