The Future Group 研究 Workload Automation 的演变 阅读与 IBM 和 21st Century 合作完成的信息表，了解 The Future Group 对整个批处理调度和编程市场的评估。它提供了对 IBM JCL Expert 的洞察分析，以及该工具为什么非常适合在不断变化的 DevOps（开发运维）环境中满足客户的需求。 下载信息表