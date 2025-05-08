分析工具和解决方案

通过支持业务的数据驱动型决策的架构方法，优化数据战略
探索指南
一个人正在执行分析策略的图片
商业智能和数据驱动型架构

为了在这个充满不确定性的时代蓬勃发展，公司必须利用数据来建立客户忠诚度、实现业务流程自动化并面向未来开拓创新。但是我们解决现有数据分析问题的能力已无法满足对大数据的需求，复制和粘贴方法只会让事情变得更糟。

大型和小型企业都需要采用新架构，即 Data Fabric，才能成为真正的数据驱动型企业，在 AI 的助力下达成其 KPI。借助 Data Fabric 方法，用户友好型商业智能平台可以在正确的时间将正确的人员连接到正确的数据集，以提高敏捷性、预测结果并交付个性化体验。

  • 业务分析软件业务分析可让您成为多面手，能够通过实时洞察、业务分析工具、预测、数据分析和 BI 工具制定出可靠的数据驱动型决策，从而提高盈利能力，促成满足各项关键指标的结果。
  • 数据科学和分析AI 正迅速成为各行各业组织的一个关键战略组成部分，可用于加快创新产品和服务的交付，满足客户期望，降低风险和欺诈，并推动收入增长。合适的分析平台将提供自动化、受支持的分析功能，从而简化工作流程，消除代价高昂的错误，并为数据研究员、数据分析人员和业务线所有者节省时间。
  • 文本分析通过投资于文本分析，企业可以让专家将更多时间用于为利益相关者创造价值，而缩短耗费在繁琐业务流程上的时间。

 
通过 Data Fabric 提供访问权

了解这种新兴的数据战略和架构如何简化自助服务的原始数据访问，同时确保治理和隐私保护。

 通过数据管理提高敏捷性

通过端到端数据管理，在无可比拟的规模和弹性助力下提高成本效益和工作效率。

 通过业务分析预测结果

通过 AI 驱动的自助服务分析为业务用户提供支持，预测并塑造未来结果。

 通过定制体验提供出色的客户服务

改善客户关系管理 (CRM)。通过任何渠道增强客户关系，并更准确、更简洁地回答任何语言形式的查询。
IBM 是公认的企业 Data Fabric 解决方案领军者。究其原因，请参阅 Forrester Wave™ 报告：2022 年第 2 季度企业 Data Fabric
IBM® Business Analytics Enterprise 业务规划和深入分析的单一入口点，加速数据驱动型决策的制定 了解更多信息
IBM Planning Analytics

了解如何简化和集成整个企业的财务和运营规划。

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IBM Cognos® Analytics

使用 Cognos Dashboards 及其先进的数据可视化工具制定可靠的决策，此类工具支持以更智能的方式进行分析。

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更出色的预测和分析结果 让 AI 更准确、更加可解释。通过使用自动化工具和流程访问数据，构建、部署和监控数据模型，减少代价高昂的错误及花费的时间。
IBM Watson® Studio

在任何云端构建和扩展可信 AI。实现 ModelOps 的 AI 生命周期自动化。

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IBM SPSS® Statistics

通过拖放界面发现数据洞察结果，帮助解决业务和研究问题。

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IBM InfoSphere® Optim™

管理从需求到淘汰过程中的数据，提高业务灵活性，同时降低成本。

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IBM ILOG® CPLEX® Optimizer

针对线性、混合整数和二次规划优化高性能优化求解器

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在所需挖掘更少的情况下获得更多数据发现 机器学习资源可利用人工智能助力决策制定，从而减少专家为回答问题而挖掘数据所花费的时间
IBM Watson Discovery

通过应用自然语言、人工智能驱动的内容分析更快地发现答案并获得洞察，加速业务决策和流程。

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将数据交付到合适的人员 运用采用 Data Fabric 架构构建的平台，更快速预测结果。
IBM Cloud Pak® for Data

采用 Tableau、SQL、Sisense 或任何其他工具，从任何数据源收集、组织和分析基于云的信息。

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IBM InfoSphere® Information Server

满足从数据集成到数据质量和治理的独特需求。

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IBM Netezza® Performance Server

整体简单易用、便于扩展、运行高速，配置精密，所有这些特性均可作为服务部署在云端或本地。

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数据驱动和 AI 分析资源
Business owner in his coffee shop working on digital tablet.
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分析业务数据以获得切实可行的洞察并为决策提供信息。
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了解 Data Fabric 如何在分布式环境中以智能方式编排数据，以呈现给数据消费者
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了解 IBM Cloud Pak for Data

无论数据存储于何处，都可以使用 IBM Cloud Pak for Data 来收集、组织和分析数据

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