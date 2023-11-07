主页 计算和服务器 LinuxONE LinuxONE 4 IBM LinuxONE 4 - 可持续发展
了解单个 IBM LinuxONE 4 系统如何实现可持续性和可扩展性，并完成多达 2,000 个 x86 内核的工作¹
试用总体拥有成本和二氧化碳当量计算器
在可持续发展环境下使用电脑的人员的插图

超过 80% 的首席执行官预计可持续发展投资将在未来 5 年内带来更好的业务成果。² 虽有 86% 的公司制定了可持续发展战略，但仅有 35% 的公司已按照该战略采取行动。³

通过将 Linux 工作负载整合到 5 个 IBM LinuxONE Emperor 4 系统上，而不是在具有类似条件的 x86 服务器上运行它们，可将能耗降低 75％。此外，它还可节约 50％ 的空间且每年减少 850 公吨以上的碳排放当量。
了解 IBM LinuxONE 的 10 大可持续发展优势
您可以做什么
减少能耗和碳排放量 观看此视频，了解将应用程序从 x86 迁移到 IBM LinuxONE Emperor 4 如何带来显著的可持续发展优势。各种工具和仪表板可将成果可视化，提供概念验证。 深入了解从 x86 到 LinuxONE 的实际迁移
监控环境数据以实现可持续发展目标 观看此视频，了解如何利用 IBM LinuxONE 4 Hardware Management Console (HMC) 用户界面仪表板和 API 的增强功能，助力监控和跟踪系统环境条件，包括分区级别的电力消耗。跟踪和报告这些数据，有助于您的企业展示在实现碳中和、遵守监管要求等方面的进展。 阅读 HMC 用户指南 阅读 HMC Web Services API 用户指南
资源 借助 IBM LinuxONE 实现可持续发展的旅程

从学习基础概念到整合工作负载和报告能源使用情况，与 LinuxONE 一同踏上可持续发展的向导旅程。

 迈向绿色性能的低碳数据中心以及 IBM LinuxONE 的作用

聆听 IDC 关于可持续发展以及 LinuxONE 的作用的看法。

 利用 IBM LinuxONE 实现可持续性、安全性和可扩展性

了解 LinuxONE 如何协助企业实现可持续性、安全性和可扩展性目标。

 电力监控创新

了解分区级别的电力监控功能（得益于 IBM 长期在可持续设计领域的领导地位）如何帮助您实现可持续发展目标。

成功案例

减少数据中心占地面积

Phoenix Systems 采用 IBM LinuxONE 将数据中心占地面积减少了 8 倍，显著削减了能耗和维护工作。

通过整合助提升节约成本效益

Gruppo Boero 部署了 IBM LinuxONE，在不牺牲性能、安全性、开放性和可靠性的情况下，进行有效整合，显著节省成本。

 以信任和透明的方式进行大规模创新

Plastic Bank 采用 IBM LinuxONE 来清洁海洋，并支持沿海社区发展。

 验证可持续发展流程

Newlight Technologies 在 IBM LinuxONE 中采用区块链技术，验证将温室气体转化为高性能生物材料的新工艺。

荣誉

世界互联网会议优秀案例奖得主

IBM LinuxONE 作为 IBM 全栈可持续计算解决方案的组成部分，跻身世界互联网大会 2023 年 13 个杰出案例之一，为共同构建更可持续发展、更繁荣的网络空间做出贡献。5

 The Open Group 2023 年亚太地区环境、社会和治理架构大奖优异奖得主

IBM LinuxONE 组织荣膺 The Open Group 颁发的“2023 年亚太地区环境、社会和治理架构优异奖”，以表彰其对环境、社会和治理因素的关注，以及积极推动相关企业决策和运营的整合和实施，从而在可持续发展、社会责任和良好治理、创新解决方案以及环境、社会和治理标准的实践方面表现出不凡的领导力。6

 Seal 大奖得主

IBM LinuxONE Emperor 4 荣获 2022 年 SEAL 可持续发展产品大奖，该奖项旨在表彰专为可持续未来量身定制的、创新而有影响力的产品。7
采取后续步骤

