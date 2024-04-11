主页 分析 Analytics Engine IBM Analytics Engine
重新获得控制权 - 将计算与存储分开，以灵活构建、扩展和维护您的分析应用程序
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什么是 Analytics Engine？

 

IBM Analytics Engine 为 Apache Spark 环境提供一项服务，可将计算层和存储层分离，以控制成本并实现大规模分析。IBM Analytics Engine 不是由双用途节点组成的永久集群，而是使用户能够将数据存储在对象存储层（例如 IBM Cloud Object Storage）中，并在需要时启动计算记录集群。为了增加灵活性和成本可预测性，基于用途的消耗适用于 Apache Spark 环境。

 IBM Analytics Engine Serverless 计划现已在 IBM Cloud 上提供
重新专注于分析
提高集群利用率

仅在作业运行时使用实例

 控制成本

仅需为所使用资源付费

 灵活扩展

通过分离计算和存储来优化资源
Analytics Engine 的功能
利用开源力量

使用开创性的数据科学工具和更广泛的 Apache Spark 生态系统在符合 ODPi 标准的堆栈上构建。

 按需加速和扩展

根据应用程序的需求定义集群。选择适当的软件包、版本和集群大小。按需使用，并在应用程序完成作业后立即删除。

 定制和配置分析功能

使用第三方分析库和软件包以及 IBM 自有的增强功能来配置集群。部署来自 IBM Cloud 服务的工作负载，如机器学习。
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Analytics Engine 的优点
计算和存储不再绑定

按需启动仅计算集群。由于集群中未存储任何数据，因此永远不需要升级集群。

 I/O 密集型集群更具成本效益

按需配置更多 IBM Cloud Object Storage（或其他数据存储），无需为未使用的计算周期产生额外成本。

 集群更有弹性

可通过 REST API 根据实时需求添加和删除数据节点。此外，由于计算集群中没有存储数据，因此开销成本仍然很低。

 安全性更具成本效益

使用多层方法可以显著简化单个集群的安全实施，同时实现更细粒度的访问管理。

 避免供应商锁定

启动集群的目的是为了满足作业的需求，而不是强制作业符合单个软件包/版本的要求。软件的多个不同版本可以在不同集群中运行。

 使用 Serverless Spark 控制成本

如果您正在使用 Apache Spark，但不确定需要多少资源，请配置一个仅在运行应用程序时消耗计算资源的 Serverless Spark 实例。仅需为所使用的资源付费。
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