工作流程自动化软件和解决方案

通过简化各种流程和任务的工作流程自动化软件提高生产力
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数据仪表板上女士的等距图
工作流程自动化解决方案可帮助您实现事半功倍

手动的重复性流程可能会中断或减慢您的运营流程。 工作流程软件将帮助您管理人员、流程和数据，从而实现更好的业务成果。 通过使用基于规则的逻辑来自动执行业务流程，并减少或消除耗时的任务，工作流程软件可帮助您的团队加快工作速度。 通过提高效率，让您的团队能够集中精力完成高价值任务并提高工作质量，同时最大限度地减少人为错误，消除各种可能损害您的利润的瓶颈。
IBM 为工作流程和决策引入了开源产品
工作流程自动化软件的优势
大规模自动化

通过部署无手动处理流程实现事半功倍，同时有效管理案例和异常情况。
提供一致的体验

使用可复用的标准化工作流程，提供一致且透明的用户体验。
运行灵活的工作流程

将结构化和非结构化流程无缝地融合为顺畅的重复性工作流程。
工作流程自动化软件解决方案 IBM Business Automation Workflow
了解企业范围内的工作。 通过直接处理和完整的企业内容管理，为案例和知识工作者赋能。
IBM Process Automation Manager
构建定制的云原生应用，使用开源软件实现流程自动化。
IBM Cloud Pak® for Business Automation
全面的任务管理和工作流程编排，与 AI 支持的功能、通用 UI 以及低代码工具和模板相集成。
IBM Workflow Process Service
使用低代码工具和预定义模板提高生产力并缩短价值实现时间，使业务用户和开发人员能够更快地构建应用。
工作流程自动化成功案例 了解客户如何使用工作流程软件来实现业务转型
Back view of business woman sitting at panoramic skyscraper office desktop front PC computer with financial graphs and statistics on monitor. Analysis of digital market and investment in block chain
改善运营

TD Ameritrade 减少了错误、改进了运营，并缩短了客户账户的创建时间。

 简化并优化工作流程
A team of young people in a modern office is discussing their project. The group consists of two men and two women, the are seen in bird's eye view.
敏捷创新

在 IBM Automation 的帮助下，UWV 在六周内启动了荷兰紧急就业计划。

 查看 UWV 成功案例
High angle view of large group of elementary students having a class in the classroom. Teacher is assisting one student.
集成和自动化

Tatweer Building Company 正在帮助沙特阿拉伯王国实现其 2030 年愿景，采用数字化集成方法来建造学校。

 查看 Tatweer 成功案例
Two engineers talking in a production factory
优化工作流程

使用 AI 支持的 IBM Process Mining 解决方案来简化订单到现金流程。

 简化并优化工作流程
工作流程自动化资源 G2 评价和产品详情
"改进了流程的最佳客户之旅。" 在 G2 上查看更多信息。
什么是工作流？
认识工作流程，了解企业如何通过使用业务流程管理系统和自动化来优化效率。
什么是工作流程自动化？
工作流程自动化如何改进业务运营、IT 网络管理和 DevOps 协作。
什么是工作流程引擎？
了解工作流程引擎软件如何自动执行任务，让员工能够集中精力完成更高价值的工作。
什么是工作流程图？
了解什么是工作流程图、最常见的类型、如何创建图以及在业务中使用它们的好处。
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IBM Cloud Pak for Business Automation

更快的流程和更短的客户等待时间 - 这就是 AI 驱动的自动化的魅力所在

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