2016 年 4 月，沙特阿拉伯王国公布了“2030 年愿景”，这是一项旨在减少对石油的依赖以及发展公共部门的战略计划。对于 Tatweer Building Company (TBC) 来说，新计划预示着工作量的增加。
TBC 成立于 2013 年，是一家由政府资助的项目管理机构，致力于在沙特阿拉伯各地建设和维护学校。因此，TBC 参与了各种事务的处理，例如，获得许可证、采购材料和雇佣分包商。
过去，跟踪管理复杂的建筑项目所需的许多不同系统是一项挑战。TBC 开发主管 Meshari Almutairi 解释说：“我们的业务使用的是传统程序，这对员工来说很困难，因为它们之间没有集成。例如，建筑业使用一种系统，而金融业使用另一种系统。一切都必须手动连接。”
现在，推出新业务流程所需的时间是以前的三分之一
现在，回答业务问题所需的时间减少了 99%
TBC 希望找到一种方法，将所有不同的系统连接在一起，同时在许多业务流程中实现一定程度的自动化。该组织通过 IBM® Cloud Pak for Integration 和 IBM Cloud Pak for Business Automation 找到了所需的产品，这两款产品均使用 Red Hat OpenShift。这是该国首次在 RedHat OpenShift 上部署 IBM Cloud Pak for Business Automation。
TBC 聘请了 IBM Expert Labs 和 IBM 合作伙伴 Wipro（ibm.com 外部链接）来帮助开发解决方案架构。Wipro 为寻求基础设施现代化的公司提供全方位的服务。该团队为 TBC 设计的解决方案包括升级的用户界面 (UI)，具有全方位服务门户、应用程序层和容器化集成层。该解决方案可在桌面和移动设备上供内部和外部用户使用。
IBM Cloud Pak for Integration 平台在新解决方案中发挥着关键作用，为 TBC 提供专业功能和人工智能驱动的自动化集成部署，以连接各种关键业务应用程序。其中包括 Oracle ERP 和 Oracle Primavera 解决方案之间的集成，这两个系统不会自动集成。使用 IBM Cloud Pak for Integration 解决方案，该团队能够在短短三个月内在 TBC 的两个 Oracle 系统之间创建自定义集成。
该团队还使用 IBM Cloud Pak for Business Automation 的 IBM® Operational Decision Manager、IBM® FileNet Content Manager 和 IBM Business Automation Workflow 组件来自动执行 TBC 的一些关键业务任务。例如，该解决方案的门户使用 IBM Cloud Pak for Business Automation 产品来简化授予建筑许可证的方式。过去，获得建造新学校的许可证是一个复杂的、多步骤的过程，需要大量的文书工作。
现在，由于新 UI 中嵌入了一组全面且动态的业务规则，整个流程已实现自动化。用户只需输入新建学校的拟议尺寸，门户网站就会自动生成一份清单，列出项目所需的任务和材料：从需要安装多少个水槽到需要哪些许可证等。用户通过门户网站与供应商和承包商建立联系，并按自己的方式浏览清单。所有任务完成后，提案将自动提交给政府进行许可审批。
新门户改变了 TBC 的工作方式，大大减少了建设新学校所需的时间和精力。但其功能远不止于此。有了门户网站内外的集成，公司的开发团队大大减少了创建自定义集成所花费的时间，业务用户也不再被迫在多个界面中寻找问题的答案。
Almutairi 说：“IBM 解决方案帮助我们轻松找到所需的信息。以前，如果有高管提出要求，我们有时要花三个月的时间才能找到所需的东西。现在，只需不到一个小时。”
利用 IBM Cloud Pak for Integration 的独特功能，TBC 还改变了与银行集成的方式，提高了安全性和可靠性。过去，最终确定财务数据可能会给供应商带来压力。这至少需要三天时间，而且文书工作经常丢失。如今，供应商可以实时完成财务结算。
他总结道：“随着数字集成和自动化改变了 TBC 的业务方式，Almutairi 和他的开发团队正在研究向用户推出新服务。过去，推出一项新服务需要六个月的时间。现在大约需要两个月，这意味着我们可以做得更多。这为我们提供了更多机会来帮助实现 2030 年愿景。”
作为沙特阿拉伯公共投资基金旗下的政府公司，TBC（ibm.com 外部链接）负责在沙特阿拉伯各地建造和维护学校。其中包括 600 多座建筑，为超过 289,000 名学生提供服务。TBC 总部位于利雅得。
IBM 合作伙伴 Wipro（ibm.com 外部链接）是一家全球技术和咨询公司，为世界各地的客户提供各种 IT 现代化和管理服务。Wipro 成立于 1945 年，总部位于印度班加罗尔，在六大洲拥有超过 220,000 名员工。
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美国出品，2021 年 12 月
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