Verizon Business 是通信服务提供商 (CSP) 利用 5G 实现此类全新数字化转型的最佳范例。随着边缘计算的出现和多接入边缘计算 (MEC) 平台的推出，新冠疫情的巨大影响推动了公司为支持新一代业务奠定基础的计划。

Verizon Business 首席执行官 (CEO) Tami Erwi 表示：“去年[2020 年]发生的事情出乎所有人的预料。这是一个悲惨的损失生命和里程碑式的时刻，我们根据客户的需求做出了反应和回应。现在，随着 2021 年的到来，我们正在重新规划和定义客户的需求，以及我们如何以不同的方式为他们提供服务。”

Verizon 的目标之一是通过在运营中建立可行的洞察分析，帮助企业加速获得实时连接，为提高生产力和降低客户成本铺平道路。Verizon 并非独自追求这一目标。为了拓展与 IBM 的长期合作关系，这家电信巨头开始制定策略，将 5G 和 MEC 的强大功能与 IBM 的 AI 解决方案和 Red Hat 混合云功能相结合。

IBM 全球通信部门总经理 Steve Canepa 指出：“IBM 和 Verizon 有着悠久而成功的合作历史，双方共同的愿景是为各行各业的消费者和企业推动持续创新。多年来，我们始终牢记这一重点，共同推进工作。”

Erwin 表示：“当我思考合作伙伴关系的强大作用时，发现目前能够团结一致，为我们的客户进行创新，比以往任何时候都更加重要。与 IBM 这样的伙伴合作，将其专业知识与我们的专业知识和明确的客户需求相结合，便能为我们的客户提供更快更好的解决方案。”

Canepa 补充道：“Verizon 和 IBM 都雄心勃勃，希望为所有这些举措带来巨大价值；我们知道会有许多其他公司也会这样做。我们希望能够竭尽全力打造开放、高效、自动化的技术环境，以实现创新。”