深入了解 IBM LinuxONE 4 如何将可持续发展转化为一项多赢的业务战略。安排与 IBM LinuxONE 代表进行 30 分钟的免费会议。

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脚注

¹ IBM 内部测试表明，在运行 WebSphere 和 Db2 工作负载时，IBM LinuxONE Emperor 4 所需的内核数量比进行对比的 x86 服务器减少 16 倍。如将其扩展到完整的 IT 解决方案，便意味着在运行相同工作负载之时，IBM LinuxONE Emperor 4 Max 125 将完成对比的 x86 服务器约 2000 个内核的工作。

免责声明：这是一项 IBM 内部研究，旨在复制市场上典型的 IBM 客户工作负载使用情况。结果可能有所不同。核心整合研究针对以下 IBM LinuxONE 和 x86 服务器的比较：IBM LinuxONE Emperor 4 Max 125 系统由三个包含 125 个可配置处理器单元（IFL）的 CPC 抽屉和两个支持网络和外部存储的 I/O 抽屉组成。Lenovo ThinkSystem SR650 (2U) 配备两个 2.1 GHz 第二代 Intel® Xeon® Platinum 处理器，每个 CPU 有 16 个内核。基于 x86 的解决方案和 LinuxONE 解决方案均可访问同一个存储阵列。工作负载由运行在 WebSphere Application Server 上的事务应用程序和模拟核心网上银行功能的 IBM Db2 组成。实际测试结果是使用 IDC QPI 指标和 IBM 规模调整方法外推到上述 x86 服务器而得出的，并对使用 x86 服务器的银行客户典型 IT 环境进行了如下假设：生产 IT 环境有 16 台 x86 服务器，平均利用率为 50%。非生产 IT 环境中有 48 台 x86 服务器：开发（4 个环境，每个环境 2 台服务器，共 8 台服务器）、开发测试环境（4 台服务器）、系统集成测试环境（8 台服务器）、性能测试环境（16 台服务器）、用户验收测试环境（4 台服务器）、生产修复测试环境（8 台服务器）。在所有非生产环境中，典型的平均 CPU 利用率为 7%。等效的 LinuxONE Emperor 4 解决方案则采用单台 Max 125 服务器，以 85% 的平均利用率在使用 LPAR 技术分隔的所有 IT 环境中运行。

² IBM 商业价值研究院 -“拥有自己的影响力 - 实现可持续发展转型的实用途径”

³ IBM 商业价值研究院 –“作为转型催化剂的可持续发展”

⁴ 通过将 Linux 工作负载整合到 5 个 IBM LinuxONE Emperor 4 系统上，而不是在具有类似条件的 x86 服务器上运行它们，可将能耗降低 75%。此外，它还可节约 50％ 的空间且每年减少 850 公吨以上的碳排放当量。

免责声明：用于比较的 5 台 IBM Machine Type 3931 Max 125 模型由 3 个 CPC 抽屉组成，其中包含 125 个可配置内核（CP、zIIP 或 IFL）和 2 个 I/O 抽屉，以便支持网络与外部存储，而与之对比的则是共有 10,364 个内核的 192 个 x86 系统。IBM Machine Type 3931 的功耗系依据针对备忘录配置的 IBM Machine Type 3931 IBM Power Estimation Tool 的输入数据。x86 功耗基于 7 台 Cascade Lake 和 5 台 Ice Lake 服务器型号的 IDC QPI 功率值（2022 年 3 月），且每台服务器有 32 至 112 个内核。所有用于比较的 x86 服务器都拥有 2 或 4 个套接字服务器。IBM Z 和 x86 全年全天候 (24x7x365) 不间断运行生产工作负载和非生产工作负载。计算能耗节省时，假设电源使用效率 (PUE) 比为 1.57，以计算用于数据中心冷却所消耗的额外电力。PUE 基于 Uptime Institute 2021 年全球数据中心调查的结果 (https://uptimeinstitute.com/about-ui/press-releases/uptime-institute-11th-annual-global-data-center-survey)。基于 EPA GHG 计算器 (https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalency-calculator) 的碳排放当量和其他当量均使用美国国家加权平均值。结果可能会因客户具体使用情况和位置而异。

5 https://cn.wicinternet.org/2023-11/07/content_36950445.htm（ibm.com 外部链接）

6 https://www.opengroup.org/the-open-group-apac-awards-2023（ibm.com 外部链接）

7 https://sealawards.com/sustainability-award-2022（ibm.com 外部链接）

 