利用云的敏捷性，从边缘到云端最大限度地发挥数据的价值。借助混合云和云原生数据架构，您可以轻松为所有应用程序提供支持，简化数据管理，减少孤岛，降低复杂性，从而优化数据中心。甚至能够实现基于主机的所有“即服务”功能。

无论您的存储基础架构位于何处，您都可以使用与本地部署相同的工具、操作系统和界面来管理所有存储设备。这是通过采用 IBM Spectrum® Virtualize 构建的虚拟环境来实现的，该软件为 IBM FlashSystem® 提供支持。