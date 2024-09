TBC 希望找到一种方法,将所有不同的系统连接在一起,同时在许多业务流程中实现一定程度的自动化。该组织通过 IBM® Cloud Pak for Integration 和 IBM Cloud Pak for Business Automation 找到了所需的产品,这两款产品均使用 Red Hat OpenShift。这是该国首次在 RedHat OpenShift 上部署 IBM Cloud Pak for Business Automation。