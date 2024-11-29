AIOps 解决方案

了解 AI 如何为 IT 运营提供所需的洞察分析，帮助推动卓越的业务绩效
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说明 IBM Turbonomic、IBM Instana Observability、IBM Apptio 和 IBM AIOps Insights 截图的屏幕截图
提高性能并优化 IT 支出

业务绩效就是 IT 绩效。如今，生成式 AI 的爆炸式增长及其带来的可能性，使 IT 面临着更大的压力，他们必须交付正确的业务成果，提供最佳的客户体验，并以尽可能低的成本完成这一切。

IBM 的 AIOps 解决方案组合提供最完整且综合程度最高的其中一套模块化自动化技术。客户通过使用我们的 AI 驱动解决方案来提高 IT 运营效率，已经达到了全新的绩效水平。
刚刚发布
现已推出：IBM Concert

利用生成式 AI 洞察分析，简化并优化应用管理与技术运营

新产品
了解有关 IBM Concert 的更多信息 宣布推出 IBM® Instana 自动资源优化功能

在 IBM Turbonomic 的支持下，根据实时数据和需求，从单一位置监控应用并执行所有资源配置决策。

新功能
阅读博客 宣布推出 VMware Optimization with IBM Turbonomic

通过实时和持续的智能自动化，提高 VMware 环境的生产力和效率。

新功能
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ELT 用例
管理应用风险

安全团队花费大量时间修补应用安全漏洞。我们的解决方案有助于确定优先级、缓解和追踪应用漏洞，以确保弹性运营并降低安全风险。了解生成式 AI 如何最大限度地减少维护工作并更加专注于创新。

深入了解 IBM® Concert
简化技术规划，衡量并优化价值流

提高科技和劳动力支出的透明度，以协调资源、改善预算和预测并建立科技财务管理实践。然后追踪产品盈利能力和单位经济效益，并相应地调整投资，以支持从基于项目的运营模式过渡到基于产品的运营模式。了解 CoBank 如何通过提高成本透明度实现 IT 预算转型。

 深入了解 IBM Apptio 探索 Targetprocess
管理公有云支出

将技术投资与明确的业务价值挂钩，同时积极管理所有云供应商的成本，并减少浪费。我们值得信赖且易于使用的 FinOps 平台有助于您最大限度地改善云策略，并在堆栈的每一层主动实现应用资源的最高效利用。
了解 WPP 如何将每年的云支出减少 30%。

 深入了解 FinOps 解决方案
以最低成本确保应用性能

使基础设施和运营团队能够不断优化分配给应用的资源。通过动态匹配应用需求和基础设施供应，确保应用在混合云环境中准确获得最佳性能和效率。
了解 Natura 如何在短短 90 天内自动执行 5,800 多项资源配置操作

 探索 IBM Turbonomic
在用户受到影响之前解决应用问题

不仅要找出事件的原因，还要利用自动化措施帮助立即修复问题。Instana 通过无缝集成选项和广泛的操作目录简化事件解决流程。通过智能警报和自动检测，它确保实现最快的平均解决时间。
了解 ExaVault 如何将 MTTR 降低 56.6%。

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成功案例
A large mirrored building with some people around it
最大限度地提高政府服务关键职能的绩效
了解 IBM Instana 和 IBM Turbonomic 如何帮助 APS IT 减轻应用性能管理压力。
Woman and man using a laptop, working online.
可观察性和资源优化
了解 BlueIT 如何使用 IBM Turbonomic 和 IBM Instana 确保应用性能并减少碳排放，同时将执行资源配置决策的速度提高 60%。
Young businesswoman tablet computer while sitting on armchair at office
节省云成本并提高 IT 资源的效率
WPP 借助 IBM Turbonomic 和 Apptio Cloudability，通过 AI 驱动的大小调整建议和自动调整大小操作，将云支出减少了 30%，并有效优化了资源。
Blurred businessmen walking inside a modern building
打破孤岛并确保应用性能
阅读内容，了解农业金融领域的全球领导者如何利用全栈可见性和 AI 驱动的自动化来管理混合环境。
A group of people taking part in a seminar being held in a cosy corner with a large comfortable couch and lots of plants.
更快解决问题并最大限度延长正常运行时间
了解 ExaVault 如何满足客户需求，为数十亿个任务关键型文件传输提供自动化技术。
Woman interacting with robotic assistant at supermarket
实现卓越的性能和订单管理
了解 IBM 的 Sterling Order Management 软件 (OMS) 团队如何在黑色星期五打破订单和收入记录。
资源 AI 和 IT 自动化企业指南
了解如何将您的 IT 团队从“成本中心”重新定位为“协作者”，以及如何定制、更新甚至重塑您的 IT 和 AI 策略方法。
传统事件管理与人工智能驱动的事件管理
了解为什么过去的“故障修复”策略不适用于现代 IT 组织，以及AI 驱动的解决方案如何帮助您保持竞争力。
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阅读“Forrester Wave：云成本管理和优化解决方案，2024 年第 3 季度“，了解 Cloudability 和 Turbonomic 功能的完整细分，以及为什么 Forrester 将 IBM 评为“最完整的全栈 CCMO 解决方案”领域的领导者。
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了解最常见的误区和事实，帮助您在可观察性领域将虚构与现实区分开来。
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立即开始提供持续主动的应用程序性能。

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