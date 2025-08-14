IBM Consulting 提供高质量和创新的 IT 解决方案来满足客户的业务需求，包括多云环境中的混合云管理服务以及可实现业务目标、加速云之旅并提升可扩展性的技术解决方案，借此释放技术投资的全部潜力。
通过明确定义的混合云战略，采用生成式 AI 的企业可以攻克所面临的挑战。通过混合设计的云方法最大限度地提高业务成果并扩展 AI。
支持 AI 的服务可帮助您管理私有云、公有云和混合云等各类云端。利用集成式 FinOps 优化您的云资源和云安全。
达到所需的性能和运行时间水平，控制应用程序蔓延，并为本地或公有云中的应用程序和用户提供变革性体验。
充分利用生成式 AI 和机器学习 (ML) 运行与业务成果紧密关联的 IT 价值流。借助规范化解决方案自主管理 IT，确保人员能够专注于实时提供更高的价值。
作为 AWS (Amazon Web Services) Cloud、Microsoft Azure、Google Cloud 和 IBM® Cloud 的先进合作伙伴，我们可帮助企业将各种应用程序迁移至所选平台，并在其中构建和管理相关应用程序。
我们的管理服务通过部署云数据集成、AI 和高级自动化等功能，可帮助降低成本，实施智能化业务运营流程，提高运营效率。
我们的集成多云管理平台提供一站式视图，帮助您在混合云环境中获得按需增强的端到端可视化管理，从而能够更好地控制业务流程。
采用云原生构建战略，以更低的成本加速创新、缩短产品上市时间，并通过开放安全的混合多云平台积极推动营收增长。
我们的应用程序现代化方法由 Red Hat 提供支持，可帮助您实现应用程序现代化，无缝迁移至安全敏捷、经济高效的云环境。
基于人工智能的平台专为帮助企业加速采用云技术而设计，并提供一致且可预测的成果，以便他们能够把握转型方向。
我们与您合作，确定正确的云战略、运营模式、路线图和生态系统合作关系，将我们深厚的行业专业知识与技术洞察在多云环境中进行有效结合。
了解 IBM 和 Red Hat 如何提高生产力与服务水平、优化业务成果并实现托管云服务提供商预期的成本节约。
通过我们的实务操作培训平台，了解涵盖公有云和私有云场景的云原生、DevOps 技术和云部署。
成为有明确目标的顾问，加入我们的专业团队，推动创新和变革。
利用 IBM 拓展业务，借助我们创新的技术云解决方案、激励措施、定价和资源，进一步促进发展。
查看我们的最新报告、指南和思想领导力论文合集，助您拓展业务。