主页 云成本优化 (FinOps) FinOps 解决方案
在任意云环境中让您的技术支出创造出最大价值。
信息图表：削减技术成本的 4 种方法 深入了解 FinOps 成功案例
突出显示混合云中 FinOps 解决方案的插图
适用于所有云成本和所有利益相关者的 FinOps

在 AI 时代，技术预算会受到非常严格的审查。尽管如此，为了确保一切按预期进行，许多组织常常超支。根据组织的自我估计，他们在云计算方面的软件支出有 24% 被浪费掉了 - 这些钱本来可以更好地用于提升创新、基础设施、安全性，以及改善客户体验。

IBM 的 FinOps 解决方案超越了基本的成本管理，为云支出提供了一种更具策略性的方法。在 FinOps 生命周期的所有三个阶段（提供信息、优化和运营），您都可以找到让每一元钱花费创造更多价值的方法，同时也可以确保应用程序在任何云环境（私有云、公共云和 Kubernetes）中都能获得所需的资源。随着您采用更多云原生应用架构，以及您的 FinOps 实践日趋成熟，我们的解决方案也可以随之成长，可提供高级洞察分析、预测和优化等功能。
FinOps 生命周期
提供信息：可见性和分配

在“提供信息”阶段，所有利益相关者都可以获得所需的信息并了解实际情况，从而能够就云的使用做出经济高效的明智决策。

从基础做起：

  • 从 CSP 处收集对多云成本和使用情况的洞察分析
  • 了解成本分配
  • 查看业务映射、报告和仪表板

了解如何分配和优化云资源（ibm.com 外部链接）

然后处理更高级的任务：

  • 查看云计划的总拥有成本和单位经济效益、单位成本
  • 获得分摊成本、盈利能力、计费制/量制的高级分配方式。

了解如何实现高级分配和单位经济效益（ibm.com 外部链接）
优化：费率和使用量

“优化”阶段可以帮助从业人员利用在“提供信息”阶段开发的数据和功能，来找出节省更多开支并提高云计算效率的机会。

从基础做起：

  • 合理精简建议和首选项
  • 优化容器器成本
  • 充分利用预留实例 (RI)/省钱计划 (SP) 和 RI/SP 规划器

了解如何分配和优化云资源（ibm.com 外部链接）

然后处理更高级的任务：

  • 实现财务承担工具自动化
  • 实施应用程序性能保证和自动化资源优化
  • 设置动态 IaaS 和 PaaS 扩展和闲置资源检测
  • 持续合理精简容器、集群和自动化 Pod 放置

了解如何通过承诺计划大幅节省开支（ibm.com 外部链接）

了解如何优化云和云原生的使用
运营：持续改进与使用

在“运营”阶段，从业人员可以根据业务目标评估绩效，并寻找实施组织变革的方法，以改进和实施其 FinOps 实践。

从基础做起：

  • 创建基本预算和预测
  • 实施工作负载规划
  • 设置警报、异常检测、报告和洞察分析

了解如何分配和优化云资源（ibm.com 外部链接）

然后处理更高级的任务：

  • 创建基于动因的协作式预测和规划，其中包含审批工作流
  • 自动执行横向扩展，以经济高效的方式实现服务级别目标
  • 实施持续的集群限制和请求优化

了解如何预测和优化未来的云成本（ibm.com 外部链接）

了解如何通过值得信赖的行动优化云和云原生的使用
客户聚焦 我们的客户使用 IBM FinOps 解决方案，在管理云成本的同时保证性能。 30% 基础架构成本降低

借助 Apptio Cloudability 提供的云成本透明度，NRECA 能够做出注重成本的支出决策，并将节省的资金再投资，用于服务客户。

 阅读成功案例 50% 云成本降低

Apptio Cloudability 让 TUI 集团能够实现端到端云成本透明度、动态可扩展性，以及在团队层面更好地进行预算跟踪。

 阅读成功案例 260,000 12 个月内节省的美元

IBM Turbonomic 在 90 天内执行了超过 5,800 次自动化资源配置操作，在确保性能的同时节省了公有云支出。

 阅读成功案例
优势 无论您在云之旅中处于什么阶段，IBM FinOps 解决方案都可以带来诸多益处。 最大限度发挥云的价值

在 FinOps 的各个阶段，从所有云供应商处获取云成本管理和优化，以便将支出与实现的业务价值联系起来。

 保护您的业务

体验所有多云和云原生运营的规模化自动弹性，以保证性能并控制支出。

 高效协作

使用关键优化指标促进更深入的成本分析，以及工程、业务领导和 FinOps 团队之间更深入的合作。
FinOps 产品 分配和优化云资源

Apptio 解决方案提供必要的数据、洞察分析和建议，可以帮助您了解并消除云支出中的浪费。

 持续确保应用程序性能

IBM Turbonomic 利用自动化来协助消除混合云和多云环境中的超支情况，从而最大限度提高 IT 投资回报率。
资源 FinOps：云财务管理的新方法

参考本指南，了解 FinOps 运营模式如何帮助您最大限度发挥云的价值，并让您的技术、业务和财务团队紧密团结在一起，实现更出色的协作和更明智的支出。

如何优化 AWS 云成本

Amazon Web Services (AWS) 为客户提供了构建现代化可扩展应用程序的能力。通过这份概述深入了解各种 AWS 云成本管理方法，了解它们可以解决哪些问题，以及如何充分利用它们。

 技术支出：如何支付？

生成式 AI 投资是无法一蹴而就的。当组织重新思考业务模式、职位角色和工作流程时，他们还必须考虑 IT 成本方面更广泛的影响，而且这些影响并非都是显而易见的。
采取后续步骤

立即开始利用我们的 FinOps 解决方案，有效节约云成本。

 深入了解 Apptio 深入了解 Turbonomic FinOps
更多探索方式 Apptio Cloudability Turbonomic FinOps FinOps 是什么？