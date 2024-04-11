主页 Z 软件 Z 管理 JCL Expert IBM Z JCL Expert

通过纠正作业控制语言 (JCL) 错误和验证编码标准，提高应用程序交付的效率和质量

IBM® Z JCL Expert 是一种 JCL 检查工具，用于在已使用的开发环境中验证 JCL 语句、过程和作业的语法。

IBM Z JCL Expert 工具通过在线检查 JCL 和实用程序参数语法，提供高级 JCL 检查功能，包括站点标准一致性验证。与其他产品不同，IBM Z JCL Expert 在现有开发环境中执行 JCL 检查。

它提供一个批处理接口，可同时检查多个 JCL，而不会影响服务级别承诺。与其他产品不同，IBM Z JCL Expert 提供 REST 接口来自动执行 JCL 检查，并将其集成到 IT 自动化流程中。
新增功能

IBM Z JCL Expert 的功能更新和增强
The Future Group 研究 Workload Automation 的演变 阅读与 IBM 和 21st Century 合作完成的信息表，了解 The Future Group 对整个批处理调度和编程市场的评估。它提供了对 IBM JCL Expert 的洞察分析，以及该工具为什么非常适合在不断变化的 DevOps（开发运维）环境中满足客户的需求。 下载信息表
优势 创建和维护 JCL 的专业知识

在执行之前快速验证 JCL，缩短现有开发环境中的测试时间。

减少处理延迟或未达到 SLA 的情况

提前发现和纠正 JCL 错误，避免将错误添加到调度程序去执行，帮助防止执行时故障和处理延迟。

 验证 JCL 的正确性和合规性

验证站点 JCL 编码标准以减少错误，并简化因工作负载移动或合并而进行大规模更新后的问题诊断。

功能
语法检查控制语句

验证 JCL 和实用程序参数的语法，帮助确保减少因 JCL 错误而导致的应用程序处理中断和延迟。
触发 JCL 检查和输出接收

增强开发人员在现有熟悉的测试平台上的能力，加快应用程序代码测试和交付到生产的速度。
直接运行站点规则程序

将验证站点专用 JCL 标准的自定义程序集成到自动化工作流中，确保员工始终如一且准确地应用公司要求的策略。
安全检查

验证 JCL 检查的提交者或其他用户 ID 拥有对 JCL 中定义的数据集的必要访问权限，并且 Db2（如果在 JCL 中使用）对 JCLLIB 中定义的任何数据集拥有 READ 访问权限。
引用对象的存在性

验证 JCL 中使用的数据集和 Db2 计划的存在性和可用性，帮助确保减少因 JCL 错误而导致的应用程序处理中断和延迟。
轻松集成到 DevOps 流水线中

增强 DevOps 工程师的能力，通过可用 CLI 界面将 JCL 检查步骤集成到 DevOps 流水线中。
工作原理 缩短 DevOps 交付时间

IBM Z JCL Expert 旨在于测试期间验证 JCL 和参数语法并纠正错误，从而加快新应用程序和功能的交付流程。

减少影响关键批处理的延迟

跨各种逻辑分区 (LPAR) 验证和格式化多个 JCL 过程的能力，让语法错误、缺少授权、数据集不存在或 Db2 计划无效等问题成为历史。

 缩短验证大量 JCL 变更的时间

调度程序的迁移、工作负载的移动和公司的并购，可能需要验证 JCL 流以进行大规模更新，这一切都可以通过此工具实现。
用例 JCL Expert 旨在支持以下使用场景。

应用程序开发人员或系统程序员通过 ISPF Edit 编写或修改 JCL。

生产控制分析人员在通过批处理接口更改 JCL 之前或之后验证 JCL。

生产控制分析人员在通过批处理接口安排作业运行之前验证 JCL。

生产控制分析人员尝试通过 ISPF Edit 修复损坏的 JCL。

在将 JCL 添加到 IZWS 中的计划之前，生产控制分析人员需要解析 IZWS 变量。

系统程序员通过自动执行站点规则程序来实施站点专用的 JCL 标准。

使用自动化工具通过 REST API 验证 JCL。

远程工作站使用 Eclipse 插件进行 JCL 验证。

DevOps 工程师在工作站中使用 Zowe™ CLI 插件来验证 JCL 步骤，同时开发与 z/OS 接口的复杂构建流水线。
技术细节
系统要求

JCL Expert 的系统要求如下：

  • z/OS® 2.4、2.5 或 3.1（JCL Expert 与早期版本的 z/OS 不兼容）
  • JES2（JCL Expert 与 JES3 不兼容）
  • REXX 编译器或其他编译器运行时，用于运行 ISPF Edit 宏
查看所有系统要求
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