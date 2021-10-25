自动化减少人为错误，消除数据录入等耗时和重复性任务。采用过时人工流程的组织难以依托劳动密集型与资本密集型模式实现可靠扩展。通过引入自动化，企业提高了可扩展性。
工作流自动化通过以下方式为企业创造价值：
工作流自动化助推版本发布优化，并在开发与运维这两个传统独立领域间建立更清晰的沟通渠道。它打破了因开发运维渠道隔离导致的瓶颈与跟进障碍。
自动化工作流为云平台、网络、操作系统及部门协同提供更完善的管理监督。此外，它通过增加关键可视化层，助力网络运行状况、安全态势与缺陷的配置管理与分析优化。
工作流自动化有两种类型：业务流程 (BP) 和机器人流程 (RP) 工作流。
业务流程管理 (BPM) 方法论是指企业如何构建流程以更好地服务客户。它推动业务流程工作流朝着更高的效率发展，以实现任务关键型业务目标。多数工作流自动化软件的设计符合 BPM 理念。软件实现了业务流程工作流的自动化，优化了以往由人工执行的任务。Excel 的自动填充和宏功能是工作流自动化的早期示例。
如今，软件实现了机器人流程自动化（称为机器人流程自动化或 RPA），其设计目的是让机器人像人类一样执行工作。在许多情况下，机器人与 IT 部门（以及其他领域）协同协同处理行政流程。机器人可以识别并建议最相关的信息来解决处理错误。机器人还能减少服务台咨询量、处理登录认证并干预流程错误。
工作流自动化作为技术术语，其实践已延续数百年。工业革命时期的装配线制造及后续农业领域，成为最早应用 RPA 工作流自动化的场景。不过，这些都是基于机械装置而非软件系统。
您可以将自动化应用于大多数类型的工作流。例如，您可以自动执行员工入职模板文档的资源，或者为所有团队成员设置和自动执行工作流。
您会在大多数领域和行业中找到工作流自动化软件：
新兴企业正通过集成 API 解决方案，推动工作流流程创新，提供标准化网络自动化、审批流程及跨应用数据同步。
最显著的变革是向低代码工作流自动化的设计转型，这将工作流创建与部署的参与范围扩展至决策者与直接协作者。其结果是，组织可从自上而下的管理结构，转向能加速流程改进的对称化协作体系。
AI 与工作流自动化结合成为企业级应用的另一大趋势。人工智能驱动的自动化可让企业利用数据模式和机器学习进行预测和洞察分析，从而改进流程。
这些解决方案将重塑 IT 网络生态，其中网络管理被视为最后一批待自动化的人工流程领域。
如今市面上的工作流自动化软件将包含一些功能，这些功能可以提高 IT 部门控制和处理网络问题的能力。可视化工作流因其便于创建与协调的特性将在 IT 网络中获得广泛应用。
企业还可以依靠模板化的工作流，将其用作管理未来自动化的构建模块，以及与现有工作流自动化的集成功能。
IBM 的工作流自动化软件是一种低代码解决方案，支持与常用第三方云服务集成，融合低代码应用与机器学习技术。
IBM 的主要工作流自动化产品是 IBM Cloud Pak for Business Automation。该产品可帮助企业连接流程、信息与人员，形成全局业务视图。IBM Cloud Pak for Business Automation 还包括分析、协作功能和业务规则管理系统。
我们的解决方案具备高度灵活性，可适配各类工作流模式。它通过基于规则的逻辑创建业务运营自动化工作流。工作流可以标准化并重复使用，减少低效环节，让团队有更多时间专注于高价值任务。
了解更多关于 IBM Cloud Pak for Business Automation 如何助力企业在业务运营中充分利用可扩展功能。
Concert 工作流提供跨域编排能力、低代码敏捷性以及事件驱动型可扩展性。
利用 IBM 自动化服务，从业务流程自动化和 IT 运营中获取更多价值。
借助可简化各种流程和任务的工作流自动化软件来提高工作效率。