IBM® Z® Workload Scheduler 是一种工作负载自动化解决方案，使组织能够自动化、规划和控制复杂系统工作负载的处理。它可以让您从一个控制点管理跨多个平台和业务应用程序的工作流程。它利用现代技术，根据用户的业务需求调整实时工作流程执行。
推动跨企业异构工作负载，以支持实现业务目标。IBM Z Workload Scheduler 使用业务策略作为集中管理工作负载的基础。
借助高扩展性、高可用性的工作负载自动化骨干网，轻松规划数十万项工作。
利用云的弹性功能来帮助最大限度地降低固定成本并简化业务部门项目。
Dynamic Workload Console 是一个基于 Web 的现代化可定制用户界面，用户可通过单一控制点跨不同平台和系统监控工作负载和资源。利用托管文件传输功能，您能够在 IBM Z Workload Scheduler 代理之间轻松移动文件。嵌入式工作负载设计器提供了一个建模用户界面，通过改进的上下文帮助和图形视图，为设计每个调度对象提供了一个统一的访问点。
借助各种开箱即用、特定于应用程序的插件，可以超越边界实现自动化，并将自动化范围扩展到新领域。在 Automation Hub 中浏览全部内容，进行下载并安装以开始实现 IT 和业务任务自动化，同时从 Dynamic Workload Console 进行监控。
使用单一控制系统管理组织的发展和不断增长的需求，降低成本和风险并提高稳定性。工作负载处理的可扩展性、可靠性和效率得到显著优化，可在一天内通过单个产品实例管理数百万个日常工作，并解决它们之间的相互依赖关系。IBM Z Workload Scheduler 自动调整工作负载提交以支持按需流程，从而允许在混合环境中轻松、安全地进行集成。
嵌入式预测分析用于测量和预测关键路径上的作业持续时间，并提前提供 SLA 合规性违规风险。利用人工智能支持的历史数据分析，为整体工作负载或选定的作业提供异常检测。
IBM Z Workload Scheduler 支持在混合云应用程序中进行轻松的调度集成，并提供全套 REST API（甚至在 Zowe™ API Mediation Layer 中也可用）用于建模和规划。REST API 建模可用于添加/更新/删除调度资源以及检索资源或模型列表。REST API 规划可用于对调度计划执行操作，从而可以对调度计划本身中的所有资源执行添加和更新操作。
IBM Z Workload Scheduler 通过 Zowe™ CLI 附加组件实现轻松的开发运维集成，提供与调度计划中的资源交互的命令以及执行“Workload Automation Programming Language” (WAPL) 命令。用于添加、更新和删除调度资源的全套 REST API 可以集成到混合云应用程序中。
IBM Service Management Unite 可以在单个 Web 界面对来自 Z Workload Scheduler 的信息和任务以及来自其他服务管理工具的监控和自动化数据进行可视化管理。您可以在 Dynamic Workload Console 的上下文中启动以进行深入分析。通过与 IBM Z ChatOps 集成，使用 Microsoft Teams、Slack 或 Mattermost 等聊天工具的用户可以收到有关 IBM Z Workload Scheduler 事件的通知，并可以通过聊天机器人与 IBM Z Workload Scheduler 进行交互。IBM Service Management Unite 和 IBM Z ChatOps 是 IBM Z Service Automation Suite、IBM Z Service Management Suite 和 IBM Z Monitoring Suite 中包含的组件。
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了解有关适用于 Zowe CLI 的 IBM Z Workload Scheduler 附加组件的更多信息。
自动化和控制涵盖系统综合体中企业硬件和软件资源的大量系统元素。
通过纠正 JCL 错误和验证编码标准，更高效、有效地交付应用程序。
IBM® Z® Service Management Suite 可为众多系统元素的系统管理功能提供单点控制。
IBM® Z System Automation 是一种基于策略且具备自我修复和高可用性的解决方案，它可用于优化关键系统和应用程序的效率和可用性。