传统的修复和自动化流程依赖缓慢的手动操作，这导致效率低下、合规问题频发以及跨部门工作出现延误。
Concert 工作流通过一个集中式的低代码自动化平台来解决这些难题，该平台易于使用、可无缝整合现有工具，并且能适应任何客户环境。
利用 AI 将弹性洞察分析转化为实时、智能的工作流，从而实现情境感知修复。
描述您的目标，生成式 AI 即可快速生成完整的端到端工作流，从而简化开发流程并缩短实现价值的时间。
从工单创建、Terraform 脚本生成到复杂的漏洞修复，所有流程均可自动执行。Concert 工作流可根据您的需求进行扩展，并适应任何客户环境，包括旧版系统。
通过易于使用的低代码功能和预构建的供应商库，加速大型自动化项目的推进。
Concert 工作流使企业能够覆盖从漏洞识别到解决的完整生命周期，从而实现跨混合 IT 环境的可扩展修复。
借助 Concert 工作流，赋能您的可观测性解决方案，以便采取智能、自动化的行动。将被动监测转变为主动解决问题。
构建并产品化可跨部门使用的自动化服务，无缝整合现有工具，并可从任何区域触发工作流。Concert 工作流可适应任何客户环境，整合 250 多家供应商，且能够在 15 个工作日内添加更多供应商。
通过直观的低代码界面、庞大的整合库以及对 API、SSH、HTTP 等的支持，设计和编排各种应用程序、流程和工具的自动化。
跨可观测性平台和第三方来源无缝共享情境和数据，以创建 IT 环境的统一视图。
通过从 IBM Turbonomic、IBM Instana、IBM SevOne 和 Splunk 等工具中提取网络、中间件和应用程序数据，自动丰富可观测性数据。
将 RPA 工具、BPA 工具、脚本和其他自动化资产纳入更大的工作流范围，最大限度地提高现有的自动化投资。
将工作流快速部署到 API 端点，实现实时自助服务自动化，从而提高灵活性和响应能力。
利用编程逻辑的全部功能来处理包含错误处理和日志记录功能的复杂工作流，这种操作非常契合现代环境中简单任务无法满足需求的场景。
与我们的专家预约现场演示，实时获取问题解答。与代表预约销售会议，深入了解工作流能为企业带来哪些助力。