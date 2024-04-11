IBM Service Management Unite 可以在单个 Web 界面对来自 Z Workload Scheduler 的信息和任务以及来自其他服务管理工具的监控和自动化数据进行可视化管理。您可以在 Dynamic Workload Console 的上下文中启动以进行深入分析。通过与 IBM Z ChatOps 集成，使用 Microsoft Teams、Slack 或 Mattermost 等聊天工具的用户可以收到有关 IBM Z Workload Scheduler 事件的通知，并可以通过聊天机器人与 IBM Z Workload Scheduler 进行交互。IBM Service Management Unite 和 IBM Z ChatOps 是 IBM Z Service Automation Suite、IBM Z Service Management Suite 和 IBM Z Monitoring Suite 中包含的组件。