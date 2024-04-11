通过集中管理和消除手动活动来改进决策并降低成本，因为任何无人值守的流程都可以根据请求或通过事件进行安排。
从单一控制点监控所有企业流程，整合运营团队流程，并与监控和警报工具集成。
通过使用开放标准的 AI 采用的现代监控解决方案提高可观测性，支持通过 Instana 等工具收集数据，从而更好地控制您的 IT 系统。
IT 和业务工作负载的编排通过集中管理资源来帮助改进决策并优化混合部署模型中的工作负载。
通过一站式自动化建模连接 IT 和业务应用程序，实现工作负载异常检测，并获得良好的工作成果。
使用 IBM Workload Scheduler 提供单点控制来管理和监控 SAP 和非 SAP 应用程序，包括 SAP 环境治理、数据集成等。
在需要的时间段自动配置资源。协调资源管理与业务工作流程，以优化业务流程完成目标，同时最大限度地降低资源成本。
Workload Automation 与 Salesforce 集成，可以更好地控制 Salesforce 批处理 APEX 作业。使用企业资源管理应用程序管理和协调 Salesforce 自动化处理。
Workload Automation 可以对包含 BigInsights 工作簿和应用程序的工作流程实现自动化并进行监控和控制，以帮助企业深入了解新兴数据类型。
您的整个 ERP 生态系统将从 Workload Automation 的功能中受益，从一项职能切换到另一项职能时，将能维持无缝、一致的工作流程，实现流程标准化并降低管理成本。
在编排云原生应用程序时，在云环境和本地环境之间提供业务流程。通过强大的集成在本地管理或进行远程管理。
立即提高质量。服务器自动化任务不仅可以保持业务持续发展，还可以利用 Workload Automation 安全和审核功能。
自动化程度越高，花费就越少。自动化是 ERP 最好的朋友：浏览所有集成，帮助您从单点治理管理 ERP 流程。
将文件传输集成到自动化流程中：监控状态，了解它对计划的影响，并充分利用预测功能提升流程效率。
享受您自己的功能齐全的 IBM Workload Automation（软件即服务）来深入了解自动化实现的节省。
基于处理器价值单元 (PVU) 的许可软件可以部署在本地、私有云或公共云 IaaS 中。
许可软件可以部署到 IBM Z 系统中。