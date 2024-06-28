主页 Case Studies WPP 这家全球最大的广告公司优化 FinOps 的方式
WPP 和 IBM
在纽约时代广场灯火通明的广告下相形见绌的一群人
寻求更深入地了解云扩张和支出

如果您是每年收看超级碗（或至少是广告）的大约 1.2 亿观众的一员，那么您已经看过 WPP 的作品。如果您是财富全球 500 强企业的员工，您的公司可能已经与 WPP 合作过。

WPP 旗下拥有 2,000 多个办事处，是全球最大的营销服务公司。公司在全球范围内提供涵盖整个营销领域的高端工作，从广告活动、社交媒体管理和影响者营销，到商务解决方案、应用程序开发、CRM 实施等。这是一种以数据为中心的大规模业务。

近年来，随着 WPP 将其 IT 转化为混合多云模式，以获得关键的 IT 和应用程序灵活性，其成本也在急剧上升。WPP 全球技术服务总监 Paul Cocks 表示：“我们从每月为一定数量的实物资产支付固定账单，转变为按分钟为资源付费。”由于数以千计的不同组织均根据自身需求在云中构建系统，WPP 面临着严重的云扩张问题。

“我们真的不知道自己花了多少钱，”WPP 的 FinOps 主管 Ananta Manandhar 谈到，“在所有主要的公有云上，我们共有数百个帐户。关键目标在于综合可见性。”

在技术方面，Cocks 先生和他的同事 Alan Burnett（成本优化主管）认识到，通过消除未充分利用的计算资源，可以节省数百万美元。他们想掌握调整规模的技巧，让云计算的成本动态符合公司利益。
30% 年度云支出减少 30% 1,000 每月多达 1,000 次自动调整操作
在 POV 期间，它可以收回十倍以上的成本。 Paul Cocks 全球技术服务总监 WPP
获得支出可见性并优化云使用情况

WPP 通过应用两种技术创建了一个全面、高效的 FinOps 实践：IBM Apptio Cloudability（ibm.com 外部链接）和 IBM® Turbonomic。财务团队使用 IBM Apptio Cloudability 来准确了解 WPP 在所有公司和所有云平台上的支出以及支出地点。运营团队采用 Turbonomic，通过 AI 驱动的规模调整建议和自动调整规模操作来有效优化资源，从而加快节省成本。

IBM Apptio Cloudability 首当其冲。在对照第三方产品进行评估之后，WPP 实施了 IBM 解决方案，并快速实现了包括 AWS、Microsoft Azure 和 Google Cloud Platform (GCP) 在内的 99% 的云环境支出可见性。“它确实有效，”Manandhar 先生谈到，“它配备非常优秀的 API，可用于跨环境集成。我们接入了数百个计费帐户，并将使用情况映射到利益相关者。它向我们展示了实际的美元支出视图、发票视图、使用情况视图（包括异常）和摊销视图。当我们将其与直接来自云供应商的数据进行比较时，它非常准确。这有助于迅速建立用户对我们充值业务的信任。”

接着，Cocks 先生和 Burnett 先生与 IBM 合作进行 Turbonomic 价值验证 (POV)，揭示出巨大的节省潜力。Burnett 先生在另一家大型企业任职期间获得了丰富的优化经验，他在 WPP 的一个 Azure 租户中部署了 Turbonomic，并让该解决方案生成资源配置建议。Burnett 先生从建议中选择执行 1,100 个调整操作，其中很多均通过 Turbonomic 自动化技术实现。

“在 POV 期间，它可以收回十倍以上的成本。”Cocks 先生谈到。

WPP 现已在其 Azure 环境中正式部署 Turbonomic，并将分阶段部署到其他云端。“它揭开了巨大的精简潜力和大量未使用的资源 – 因为过多而无法手动缩减，”Burnett 先生说。他可以在 Turbonomic 界面查看数千条自动生成的调整建议，以及这些建议对成本的影响。运营团队将大量建议分解为易于管理的部分，并与用户沟通，以确定哪些行动具有良好的商业意义。

然后，团队可以使用 Turbonomic 中的批量操作功能执行高效调整。他们基本上把 POV 的速度提高了一倍，现在每一到两个月会采取大约 1,000 次行动。“我们一个周末就删除了 500 个未连接的磁盘，节省了 25 万美元，”Burnett 先生说。“如果没有自动化技术，就无法做到。它实现了真正有助于控制云成本的速度。”
我们一个周末就删除了 500 个未连接的磁盘，节省了 25 万美元。如果没有自动化技术，就无法做到。它实现了真正有助于控制云成本的速度。 Alan Burnett 成本优化主管 WPP
大幅节约和新的优化文化

仅在使用 IBM Apptio Cloudability 的前三个月，WPP 就节省了约 200 万美元。自从使用 IBM Apptio Cloudability 和 Turbonomic 增强 FinOps 以来，该公司每年节省了约 30% 的云支出。

据 Manandhar 先生称，现在的重点正在转移，“从提高效率转向保持效率，从竞销模式转向常规运营模式。”他的团队使用 IBM Apptio Cloudability 的实时仪表板功能来监控成本和趋势，并生成有关持续节省潜力的月度报告，从而为 Turbonomic 设置目标，运营团队首先将其应用于 GCP，然后扩展至 AWS。

凭借对成本、使用情况和浪费情况的清晰可见性，WPP 正在向企业灌输 FinOps 文化。“当您展示大量的优化机会时，”Burnett 先生说，“这只会让每个人都更加清楚，我们如何才能降低成本，而不是接受我们的现状。”

"因为我们在跟踪，所以大家开始制定预算。他们正在积极支持整体优化，”Manandhar 先生说道，“这带来了文化差异，在业务、财务和工程团队之间建立了更紧密的伙伴关系。”
这带来了文化差异，在业务、财务和工程团队之间建立了更紧密的伙伴关系。 Ananta Manandhar FinOps 负责人 WPP
WPP 徽标
WPP 简介

WPP plc（ibm.com 外部链接）在通信、体验、商业、技术与数据方面拥有许多知名机构。该组织在 100 多个国家或地区共拥有约 114,000 名员工，与 300 多家财富全球 500 强企业合作。WPP 总部位于伦敦。
解决方案组件 IBM Apptio Cloudability（链接位于 ibm.com 站外） IBM Turbonomic
WPP 采用 IBM 的 FinOps 解决方案优化技术支出

WPP 应用了两种领先的 FinOps 解决方案（IBM Apptio Cloudability 和 IBM Turbonomic）来优化其所有云环境中的技术支出。

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插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。