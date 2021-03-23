虚拟桌面基础设施 (VDI) 用于创建和管理桌面环境和应用程序，允许员工在办公室外、办公室内或远程位置工作并访问应用程序和服务。虚拟化解决方案通过创建一个虚拟计算系统，即虚拟机 (VM)，来支持 VDI 部署，这使得组织能够在单一物理服务器上运行多个应用程序和操作系统，在数据中心内实现资源的最大化利用。VDI 是通过在虚拟机 (VM) 中托管桌面操作系统（例如 Microsoft Windows Desktop）实现的，而这些虚拟机都运行在同一主机服务器上。

通过在主机服务器上的虚拟机 (VM) 中托管桌面操作系统，IT 管理人员可以将企业数据、应用程序和桌面部署给用户，放置在虚拟数据中心中，并通过互联网以服务的形式交付。这与传统电脑形成鲜明对比，传统电脑用户从本地部署位置使用物理便携式个人端点设备。

在实施 VDI 解决方案时，连接代理会在资源池中为每位员工找到一个虚拟桌面，以便他们在访问 VDI 环境时进行连接。连接代理的示例包括 Citrix Virtual Apps and Desktops、VMware Horizon、Amazon Workspaces、Microsoft Azure 和 Nutanix。

用户可以通过任何设备或地点安全地连接到他们的桌面映像，例如 Microsoft Windows。能够随时随地访问应用程序非常有用，因为这意味着您无需在办公室使用物理桌面或终端设备，也可以自带设备（BYOD，“Bring Your Own Device”），包括个人电脑、平板或瘦客户终端，从最方便的地点接入。

有关应用程序虚拟化解决方案以及虚拟化技术的一般背景信息，请参阅以下视频，并查看文章“虚拟化的 5 大好处”：