现代外汇市场的安全性是一个相对较新的事物。早在 1972 年，当德国银行 Bankhaus Herstatt 倒闭时，其许多外汇交易对手都面临严重损失。为此，全球外汇生态系统开始寻找降低系统性风险的方法，并于 2002 年通过前所未有的跨界合作，成立了拥有 39 个成员组织和 7 种货币的 CLS。

如今，该公司的成员包括全球超过 70 家最重要的金融机构，还有超过 25,000 家金融机构使用其服务来结算采用全球 18 种交易最活跃货币的外汇交易。

从高层面来看，CLS 提供的价值在于提供一个平台，确保外汇交易双方的支付指示信息得以同时结算，从而消除一方交付其售出的货币但未收到其买入的货币的风险。同时，CLS 提供多边支付净额结算，因此可以减少每个市场参与者结算交易所需支付的资金量，从而将资金需求平均减少 96%。