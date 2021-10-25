企业的优势

自动化减少人为错误，消除数据录入等耗时和重复性任务。采用过时人工流程的组织难以依托劳动密集型与资本密集型模式实现可靠扩展。通过引入自动化，企业提高了可扩展性。

工作流自动化通过以下方式为企业创造价值：

创建降低成本的流程

简化任务管理

缩短流程周期时间

减少人工录入与疏忽导致的错误

实现审批与文档流转自动化

开发与运维的优势

工作流自动化助推版本发布优化，并在开发与运维这两个传统独立领域间建立更清晰的沟通渠道。它打破了因开发运维渠道隔离导致的瓶颈与跟进障碍。

IT网络管理的优势

自动化工作流为云平台、网络、操作系统及部门协同提供更完善的管理监督。此外，它通过增加关键可视化层，助力网络运行状况、安全态势与缺陷的配置管理与分析优化。