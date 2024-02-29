第四次工业革命（即工业 4.0）正在全面展开。现在是电信行业发挥 5G 巨大潜力和强大功能的关键时刻。
企业已纷纷开始提供专用 5G 网络，为客户提供大容量的快速连接，并为整个企业的自动化流程提供新的机遇。5G 给电信客户带来的主要益处是提高数据吞吐率、扩充系统容量、减少延迟、节能，并以合理的成本实现同步设备连接。通过全新的创新方式在各种电信网络中连接、收集和分析数据并部署应用程序，从而不断拓展通信机遇。
然后，不可思议的事情发生了：一场大流行病震惊了整个世界。人们的生活在毫无征兆的情况下发生了翻天覆地的变化。医院成为前所未有的混乱中心。这种情况彻底动摇了公司和工业企业，不仅影响了他们的日常沟通，还严重破坏了运营。所有近期计划全部告吹。转眼间，世界连接的方式突然永久改变，加快数字网络转型的需求也变得日益迫切。
全美 5G 部署覆盖超过 2.3 亿人口
端到端延迟现在仅为 10 毫秒
Verizon Business 是通信服务提供商 (CSP) 利用 5G 实现此类全新数字化转型的最佳范例。随着边缘计算的出现和多接入边缘计算 (MEC) 平台的推出，新冠疫情的巨大影响推动了公司为支持新一代业务奠定基础的计划。
Verizon Business 首席执行官 (CEO) Tami Erwi 表示：“去年[2020 年]发生的事情出乎所有人的预料。这是一个悲惨的损失生命和里程碑式的时刻，我们根据客户的需求做出了反应和回应。现在，随着 2021 年的到来，我们正在重新规划和定义客户的需求，以及我们如何以不同的方式为他们提供服务。”
Verizon 的目标之一是通过在运营中建立可行的洞察分析，帮助企业加速获得实时连接，为提高生产力和降低客户成本铺平道路。Verizon 并非独自追求这一目标。为了拓展与 IBM 的长期合作关系，这家电信巨头开始制定策略，将 5G 和 MEC 的强大功能与 IBM 的 AI 解决方案和 Red Hat 混合云功能相结合。
IBM 全球通信部门总经理 Steve Canepa 指出：“IBM 和 Verizon 有着悠久而成功的合作历史，双方共同的愿景是为各行各业的消费者和企业推动持续创新。多年来，我们始终牢记这一重点，共同推进工作。”
Erwin 表示：“当我思考合作伙伴关系的强大作用时，发现目前能够团结一致，为我们的客户进行创新，比以往任何时候都更加重要。与 IBM 这样的伙伴合作，将其专业知识与我们的专业知识和明确的客户需求相结合，便能为我们的客户提供更快更好的解决方案。”
Canepa 补充道：“Verizon 和 IBM 都雄心勃勃，希望为所有这些举措带来巨大价值；我们知道会有许多其他公司也会这样做。我们希望能够竭尽全力打造开放、高效、自动化的技术环境，以实现创新。”
多年前，Verizon 和 IBM 秉持一个信念走到了一起：帮助客户充分利用工业 4.0 的潜力。结果是创建了综合解决方案，汇集了两家公司所能提供的最佳功能。Verizon 提供网络和边缘基础架构，IBM 则提供在其上运行的软件和混合云平台。
Verizon Business 全球企业总裁 Sowmyanarayan Sampath 表示：“如果缺乏强大的网络计划，任何大型转型都不会成功。所以，现在适逢其时，这就是为什么 IBM 和 Verizon 携手合作、加快步伐并继续推进这一举措如此重要。我们是两家大型企业，非常专注于将我们最好、最出色、最先进的技术结合在一起。”
通过与 IBM 的合作，Verizon 利用各种工具迅速奠定基础，加速了所有垂直行业的网络扩展。从制造业、医疗保健与教育到零售和娱乐业，双方的合作已经产生了深远的影响，而现在正是最关键的时刻。
天然气、能源和公用事业是需要加快数字化转型解决方案的一个关键垂直行业。关键基础设施监控、故障检测和响应、工作场所安全和安保都是行业内亟待解决的挑战。通过将 5G 和 MEC 的强大功能与 IBM 的 AI 解决方案和混合云平台相结合，进一步简化远程工作。
Verizon Business 技术战略负责人 Srini Kalapala 解释道：“我们在疫情期间部署了越来越多的连接，而 5G 改变了这种状况。“我们知道需要提供不仅局限于人工的高度可靠的连接，让机器可以相互通信并远程完成简单的工作。”
客户配备了各种工具，可利用物联网 (IoT) 传感器、摄像头和无人机从远处获取有关其基础设施的信息。实施 IBM® Maximo Application Suite 等解决方案可以通过向现场人员远程发送警报、近乎实时地进行检查并通知客户危险情况，从而简化运营。但是，如果没有边缘速度，所有这些繁重的处理工作都将无法实现。边缘速度可使云服务器更接近端点，从而减少延迟。所有这些都能提高生产力，降低公司成本，增加投资回报，更重要的是，还能加强整个企业的员工安全。
Erwin 补充道：“我认为我们现在正在构建的解决方案比以往任何时候都更加重要。我们正在构建 21 世纪的基础架构，以便有机会实现第四次工业革命。当我们思考企业（无论规模大小）如何以技术为核心重新定义成功时，加速构建并与合作伙伴一起正确构建至关重要。这就是推动变革的意义所在，确保我们不仅提供技术解决方案，而且代表我们所服务的客户提供真正可持续的变革。”
当新冠疫情迫使世界分崩离析，几乎一切都停顿下来的时候，大规模的数字化部署似乎还无法启动。Verizon 和 IBM 的合作仍然不可或缺。两家公司继续推进其最初的部署策略，同时也认识到可能需要改进之前制定的执行计划。
Sampath 指出：“2020 年 2 月的时候我们很紧张。我们原以为必须放慢部署 5G 的速度。实际上，我们走得更快。我们决定再投入 5 亿[美元]，以加快部署 5G。”
Verizon 在疫情期间找到了创新方法，与 IBM 保持持续合作，并在机器移动性方面持续取得进展，从而更有效地进一步实现网络数字化。然而，新冠疫情开始迅速凸显更广泛的现有连接基础架构中的缺陷，而这些缺陷只有 5G 和边缘计算才能解决。
卡拉帕拉解释说：“我们均分隔各处，但仍然需要沟通和完成工作。新冠疫情的确表明，如果拥有良好的连接，就能以正常的速度运行，否则便会落后他人。”
Verizon 与 IBM 强大的合作关系带来了 5G 部署的实质性进展。截至 2021 年 1 月，德克萨斯州中部、俄克拉荷马州塔尔萨、纽约上州和新英格兰地区的 2,400 万用户现已可以使用 Verizon 的全美 5G 服务。总体而言，享受全美先进服务的客户总数已增至超过 2.3 亿，遍布 2,700 多个城市。
Sampath 证实道：“疫情显著加快了我们的行动速度，主要是围绕 5G 的采用。这可能是我职业生涯中目睹的其中一次最快的技术应用。所有这一切不幸中的大幸是：在数字化转型和电子商务方面，我们在 8-10 周内取得了比过去 8-10 年还要多的进展。”
Verizon（ibm.com 外部链接）是一家跨国电信集团，总部位于纽约市。1983-2000 年间，Verizon 的前身是 Bell Atlantic Communications，是美国最大的本地电话公司之一，拥有超过 132,200 名员工。公司通过其遍布全球的网络和平台提供语音、数据和视频服务及解决方案。
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美国出品，2021 年 9 月。
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