存储虚拟化使用于虚拟化服务器和桌面环境的数据和存储资源变得安全、可靠且高效。
利用云的敏捷性，从边缘到云端最大限度地发挥数据的价值。借助混合云和云原生数据架构，您可以轻松为所有应用程序提供支持，简化数据管理，减少孤岛，降低复杂性，从而优化数据中心。甚至能够实现基于主机的所有“即服务”功能。
无论您的存储基础架构位于何处，您都可以使用与本地部署相同的工具、操作系统和界面来管理所有存储设备。这是通过采用 IBM Spectrum® Virtualize 构建的虚拟环境来实现的，该软件为 IBM FlashSystem® 提供支持。
深入了解 FlashSystems，该产品由使用对称虚拟化的 IBM Spectrum Virtualize Software 提供支持。
减少冗余，统一存储环境的视图，并在本地和云存储中实现无缝的数据流动性和存储管理。
自我优化型智能解决方案，易于管理，帮助企业通过分层来克服物理存储设备难题，从而获得可扩展性。
通过虚拟机按需采购存储容量，并将本地存储的控制能力、云的敏捷性与 IBM 维护的“存储即服务”相结合。
借助一致的软件定义存储平台和人工智能驱动 IBM Storage Insights 的预测分析，简化并优化跨环境的存储服务。
借助行业领先的 IBM FlashCore® 技术和用于任务关键型工作负载的端到端 NVMe FlashSystem，实现快速响应、低延迟和高可用性。
Safeguarded Copy 通过基于硬件的高性能加密和可快速恢复的不可变隔离副本，来提供数据保护、灾难恢复并减少停机时间。
主题说明了规划、配置、运营和首选做法，包括虚拟存储 VMware vCloud 应用程序套件。
演示如何将 IBM FlashSystem with IBM Spectrum Virtualize 用作基于 VMware Tanzu 的部署首选后端持久存储。
获取有关仅使用 IBM Spectrum Virtualize as Software 需要了解的主要概念信息。
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