了解有远见的 IT 领导者如何使用 AI 和自动化技术来自主管理 IT
如何助力 IT 实现自主管理
在 IT 数据中心工作的工程师的肖像
利用混合云和 AI 专业知识加速实现业务成果

IBM Consulting 提供高质量和创新的 IT 解决方案来满足客户的业务需求，包括多云环境中的混合云管理服务以及可实现业务目标、加速云之旅并提升可扩展性的技术解决方案，借此释放技术投资的全部潜力。

通过明确定义的混合云战略，采用生成式 AI 的企业可以攻克所面临的挑战。通过混合设计的云方法最大限度地提高业务成果并扩展 AI
功能 云基础设施管理

支持 AI 的服务可帮助您管理私有云、公有云和混合云等各类云端。利用集成式 FinOps 优化您的云资源和云安全。

 了解平台工程服务 应用程序管理

达到所需的性能和运行时间水平，控制应用程序蔓延，并为本地或公有云中的应用程序和用户提供变革性体验。

 了解应用程序管理服务 AIOps

充分利用生成式 AI 和机器学习 (ML) 运行与业务成果紧密关联的 IT 价值流。借助规范化解决方案自主管理 IT，确保人员能够专注于实时提供更高的价值。

 了解关于 IBM Consulting AIOps 的信息
用例
Three people looking at a bar graph, which is retrieved from various applications
持续进行云现代化改造

作为 AWS (Amazon Web Services) Cloud、Microsoft Azure、Google Cloud 和 IBM® Cloud 的先进合作伙伴，我们可帮助企业将各种应用程序迁移至所选平台，并在其中构建和管理相关应用程序。
在连接到服务器、云端和安全防护程序的笔记本电脑上工作的人员的插图
降低运营成本

我们的管理服务通过部署云数据集成、AI 和高级自动化等功能，可帮助降低成本，实施智能化业务运营流程，提高运营效率。
多名工作人员查看云数据的插图
增强可见性、安全性和弹性

我们的集成多云管理平台提供一站式视图，帮助您在混合云环境中获得按需增强的端到端可视化管理，从而能够更好地控制业务流程。
利用 IBM Garage 实现共同创新
一名女子和一名男子在会议室桌子前一起工作

利用我们的端到端框架顺畅构想、构建、评估、迭代和扩展各种解决方案，其中包含众多设计思维、灵活和开发运维实践。来自 IBM 业务、设计和技术等多元化领域的专家将与您的团队紧密合作，应用各种突破性的技术，从而快速实现价值成果。

CLS 团队和 IBM 团队携手克服重重困难，合作得非常紧密，双方都表现得非常敬业。 Ritesh Gadhiya 结算申请主管 CLS 阅读 CLS 案例
两名穿戴着个人防护装备的电气工程师在风力发电场顶部作业
混合云和数字化转型如何在充满风险的行业中构建弹性 阅读报告
“五月花”号自动航行船舶俯瞰图
驾驭混合云
了解在混合云部署中实现价值的五大常见挑战。
女企业家在办公室使用数字平板电脑进行头脑风暴
优化企业的数字化转型
IBM® Consulting Advantage for Cloud Transformation 平台专为帮助企业加速采用云平台而设计，并提供一致且可预测的成果和工作负载，以便他们能够把握转型方向。
香港部分地区俯瞰图
深云替代方法
突破基于云的传统 IT 基础设施的局限如何帮助企业将业务值提升至全新水平。
专家团队 Egle Menezes
Egle 是高级合伙人和全球定制数据托管服务负责人，她在 IT 服务、技术、咨询服务和领导复杂项目方面的领导能力得到了广泛认可。
Joseph Msays
Joseph 是 IBM 企业云应用程序服务部门的全球执行合伙人，为客户及其 IT 团队提供应用程序支持，助其管理整个应用程序生命周期，同时释放价值并重塑企业。
Luiggi Masello
Luiggi 是 IBM 定制 AMS 和数据托管服务的高级合伙人和全球负责人，帮助客户实现业务成果驱动的数字、云端和应用程序产品服务组合转型。
相关解决方案 云应用程序开发

采用云原生构建战略，以更低的成本加速创新、缩短产品上市时间，并通过开放安全的混合多云平台积极推动营收增长。

 阅读更多 应用程序迁移和现代化

我们的应用程序现代化方法由 Red Hat 提供支持，可帮助您实现应用程序现代化，无缝迁移至安全敏捷、经济高效的云环境。

 阅读更多 IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation

基于人工智能的平台专为帮助企业加速采用云技术而设计，并提供一致且可预测的成果，以便他们能够把握转型方向。

 阅读更多 混合云战略与架构

我们与您合作，确定正确的云战略、运营模式、路线图和生态系统合作关系，将我们深厚的行业专业知识与技术洞察在多云环境中进行有效结合。

 阅读更多 IBM Red Hat 解决方案

了解 IBM 和 Red Hat 如何提高生产力与服务水平、优化业务成果并实现托管云服务提供商预期的成本节约。

 阅读更多 IBM Cloud Native Academy

通过我们的实务操作培训平台，了解涵盖公有云和私有云场景的云原生、DevOps 技术和云部署。

 了解 IBM Cloud Native Academy
