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IBM Consulting
Finops 咨询服务
消除浪费，优化支出，实现再投资策略。这就是 IBM“节约促转型”的含义。让 IBM Consulting 以 FinOps 和 TBM 框架的原则为基础，通过对云支出进行适当的受托管理，帮助您自筹资金完成现代化之旅。
IBM® Consulting 根据 FinOps.org 框架和 TBM Council 提供 FinOps 服务。我们坚持 FinOps 原则，包括协作、业务价值决策、云支出所有权、数据可访问性、集中管理和分布式云消费问责制等要素。我们以 FinOps 和 TBM 文化来指引、优化和运营，推动积极的业务成果。
我们以 IBM Consulting 的方式为客户提供帮助：
云计算成本管理和优化解决方案
IBM 收购的 Apptio 和 Nordcloud 分别发布了 100 多个成功案例，其中包括：
James 是 IBM Cloud Advisory 实践的合伙人和全球负责人，拥有多年帮助客户实现业务成果驱动的数字、云端和应用程序产品服务组合转型的实践经验。
本电子书介绍了优化 IT 成本的四种方法。
IBM FinOps 套件可解决云财务管理中最紧迫的挑战。
在任意云环境中让您的技术支出创造出最大价值。