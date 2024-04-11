什么是 Workload Automation？ IBM Workload Automation 是一个集成 IT、运营和业务工作流程的自动化平台，可优化编排，以执行为在混合环境中运行而构建的无人值守和事件驱动型流程。IBM Workload Automation 通过直观的用户界面为自动化活动提供单点控制，支持用户对其工作负载建模、进行管理和监控，并通过图形视图、嵌入式分析和可定制仪表板进行增强。 阅读解决方案简介