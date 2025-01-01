Concert 工作流使企业能够覆盖从漏洞识别到解决的完整生命周期，从而实现跨混合 IT 环境的可扩展修复。

借助 Concert 工作流，赋能您的可观测性解决方案，以便采取智能、自动化的行动。将被动监测转变为主动解决问题。