在 AI 时代，技术预算会受到非常严格的审查。尽管如此，为了确保一切按预期进行，许多组织常常超支。根据组织的自我估计，他们在云计算方面的软件支出有 24% 被浪费掉了 - 这些钱本来可以更好地用于提升创新、基础设施、安全性，以及改善客户体验。

IBM 的 FinOps 解决方案超越了基本的成本管理，为云支出提供了一种更具策略性的方法。在 FinOps 生命周期的所有三个阶段（提供信息、优化和运营），您都可以找到让每一元钱花费创造更多价值的方法，同时也可以确保应用程序在任何云环境（私有云、公共云和 Kubernetes）中都能获得所需的资源。随着您采用更多云原生应用架构，以及您的 FinOps 实践日趋成熟，我们的解决方案也可以随之成长，可提供高级洞察分析、预测和优化等功能。