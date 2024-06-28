如果您是每年收看超级碗（或至少是广告）的大约 1.2 亿观众的一员，那么您已经看过 WPP 的作品。如果您是财富全球 500 强企业的员工，您的公司可能已经与 WPP 合作过。

WPP 旗下拥有 2,000 多个办事处，是全球最大的营销服务公司。公司在全球范围内提供涵盖整个营销领域的高端工作，从广告活动、社交媒体管理和影响者营销，到商务解决方案、应用程序开发、CRM 实施等。这是一种以数据为中心的大规模业务。

近年来，随着 WPP 将其 IT 转化为混合多云模式，以获得关键的 IT 和应用程序灵活性，其成本也在急剧上升。WPP 全球技术服务总监 Paul Cocks 表示：“我们从每月为一定数量的实物资产支付固定账单，转变为按分钟为资源付费。”由于数以千计的不同组织均根据自身需求在云中构建系统，WPP 面临着严重的云扩张问题。

“我们真的不知道自己花了多少钱，”WPP 的 FinOps 主管 Ananta Manandhar 谈到，“在所有主要的公有云上，我们共有数百个帐户。关键目标在于综合可见性。”

在技术方面，Cocks 先生和他的同事 Alan Burnett（成本优化主管）认识到，通过消除未充分利用的计算资源，可以节省数百万美元。他们想掌握调整规模的技巧，让云计算的成本动态符合公司利益。