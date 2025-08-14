IBM Consulting 提供高质量和创新的 IT 解决方案来满足客户的业务需求，包括多云环境中的混合云管理服务以及可实现业务目标、加速云之旅并提升可扩展性的技术解决方案，借此释放技术投资的全部潜力。

通过明确定义的混合云战略，采用生成式 AI 的企业可以攻克所面临的挑战。通过混合设计的云方法最大限度地提高业务成果并扩展 AI。