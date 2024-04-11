主页 IT 自动化 Workload Automation IBM Workload Automation
优化复杂的工作负载并实现自动化以提高 IT 效率
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在办公室使用电脑的人
什么是 Workload Automation？ IBM Workload Automation 是一个集成 IT、运营和业务工作流程的自动化平台，可优化编排，以执行为在混合环境中运行而构建的无人值守和事件驱动型流程。IBM Workload Automation 通过直观的用户界面为自动化活动提供单点控制，支持用户对其工作负载建模、进行管理和监控，并通过图形视图、嵌入式分析和可定制仪表板进行增强。 阅读解决方案简介
优势 优化工作负载管理

通过集中管理和消除手动活动来改进决策并降低成本，因为任何无人值守的流程都可以根据请求或通过事件进行安排。

 单点控制

从单一控制点监控所有企业流程，整合运营团队流程，并与监控和警报工具集成。

 企业可观察性

通过使用开放标准的 AI 采用的现代监控解决方案提高可观测性，支持通过 Instana 等工具收集数据，从而更好地控制您的 IT 系统。

 资源管理和优化

IT 和业务工作负载的编排通过集中管理资源来帮助改进决策并优化混合部署模型中的工作负载。

 主动解决、修复和避免事件

通过一站式自动化建模连接 IT 和业务应用程序，实现工作负载异常检测，并获得良好的工作成果。
更新功能 强大而直观的仪表板
使用现代化界面将数据传输操作集成到工作流程中，以实现数据驱动的决策。使用内置小部件可以轻松进行定制，包括监控和支持来自任何 REST API 的数据。
自助服务自动化
使用目录和服务提交日常业务任务，从移动设备按需运行和监控流程。
工作负载中的异常检测
利用 AI 支持的历史数据分析，为整体工作负载或选定的作业提供异常检测。
托管文件传输功能
使用新的 Workload Designer（Dynamic Workload Console 的一部分）轻松移动文件并简化自动化工作流程的建模。
业务应用程序的全面可观测性
体验根据 IBM Cloud Pak for Watson AIOps 和 Instana 使用的开放式标准记录 Workload Automation 事件的功能。
轻松定义工作流程
Workload Designer 提供一个建模用户界面，通过改进的上下文帮助和图形视图，为设计每个调度对象提供一个统一的访问点。
使用方法 实现 SAP 工作负载自动化

使用 IBM Workload Scheduler 提供单点控制来管理和监控 SAP 和非 SAP 应用程序，包括 SAP 环境治理、数据集成等。

 跨云自动化

在需要的时间段自动配置资源。协调资源管理与业务工作流程，以优化业务流程完成目标，同时最大限度地降低资源成本。

 控制 Salesforce 批处理作业

Workload Automation 与 Salesforce 集成，可以更好地控制 Salesforce 批处理 APEX 作业。使用企业资源管理应用程序管理和协调 Salesforce 自动化处理。

 自动执行 BigInsights

Workload Automation 可以对包含 BigInsights 工作簿和应用程序的工作流程实现自动化并进行监控和控制，以帮助企业深入了解新兴数据类型。

 自动执行 Oracle PeopleSoft 工作负载

您的整个 ERP 生态系统将从 Workload Automation 的功能中受益，从一项职能切换到另一项职能时，将能维持无缝、一致的工作流程，实现流程标准化并降低管理成本。

 云原生编排

在编排云原生应用程序时，在云环境和本地环境之间提供业务流程。通过强大的集成在本地管理或进行远程管理。

 数据中心自动化

立即提高质量。服务器自动化任务不仅可以保持业务持续发展，还可以利用 Workload Automation 安全和审核功能。

 ERP 流程编排

自动化程度越高，花费就越少。自动化是 ERP 最好的朋友：浏览所有集成，帮助您从单点治理管理 ERP 流程。

 受管文件传输

将文件传输集成到自动化流程中：监控状态，了解它对计划的影响，并充分利用预测功能提升流程效率。

用例

异常分析 能够尽早发现预定作业和工作流程中的潜在问题，提供异常检测警报，并配有一个作业和工作站历史数据分析 UI。
AI Data Advisor 利用 AI 驱动的数据对工作负载进行异常检测有助于提升操作体验。
Workload Designer Dynamic Workload Console 中的新建模 UI 提供一个统一的访问点来设计每个调度对象。
定义作业 一个简洁的界面，用于定义 Automation Hub 上可用的集成插件作业。
假设分析 充分理解决策的影响。
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基于处理器价值单元 (PVU) 的许可软件可以部署在本地、私有云或公共云 IaaS 中。

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