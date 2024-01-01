Finops 咨询服务

消除浪费，优化支出，实现再投资策略。这就是 IBM“节约促转型”的含义。让 IBM Consulting 以 FinOps 和 TBM 框架的原则为基础，通过对云支出进行适当的受托管理，帮助您自筹资金完成现代化之旅。

IBM® Consulting 根据 FinOps.org 框架和 TBM Council 提供 FinOps 服务。我们坚持 FinOps 原则，包括协作、业务价值决策、云支出所有权、数据可访问性、集中管理和分布式云消费问责制等要素。我们以 FinOps 和 TBM 文化来指引、优化和运营，推动积极的业务成果。

我们以 IBM Consulting 的方式为客户提供帮助：