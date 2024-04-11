借助全面的管理套件，在 z/OS® 环境中实现网络和工作负载监视、协作、自动化和管理
IBM Z® Service Management Suite 可提供单点控制来监控和自动处理 IBM Z 平台上运行的重要业务工作负载。
此套件提供管理企业硬件和软件资源所需的多个 AIOps 功能，这些资源都集中在一个 IBM® 系统综合体中。通过基于策略的自动化实现卓越运营，最大限度提高 IBM Z Systems 和 IBM Parallel Sysplex® 集群的可用性，并优化关键 IT 运营目标。
IBM Z Service Management Suite 包括以下组件产品：
从 2.4.x 版本升级至 IBM Z Service Management Suite 3.1.x
自动化功能与组件更新
利用全面的性能管理功能，提高 IBM Z Systems 的生产力。通过单一控制台管理整个基础架构。
增强跨团队协作，将 ChatOps 工具集成到 Slack、Microsoft® Teams™ 或 Mattermost® 中，可缩短问题解决时间。
帮助 IT 团队主动识别常见的操作问题，并利用 OMEGAMON AI 洞察确定基本的警报阈值。
借助 IBM Services Management Unite，将不同来源的性能数据和自动化数据整合到单一界面中。将详细指标转发到其他工具。
利用增强的网络监视功能，在实时记录或近期历史记录中找到连接速度缓慢或高延迟等网络性能问题。
快速识别 z/OS® 软件库存，降低成本，最大程度降低合规风险。整合软件许可，实现一体化的监视、自动化和资产发现体验。
使用由监控工具收集的数据来实现系统和网络运营的自动化改造。这可以减少管理操作系统、子系统、应用程序、网络设备和众多其他产品所需的手动干预。
监控您的 z/OS 环境性能中间件，例如 CICS®、IMS 和 Db2®、JVM 和应用程序。所有 API 请求均在 IBM z/OS Connect Enterprise Edition 中处理，并且可查看记录系统的详细信息。
启用 OMEGAMON AI 洞察分析来检测和可视化 z/OS 组件和应用程序中的性能异常。它可以从复杂的机器学习算法中获取情报，此类算法会分析 OMEGAMON 监控代理收集的数据。
支持监控多个开源平台的数据流，例如 IBM Instana™、IBM Cloud Pak® for AIOps、Elastic 堆栈、Splunk、Kafka、Prometheus 等。
监视并管理 z/OS 网络环境，包括 OSA 和 HiperSockets 适配器、IP 和 SNA 设备、连接、DVIPA、Telnet 服务器和端口、数据包跟踪和综合系统。这有助于确保网络资源的高可用性。
进行警报分类并采取纠正措施，包括发出系统命令和查看结果，而无需转到其他控制台。
通过提供可集成到 Slack 或 Mattermost 中的聊天机器人，为您的 IBM Z 环境启用协作问题解决方案。
挖掘资产并提高已安装产品的可见性，从而协助优化产品使用。
OMEGAMON
管理 Z 平台的运行状况，此平台是一款全面的性能和可用性解决方案，可主动分析和管理操作系统、数据库或其他环境，以实现最佳性能。
此套件中包含的 OMEGAMON 产品有：
Service Management Unite Enterprise Edition
这是一款基于 Web 的仪表板用户界面，将来自不同来源的大型机管理信息和任务整合到一个单一环境中。
它有助于通过 IBM OMEGAMON、IBM Z System Automation、IBM Z NetView、IBM Z Workload Scheduler 和 IBM Z Operations Analytics 实现对大型机运营的集成可见性，以监控系统运行状况，并缩短问题确定和解决所需的时间。
Tivoli Management Services on z/OS
一种集成式分层架构，由数据访问、通信和演示组件构成，支持系统管理应用程序的企业范围数据的跨平台运营和集成。
此软件基础支持 Tivoli Enterprise Monitoring Server、Tivoli Enterprise Portal Server 和 Tivoli Enterprise Portal 及其 Tivoli Enterprise Monitoring Agent 的开发和运营。
Tivoli Composite Application Manager for Application Diagnostics on z/OS
通过全面监控底层服务器资源的运行状况和性能，确保关键业务应用和服务的可用性和性能。
它可以主动向管理员发出运行状况和性能问题警报，提供用于问题诊断的实时指标，并收集用于报告和容量趋势的历史指标。
实现协作式问题分析和解决
提供聊天机器人功能，让用户能够在 Slack 等热门协作平台上访问来自 z Systems 管理工具（如 IBM Z System Automation 和 IBM OMEGAMON）的信息。
它可以向聊天平台的运营团队发出 IBM Z 事件通知，包括由机器学习支持的建议，以帮助快速隔离和解决问题。
Z Common Data Provider with Apache Kafka
可提供基础架构，用于从 z/OS 系统访问 IT 运营数据，并以可使用的格式将其流式传输到分析平台。
它是结构化和非结构化数据源的单一数据提供程序，可向您的分析平台提供 z/OS 操作数据近乎实时的数据馈送，例如系统管理设施 (SMF) 数据、OMEGAMON 数据和 z/OS 日志数据。
Z NetView
基于大型机的全面管理，用于维护复杂的异构网络和系统（多协议、多供应商、多平台）。
关键能力和高级功能包括网络化和自动化，以及增强的企业集成和客户价值实现时间。
Z Resource Discovery Data Service
一款容器化组件，可创建快速图形分析，以发现 Z Systems 资源之间的关系。
用于了解 IBM Z 上运行的资源，并为资源依赖关系提供标准图形 API。
Z Resource Discovery Visualization Service
一款 React UI 组件，主要可提供网络风格的图表。IBM Z Resource Discovery Visualization Service 的用户可将其作为节点库导入，并通过其界面进行配置。您可以通过实施和注册数据提供工具，来将数据提供给组件。
Z Software Asset Management
建立在远程和中央大型机组件的概念之上，此类组件协同工作，以生成有关 z/OS 大型机产品及其使用情况的报告。此服务在使用 z/OS 操作系统的 z/Architecture® 大型机上运行。
Z System Automation
一款基于策略且具备高可用性的解决方案，可用于优化关键系统和应用程序的效率和可用性。
您可以借助 IBM Z System Automation 来实施基于策略的自动化解决方案，并削减 Parallel Sysplex 的管理成本。
免费试用 IBM Z Service Management Suite 的一些关键组件，无需安装。2 小时内即可开始进行为期 3 天（包括周末）的亲身体验。
了解如何发现 Java 性能问题、识别 Java 堆和垃圾回收问题、识别吞吐量下降的原因、检查 z/OS Connect EE API 响应时间以及识别 z/OS 虚拟存储空间问题。
了解如何入门 IBM Service Management Unite 控制台，并利用 IBM Z System Automation 资源和 IBM Z NetView 资源。
了解如何开始使用 IBM Z ChatOps 命令、处理 IBM OMEGAMON 问题和使用 IBM Z System Automation 资源。