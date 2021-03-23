标签
IT Infrastructure

什么是虚拟桌面基础架构 (VDI)？

夕阳下的沙特阿拉伯首都利雅得俯瞰图

对虚拟桌面基础设施的分析，包括其工作原理及所带来的优势。

随着远程工作和混合云生态系统的普及，工作环境发生了巨大变化。员工和环境的扩展使得管理、保障安全性和基础设施要求变得越来越困难。由于这些挑战，IT 领导者正在寻求工具，来安全地简化这些环境的管理，同时避免高昂的成本。虚拟桌面基础设施 (VDI) 就是这样的工具。

 

行业时事通讯

辅以专家洞察分析的最新科技新闻

通过 Think 时事通讯，了解有关 AI、自动化、数据等方面最重要且最有趣的行业趋势。请参阅 IBM 隐私声明

谢谢！您已订阅。

您的订阅将以英语提供。您会在每份时事通讯中找到一个取消订阅链接。您可以在此管理您的订阅或取消订阅。更多相关信息，请参阅我们的《IBM 隐私声明》。

什么是 VDI 以及它的工作原理是什么？

虚拟桌面基础设施 (VDI) 用于创建和管理桌面环境和应用程序，允许员工在办公室外、办公室内或远程位置工作并访问应用程序和服务。虚拟化解决方案通过创建一个虚拟计算系统，即虚拟机 (VM)，来支持 VDI 部署，这使得组织能够在单一物理服务器上运行多个应用程序和操作系统，在数据中心内实现资源的最大化利用。VDI 是通过在虚拟机 (VM) 中托管桌面操作系统（例如 Microsoft Windows Desktop）实现的，而这些虚拟机都运行在同一主机服务器上。

通过在主机服务器上的虚拟机 (VM) 中托管桌面操作系统，IT 管理人员可以将企业数据、应用程序和桌面部署给用户，放置在虚拟数据中心中，并通过互联网以服务的形式交付。这与传统电脑形成鲜明对比，传统电脑用户从本地部署位置使用物理便携式个人端点设备。

在实施 VDI 解决方案时，连接代理会在资源池中为每位员工找到一个虚拟桌面，以便他们在访问 VDI 环境时进行连接。连接代理的示例包括 Citrix Virtual Apps and Desktops、VMware Horizon、Amazon Workspaces、Microsoft Azure 和 Nutanix。

用户可以通过任何设备或地点安全地连接到他们的桌面映像，例如 Microsoft Windows。能够随时随地访问应用程序非常有用，因为这意味着您无需在办公室使用物理桌面或终端设备，也可以自带设备（BYOD，“Bring Your Own Device”），包括个人电脑、平板或瘦客户终端，从最方便的地点接入。

有关应用程序虚拟化解决方案以及虚拟化技术的一般背景信息，请参阅以下视频，并查看文章“虚拟化的 5 大好处”：

IBM Power

使用 IBM Power 实现现代化和自动化

IBM 发明大师、STSM、IBM Power 混合云平台的 Joe Cropper 通过演示向您介绍 IBM Power 如何帮助您实现应用程序的现代化。
探索 IBM Power

VDI 的优势

以下是虚拟桌面基础设施 (VDI) 提供的一些最重要的优势：

  • 可扩展性增强：云计算利用可扩展的基础设施，使 VDI 在需要时能够按需使用资源，从而变得更加吸引人。通过将所有 VDI 基础设施集中在主机服务器上，可以减少硬件需求和采购成本，因为用户可以通过任何设备访问他们的工作环境。
  • 集中管理：VDI 提供集中管理结构，允许管理员一次性修补、更新和更改所有虚拟化桌面。不再需要单独修复整个组织。这也允许完整的桌面灾难恢复策略，因为所有组件都保存并备份在数据中心。
  • 安全性：VDI 可帮助企业保持完全的机密性，因为应用程序位于数据中心的主机服务器上，而不是客户端设备上。如果设备被盗或损坏，可以终止该设备的连接，以保护企业数据。然而，关键的是要正确管理和更新操作系统映像，并且必须对远程工作者进行彻底的身份验证。
  • 可访问性：VDI 允许最终用户“自带设备”(BYOD)，并使用自己的设备从任何位置远程访问自己的文件、应用程序和云服务。这本质上创建了一个数字化工作空间/远程桌面，提供更好的用户体验，并显著简化了在家工作的操作，因为员工可以使用个人电脑、平板、智能手机以及瘦客户端。
  • 节约成本：由于 IT 部门不需要不断购买新硬件，因此硬件支出大幅减少。整合服务器上的处理有助于减少 IT 支出。

