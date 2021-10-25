标签
什么是工作流程自动化？

工作流程自动化如何改善业务运营、IT 网络管理和 DevOps 协作。

各组织正在业务运营和 IT 流程中实现更广泛的工作流自动化。这有助于加速流程执行并改善沟通效率。

工作流自动化通过采用执行全部或部分流程的软件替代人工操作，实现流程优化。如今，这通常通过具备低代码、拖拽式功能与易用界面工作流自动化软件实现。

许多工具还包含人工智能 (AI)，但这并不是成功实现工作流自动化的必要条件。基于规则的逻辑程序在解决工作流低效问题和促进协作方面同样有效。

 

工作流自动化的优势

企业的优势

自动化减少人为错误，消除数据录入等耗时和重复性任务。采用过时人工流程的组织难以依托劳动密集型与资本密集型模式实现可靠扩展。通过引入自动化，企业提高了可扩展性。

工作流自动化通过以下方式为企业创造价值：

  • 创建降低成本的流程
  • 简化任务管理
  • 缩短流程周期时间
  • 减少人工录入与疏忽导致的错误
  • 实现审批与文档流转自动化

开发与运维的优势

工作流自动化助推版本发布优化，并在开发与运维这两个传统独立领域间建立更清晰的沟通渠道。它打破了因开发运维渠道隔离导致的瓶颈与跟进障碍。

IT网络管理的优势

自动化工作流为云平台、网络、操作系统及部门协同提供更完善的管理监督。此外，它通过增加关键可视化层，助力网络运行状况、安全态势与缺陷的配置管理与分析优化。

工作流自动化类型

工作流自动化有两种类型：业务流程 (BP) 和机器人流程 (RP) 工作流。

业务流程工作流

业务流程管理 (BPM) 方法论是指企业如何构建流程以更好地服务客户。它推动业务流程工作流朝着更高的效率发展，以实现任务关键型业务目标。多数工作流自动化软件的设计符合 BPM 理念。软件实现了业务流程工作流的自动化，优化了以往由人工执行的任务。Excel 的自动填充和宏功能是工作流自动化的早期示例。

机器人流程工作流

如今，软件实现了机器人流程自动化（称为机器人流程自动化或 RPA），其设计目的是让机器人像人类一样执行工作。在许多情况下，机器人与 IT 部门（以及其他领域）协同协同处理行政流程。机器人可以识别并建议最相关的信息来解决处理错误。机器人还能减少服务台咨询量、处理登录认证并干预流程错误。

工作流自动化作为技术术语，其实践已延续数百年。工业革命时期的装配线制造及后续农业领域，成为最早应用 RPA 工作流自动化的场景。不过，这些都是基于机械装置而非软件系统。

工作流自动化用例

您可以将自动化应用于大多数类型的工作流。例如，您可以自动执行员工入职模板文档的资源，或者为所有团队成员设置和自动执行工作流。

您会在大多数领域和行业中找到工作流自动化软件：

  • 营销：营销运营流程 (MOPS) 使用工作流自动化针对营销活动、客户沟通渠道以及测量指标和营销分析。
  • 销售：客户关系管理 (CRM) 软件也提供工作流管理。它可以自动化客户沟通、表单填写与部门协作。例如在客户采取特定步骤（例如签署文档或输入信息）时，CRM 可以自动发出审批流程通知并更新内部仪表板数据。
  • 财务：自动化提升支付一致性，满足合规要求，并提高预测和收款的准确性。
  • 制造业：工作流自动化可以抵消供应和业务结构的变化。它减少了冗余操作，改善了质量控制误差。自动化工作流显著缩短了采购、预算与供应链审批周期。制造业可以实现采购申请、合同管理互动与上市产品开发项目的自动化管理。
  • 信息安全：IT 自动化软件通过更敏捷的响应能力降低安全威胁。事件报告自动化及与现有安全工具、规范的集成，可帮助 IT 部门更好地管理混合生态系统。公司还可以自动化工作流实现网络威胁监控，提升安全防护水平。
  • IT 运营：对于内部网络运营，工作流自动化助力管理跨部门网络用户，涵盖销售、财务、法务与行政团队。
  • 系统管理：IT 即服务 (ITaaS) 作为一种软件形态，为企业提供包含工作流编程的托管云服务。工作流自动化软件建立集中控制体系，用于配置、部署与监控业务网络。软件定义网络 (SDN)软件定义广域网 (SD-WAN) 是两个不同的 IT 网络管理系统，通过工作流自动化实现更高效的集成监管。工作流自动化使 IT 能够更轻松地实时管理这些系统。

工作流自动化未来趋势

新兴企业正通过集成 API 解决方案，推动工作流流程创新，提供标准化网络自动化、审批流程及跨应用数据同步。

最显著的变革是向低代码工作流自动化的设计转型，这将工作流创建与部署的参与范围扩展至决策者与直接协作者。其结果是，组织可从自上而下的管理结构，转向能加速流程改进的对称化协作体系。

AI 与工作流自动化结合成为企业级应用的另一大趋势。人工智能驱动的自动化可让企业利用数据模式和机器学习进行预测和洞察分析，从而改进流程。

这些解决方案将重塑 IT 网络生态，其中网络管理被视为最后一批待自动化的人工流程领域。

如今市面上的工作流自动化软件将包含一些功能，这些功能可以提高 IT 部门控制和处理网络问题的能力。可视化工作流因其便于创建与协调的特性将在 IT 网络中获得广泛应用。

企业还可以依靠模板化的工作流，将其用作管理未来自动化的构建模块，以及与现有工作流自动化的集成功能。

工作流自动化与 IBM

IBM 的工作流自动化软件是一种低代码解决方案，支持与常用第三方云服务集成，融合低代码应用与机器学习技术。

IBM 的主要工作流自动化产品是 IBM Cloud Pak for Business Automation。该产品可帮助企业连接流程、信息与人员，形成全局业务视图。IBM Cloud Pak for Business Automation 还包括分析、协作功能和业务规则管理系统。

我们的解决方案具备高度灵活性，可适配各类工作流模式。它通过基于规则的逻辑创建业务运营自动化工作流。工作流可以标准化并重复使用，减少低效环节，让团队有更多时间专注于高价值任务。

了解更多关于 IBM Cloud Pak for Business Automation 如何助力企业在业务运营中充分利用可扩展功能。
