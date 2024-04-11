通过纠正作业控制语言 (JCL) 错误和验证编码标准，提高应用程序交付的效率和质量
IBM® Z JCL Expert 是一种 JCL 检查工具，用于在已使用的开发环境中验证 JCL 语句、过程和作业的语法。
IBM Z JCL Expert 工具通过在线检查 JCL 和实用程序参数语法，提供高级 JCL 检查功能，包括站点标准一致性验证。与其他产品不同，IBM Z JCL Expert 在现有开发环境中执行 JCL 检查。
它提供一个批处理接口，可同时检查多个 JCL，而不会影响服务级别承诺。与其他产品不同，IBM Z JCL Expert 提供 REST 接口来自动执行 JCL 检查，并将其集成到 IT 自动化流程中。
IBM Z JCL Expert 的功能更新和增强
在执行之前快速验证 JCL，缩短现有开发环境中的测试时间。
提前发现和纠正 JCL 错误，避免将错误添加到调度程序去执行，帮助防止执行时故障和处理延迟。
验证站点 JCL 编码标准以减少错误，并简化因工作负载移动或合并而进行大规模更新后的问题诊断。
验证 JCL 和实用程序参数的语法，帮助确保减少因 JCL 错误而导致的应用程序处理中断和延迟。
增强开发人员在现有熟悉的测试平台上的能力，加快应用程序代码测试和交付到生产的速度。
将验证站点专用 JCL 标准的自定义程序集成到自动化工作流中，确保员工始终如一且准确地应用公司要求的策略。
验证 JCL 检查的提交者或其他用户 ID 拥有对 JCL 中定义的数据集的必要访问权限，并且 Db2（如果在 JCL 中使用）对 JCLLIB 中定义的任何数据集拥有 READ 访问权限。
验证 JCL 中使用的数据集和 Db2 计划的存在性和可用性，帮助确保减少因 JCL 错误而导致的应用程序处理中断和延迟。
增强 DevOps 工程师的能力，通过可用 CLI 界面将 JCL 检查步骤集成到 DevOps 流水线中。
IBM Z JCL Expert 旨在于测试期间验证 JCL 和参数语法并纠正错误，从而加快新应用程序和功能的交付流程。
跨各种逻辑分区 (LPAR) 验证和格式化多个 JCL 过程的能力，让语法错误、缺少授权、数据集不存在或 Db2 计划无效等问题成为历史。
调度程序的迁移、工作负载的移动和公司的并购，可能需要验证 JCL 流以进行大规模更新，这一切都可以通过此工具实现。
应用程序开发人员或系统程序员通过 ISPF Edit 编写或修改 JCL。
生产控制分析人员在通过批处理接口更改 JCL 之前或之后验证 JCL。
生产控制分析人员在通过批处理接口安排作业运行之前验证 JCL。
生产控制分析人员尝试通过 ISPF Edit 修复损坏的 JCL。
在将 JCL 添加到 IZWS 中的计划之前，生产控制分析人员需要解析 IZWS 变量。
系统程序员通过自动执行站点规则程序来实施站点专用的 JCL 标准。
使用自动化工具通过 REST API 验证 JCL。
远程工作站使用 Eclipse 插件进行 JCL 验证。
DevOps 工程师在工作站中使用 Zowe™ CLI 插件来验证 JCL 步骤，同时开发与 z/OS 接口的复杂构建流水线。