主页

IBM Consulting

Finops 咨询服务

IBM Consulting 节约促转型
提供简化 IT 和云支出的结构、方法和工具，以最大限度地提高效率和控制云成本
安排一次简短的电话推介会
Turbonomic 的 FinOps 自动化图示，云与图表相连
获得成本透明度、消除浪费、优化云

消除浪费，优化支出，实现再投资策略。这就是 IBM“节约促转型”的含义。让 IBM Consulting 以 FinOps 和 TBM 框架的原则为基础，通过对云支出进行适当的受托管理，帮助您自筹资金完成现代化之旅。

IBM® Consulting 根据 FinOps.org 框架和 TBM Council 提供 FinOps 服务。我们坚持 FinOps 原则，包括协作、业务价值决策、云支出所有权、数据可访问性、集中管理和分布式云消费问责制等要素。我们以 FinOps 和 TBM 文化来指引、优化和运营，推动积极的业务成果。

我们以 IBM Consulting 的方式为客户提供帮助：

  •  
  • 利用节省下来的资金寻找再投资机会
  • 利用我们深厚的行业知识和专业技能
  • 采用与 FinOps 基金会和 TBM Council 一致的综合方法
 

云计算成本管理和优化解决方案
观看“优化云原生 AI 环境的效率”
功能
评估

为客户提供 FinOps 和/或 TBM 成熟度和能力的评估，确定高层次的成本优化机会，制定前瞻性战略，并在需要时提供培训。
转换

让客户详细了解云容量成本和优化机会，包括有关架构现代化的专家建议，以提高云价值并降低成本。
管理

为客户提供可管理的 FinOps 和/或 TBM 服务，客户需要稳健且可扩展的运营模式，以便根据关键绩效指标 (KPI) 管理、衡量和优化云支出。
工具和自动化

为客户提供实时、综合的云成本数据视图，从而实现更高的成本可见性、更好的控制和更高的云容量节省。
成功案例

IBM 收购的 Apptio 和 Nordcloud 分别发布了 100 多个成功案例，其中包括：

 

查看所有 Apptio 成功案例

查看所有 Nordcloud 成功案例
专家团队简介 James Stevenson

James 是 IBM Cloud Advisory 实践的合伙人和全球负责人，拥有多年帮助客户实现业务成果驱动的数字、云端和应用程序产品服务组合转型的实践经验。
资源 CIO 的 IT 成本优化手册

本电子书介绍了优化 IT 成本的四种方法。

 利用 IBM FinOps 套件构建面向所有人的 FinOps 解决方案

IBM FinOps 套件可解决云财务管理中最紧迫的挑战。

 IBM FinOps 解决方案

在任意云环境中让您的技术支出创造出最大价值。
相关解决方案 Apptio

一系列技术财务管理、云财务管理和企业敏捷规划软件产品，借助该产品，您可将技术投资与明确的业务价值联系起来。

 深入了解 IBM Apptio Turbonomic

软件平台可帮助组织优化其 IT 基础架构的性能和成本，包括公有云、私有云和混合云环境。

 探索 IBM Turbonomic Cloudability

市场领先的 FinOps 解决方案可为从业人员提供所需的功能，无论他们身处云计算的哪个阶段，都可将云计算作为一种竞争优势。

 深入了解 IBM Cloudability
后续步骤
时事通讯

注册即可每月收到有关最新消息和新兴趋势的洞察分析资讯。

 订阅 查找职业发展机会

加入我们的团队，与我们满怀敬业与创新精神的员工一起为工作和世界创造积极的变化。

 探索