如果您是每年收看超级碗（或至少是广告）的大约 1.2 亿观众的一员，那么您已经看过 WPP 的作品。如果您是财富全球 500 强企业的员工，您的公司可能已经与 WPP 合作过。
WPP 旗下拥有 2,000 多个办事处，是全球最大的营销服务公司。公司在全球范围内提供涵盖整个营销领域的高端工作，从广告活动、社交媒体管理和影响者营销，到商务解决方案、应用程序开发、CRM 实施等。这是一种以数据为中心的大规模业务。
近年来，随着 WPP 将其 IT 转化为混合多云模式，以获得关键的 IT 和应用程序灵活性，其成本也在急剧上升。WPP 全球技术服务总监 Paul Cocks 表示：“我们从每月为一定数量的实物资产支付固定账单，转变为按分钟为资源付费。”由于数以千计的不同组织均根据自身需求在云中构建系统，WPP 面临着严重的云扩张问题。
“我们真的不知道自己花了多少钱，”WPP 的 FinOps 主管 Ananta Manandhar 谈到，“在所有主要的公有云上，我们共有数百个帐户。关键目标在于综合可见性。”
在技术方面，Cocks 先生和他的同事 Alan Burnett（成本优化主管）认识到，通过消除未充分利用的计算资源，可以节省数百万美元。他们想掌握调整规模的技巧，让云计算的成本动态符合公司利益。
WPP 通过应用两种技术创建了一个全面、高效的 FinOps 实践：IBM Apptio Cloudability（ibm.com 外部链接）和 IBM® Turbonomic。财务团队使用 IBM Apptio Cloudability 来准确了解 WPP 在所有公司和所有云平台上的支出以及支出地点。运营团队采用 Turbonomic，通过 AI 驱动的规模调整建议和自动调整规模操作来有效优化资源，从而加快节省成本。
IBM Apptio Cloudability 首当其冲。在对照第三方产品进行评估之后，WPP 实施了 IBM 解决方案，并快速实现了包括 AWS、Microsoft Azure 和 Google Cloud Platform (GCP) 在内的 99% 的云环境支出可见性。“它确实有效，”Manandhar 先生谈到，“它配备非常优秀的 API，可用于跨环境集成。我们接入了数百个计费帐户，并将使用情况映射到利益相关者。它向我们展示了实际的美元支出视图、发票视图、使用情况视图（包括异常）和摊销视图。当我们将其与直接来自云供应商的数据进行比较时，它非常准确。这有助于迅速建立用户对我们充值业务的信任。”
接着，Cocks 先生和 Burnett 先生与 IBM 合作进行 Turbonomic 价值验证 (POV)，揭示出巨大的节省潜力。Burnett 先生在另一家大型企业任职期间获得了丰富的优化经验，他在 WPP 的一个 Azure 租户中部署了 Turbonomic，并让该解决方案生成资源配置建议。Burnett 先生从建议中选择执行 1,100 个调整操作，其中很多均通过 Turbonomic 自动化技术实现。
“在 POV 期间，它可以收回十倍以上的成本。”Cocks 先生谈到。
WPP 现已在其 Azure 环境中正式部署 Turbonomic，并将分阶段部署到其他云端。“它揭开了巨大的精简潜力和大量未使用的资源 – 因为过多而无法手动缩减，”Burnett 先生说。他可以在 Turbonomic 界面查看数千条自动生成的调整建议，以及这些建议对成本的影响。运营团队将大量建议分解为易于管理的部分，并与用户沟通，以确定哪些行动具有良好的商业意义。
然后，团队可以使用 Turbonomic 中的批量操作功能执行高效调整。他们基本上把 POV 的速度提高了一倍，现在每一到两个月会采取大约 1,000 次行动。“我们一个周末就删除了 500 个未连接的磁盘，节省了 25 万美元，”Burnett 先生说。“如果没有自动化技术，就无法做到。它实现了真正有助于控制云成本的速度。”
仅在使用 IBM Apptio Cloudability 的前三个月，WPP 就节省了约 200 万美元。自从使用 IBM Apptio Cloudability 和 Turbonomic 增强 FinOps 以来，该公司每年节省了约 30% 的云支出。
据 Manandhar 先生称，现在的重点正在转移，“从提高效率转向保持效率，从竞销模式转向常规运营模式。”他的团队使用 IBM Apptio Cloudability 的实时仪表板功能来监控成本和趋势，并生成有关持续节省潜力的月度报告，从而为 Turbonomic 设置目标，运营团队首先将其应用于 GCP，然后扩展至 AWS。
凭借对成本、使用情况和浪费情况的清晰可见性，WPP 正在向企业灌输 FinOps 文化。“当您展示大量的优化机会时，”Burnett 先生说，“这只会让每个人都更加清楚，我们如何才能降低成本，而不是接受我们的现状。”
"因为我们在跟踪，所以大家开始制定预算。他们正在积极支持整体优化，”Manandhar 先生说道，“这带来了文化差异，在业务、财务和工程团队之间建立了更紧密的伙伴关系。”
WPP plc（ibm.com 外部链接）在通信、体验、商业、技术与数据方面拥有许多知名机构。该组织在 100 多个国家或地区共拥有约 114,000 名员工，与 300 多家财富全球 500 强企业合作。WPP 总部位于伦敦。
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插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。