VDI 与桌面虚拟化

VDI 是桌面虚拟化的一种类型，而桌面虚拟化是一个总括性术语，涵盖了任何将桌面与硬件分离的技术。想要深入了解这一更高层次的类别，可以参见什么是桌面虚拟化？或观看以下视频：

持久 VDI 部署与非持久 VDI 部署

持久性 VDI 在用户连接到同一桌面时启用个性化桌面。这样，用户就可以定制自己的桌面，因为所做的更改都会被保存下来，从而将虚拟桌面环境变成一个可定制的、高度个性化的数字工作空间。

而非持久性 VDI 是具有一次性连接的通用桌面，因为不会保存更改。非持久性 VDI 方法非常适合员工需要执行大量重复性任务的组织，因为它通常更便宜、更容易管理。

VDI 用例

  • 客户服务中心：VDI 允许客户服务中心的员工仅访问完成任务所需的信息和工具。此举可提高效率和成本效益。
  • 远程工作：VDI 使团队成员即使身处不同地理位置，也能访问相同的公司网络、应用程序和资源，因为所有 VDI 都可以从一个中心点进行部署和管理。
  • 法规遵从：一些受严格监管的行业曾遇到员工不当存储机密信息的问题。通过利用 VDI 进行集中管理，有助于消除错误存储数据和应用程序的问题。
  • 第三方访问：在使用承包商或业务合作伙伴时，这些员工需要使用公司提供的硬件才能连接整个系统。这样做的成本很高，尤其是对于较短的项目。这使得 VDI 成为理想的解决方案，让承包商无需提供或采购硬件即可安全地访问公司信息。

为什么 VDI 可能适合贵企业

虚拟桌面基础设施 (VDI) 是许多公司 IT 战略不可或缺的一部分，因为它允许企业减少开支并简化这些系统的管理。随着企业寻求构建更灵活的工作环境，VDI 的重要性正在呈指数级提升，因为它能够提供可访问性、安全性、可扩展性、自动化能力以及易用性，从而实现快速且高效的部署。

了解更多关于 VDI 的信息

如果您希望构建自己的 VDI 环境，则可以使用 IBM Cloud IaaS 解决方案。IBM 提供了一个全栈云平台，其中包括构建自己的 VDI 环境所需的所有组件，包括虚拟化计算、网络和存储空间。在这种情况下，您就需要自行安装和管理虚拟机管理程序。

与 VMware 合作，IBM 提供了客户托管和部分 VMware 托管的 VDI 解决方案（使用 VMware Horizon）以及完全托管的桌面即服务 (DaaS) 解决方案，提供托管在 IBM Cloud 平台上的桌面和虚拟化应用程序。

作者

Jordan Shamir

Offering Manager
相关解决方案
IBM Red Hat OpenShift

Red Hat OpenShift on IBM Cloud 是一个完全托管的 OpenShift 容器平台 (OCP)。

 探索 Red Hat OpenShift
面向服务器与桌面虚拟化的虚拟存储解决方案

借助 IBM Spectrum Virtualize，为 VMware 环境提供安全、可靠和高效的存储虚拟化技术。

 深入了解存储解决方案
云基础设施解决方案

查找适合企业的业务需求的云基础设施解决方案，并按需扩展资源。

 深入了解云解决方案
采取后续步骤

Red Hat OpenShift on IBM Cloud 是一个完全托管的 OpenShift 容器平台 (OCP)。

 深入了解 IBM Red Hat OpenShift 创建免费 IBM Cloud 帐户