IBM Analytics Engine 为 Apache Spark 环境提供一项服务，可将计算层和存储层分离，以控制成本并实现大规模分析。IBM Analytics Engine 不是由双用途节点组成的永久集群，而是使用户能够将数据存储在对象存储层（例如 IBM Cloud Object Storage）中，并在需要时启动计算记录集群。为了增加灵活性和成本可预测性，基于用途的消耗适用于 Apache Spark 环境。