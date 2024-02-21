TBC 聘请了 IBM Expert Labs 和 IBM 合作伙伴 Wipro（ibm.com 外部链接）来帮助开发解决方案架构。Wipro 为寻求基础设施现代化的公司提供全方位的服务。该团队为 TBC 设计的解决方案包括升级的用户界面 (UI)，具有全方位服务门户、应用程序层和容器化集成层。该解决方案可在桌面和移动设备上供内部和外部用户使用。

IBM Cloud Pak for Integration 平台在新解决方案中发挥着关键作用，为 TBC 提供专业功能和人工智能驱动的自动化集成部署，以连接各种关键业务应用程序。其中包括 Oracle ERP 和 Oracle Primavera 解决方案之间的集成，这两个系统不会自动集成。使用 IBM Cloud Pak for Integration 解决方案，该团队能够在短短三个月内在 TBC 的两个 Oracle 系统之间创建自定义集成。

该团队还使用 IBM Cloud Pak for Business Automation 的 IBM® Operational Decision Manager、IBM® FileNet Content Manager 和 IBM Business Automation Workflow 组件来自动执行 TBC 的一些关键业务任务。例如，该解决方案的门户使用 IBM Cloud Pak for Business Automation 产品来简化授予建筑许可证的方式。过去，获得建造新学校的许可证是一个复杂的、多步骤的过程，需要大量的文书工作。

现在，由于新 UI 中嵌入了一组全面且动态的业务规则，整个流程已实现自动化。用户只需输入新建学校的拟议尺寸，门户网站就会自动生成一份清单，列出项目所需的任务和材料：从需要安装多少个水槽到需要哪些许可证等。用户通过门户网站与供应商和承包商建立联系，并按自己的方式浏览清单。所有任务完成后，提案将自动提交给政府进行许可审批。