随着远程工作和混合云生态系统的普及，工作环境发生了巨大变化。员工和环境的扩展使得管理、保障安全性和基础设施要求变得越来越困难。由于这些挑战，IT 领导者正在寻求工具，来安全地简化这些环境的管理，同时避免高昂的成本。虚拟桌面基础设施 (VDI) 就是这样的工具。
虚拟桌面基础设施 (VDI) 用于创建和管理桌面环境和应用程序，允许员工在办公室外、办公室内或远程位置工作并访问应用程序和服务。虚拟化解决方案通过创建一个虚拟计算系统，即虚拟机 (VM)，来支持 VDI 部署，这使得组织能够在单一物理服务器上运行多个应用程序和操作系统，在数据中心内实现资源的最大化利用。VDI 是通过在虚拟机 (VM) 中托管桌面操作系统（例如 Microsoft Windows Desktop）实现的，而这些虚拟机都运行在同一主机服务器上。
通过在主机服务器上的虚拟机 (VM) 中托管桌面操作系统，IT 管理人员可以将企业数据、应用程序和桌面部署给用户，放置在虚拟数据中心中，并通过互联网以服务的形式交付。这与传统电脑形成鲜明对比，传统电脑用户从本地部署位置使用物理便携式个人端点设备。
在实施 VDI 解决方案时，连接代理会在资源池中为每位员工找到一个虚拟桌面，以便他们在访问 VDI 环境时进行连接。连接代理的示例包括 Citrix Virtual Apps and Desktops、VMware Horizon、Amazon Workspaces、Microsoft Azure 和 Nutanix。
用户可以通过任何设备或地点安全地连接到他们的桌面映像，例如 Microsoft Windows。能够随时随地访问应用程序非常有用，因为这意味着您无需在办公室使用物理桌面或终端设备，也可以自带设备（BYOD，“Bring Your Own Device”），包括个人电脑、平板或瘦客户终端，从最方便的地点接入。
有关应用程序虚拟化解决方案以及虚拟化技术的一般背景信息，请参阅以下视频，并查看文章“虚拟化的 5 大好处”：
以下是虚拟桌面基础设施 (VDI) 提供的一些最重要的优势：
VDI 是桌面虚拟化的一种类型，而桌面虚拟化是一个总括性术语，涵盖了任何将桌面与硬件分离的技术。想要深入了解这一更高层次的类别，可以参见什么是桌面虚拟化？或观看以下视频：
持久性 VDI 在用户连接到同一桌面时启用个性化桌面。这样，用户就可以定制自己的桌面，因为所做的更改都会被保存下来，从而将虚拟桌面环境变成一个可定制的、高度个性化的数字工作空间。
而非持久性 VDI 是具有一次性连接的通用桌面，因为不会保存更改。非持久性 VDI 方法非常适合员工需要执行大量重复性任务的组织，因为它通常更便宜、更容易管理。
虚拟桌面基础设施 (VDI) 是许多公司 IT 战略不可或缺的一部分，因为它允许企业减少开支并简化这些系统的管理。随着企业寻求构建更灵活的工作环境，VDI 的重要性正在呈指数级提升，因为它能够提供可访问性、安全性、可扩展性、自动化能力以及易用性，从而实现快速且高效的部署。
如果您希望构建自己的 VDI 环境，则可以使用 IBM Cloud IaaS 解决方案。IBM 提供了一个全栈云平台，其中包括构建自己的 VDI 环境所需的所有组件，包括虚拟化计算、网络和存储空间。在这种情况下，您就需要自行安装和管理虚拟机管理程序。
与 VMware 合作，IBM 提供了客户托管和部分 VMware 托管的 VDI 解决方案（使用 VMware Horizon）以及完全托管的桌面即服务 (DaaS) 解决方案，提供托管在 IBM Cloud 平台上的桌面和虚拟化应用程序。
Red Hat OpenShift on IBM Cloud 是一个完全托管的 OpenShift 容器平台 (OCP)。
借助 IBM Spectrum Virtualize，为 VMware 环境提供安全、可靠和高效的存储虚拟化技术。
查找适合企业的业务需求的云基础设施解决方案，并按需扩展资源。
Red Hat OpenShift on IBM Cloud 是一个完全托管的 OpenShift 容器平台 (OCP)。