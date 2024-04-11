IBM® Z System Automation 是一款基于 NetView 的应用程序，可为一整套系统管理功能提供单点控制。它在提供高端自动化解决方案方面发挥着至关重要的作用。IBM Z System Automation 可监视、控制和自动运行企业范围内的各种硬件和软件资源。
IBM Z System Automation 是一种基于策略、具备自我修复功能、高可用性的解决方案，旨在优化关键系统和应用程序的效率和可用性。它可减少管理和操作任务、自定义和编程工作，以及与 Parallel Sysplex 和基于策略的自动化相关的自动化实施时间和成本。利用与 Geographically Dispersed Parallel Sysplex (GDPS) 的紧密集成，IBM Z System Automation 为 IBM Z Systems 提供完善的灾难恢复能力。
Z System Automation 的变更和更新摘要
获得 IBM z Systems 和 IBM Parallel Sysplex 集群的灵活、集群范围内、基于策略的自我修复可用性。
使用 IBM Geographically Dispersed Parallel Sysplex (GDPS) 获得高级应用程序灾难恢复功能。
通过将 ChatOps 工具集成到 Slack®、Microsoft® Teams™ 或 Mattermost® 中，改善跨团队协作并缩短问题解决时间。
通过以目标为导向的自动化实现优化的应用程序运行状况和系统性能。实现 IBM z Systems 硬件的企业级自动化和控制。
System Automation 可以与 Red Hat® 和 Ansible® 集成，提供符合 Zowe™ 要求的 REST API 和命令行界面，并且可以将消息流式传输到 Apache Kafka。
利用现代 Service Management Unite 仪表板用户界面管理和自动执行多个 Parallel Sysplex 和 Linux 应用程序。
通过灵活的、集群范围内、基于策略的自我修复，利用对 IBM Z Systems 和 IBM Parallel Sysplex 集群的高可用性和自动化操作支持。使用 IBM Z System Automation 启动、停止和恢复应用程序、系统和 Sysplex。您还可以通过单个控制台在多个 Sysplex 中自动执行应用程序。
利用 IBM GDPS 的高级应用程序灾难恢复能力来管理远程复制配置存储子系统。您还可通过快速、可靠的自动恢复最大程度地减少中断。
ChatOps 是一个将人员、工具和流程整合到一个协作平台的模型，让团队可以高效沟通并轻松管理工作流。IBM Z ChatOps 引入了一个聊天机器人以支持 Z 环境，用户可以通过聊天机器人访问从 Z Systems 管理工具直接传输到 Slack®、Microsoft® Teams™ 或 Mattermost® 的信息。迅速通知 IT 运营团队有关 IBM Z 应用程序的警报。
ChatOps 还与 IBM Service Management Unite 集成，可以全面访问 IBM Z 数据，以使聊天用户能够深入了解基于 Web 的仪表板并获取更多信息。Z ChatOps 可以加快事件的解决，并让新一代 IBM Z 操作员更快上手。
通过应用目标驱动的自动化来简化操作、最大限度地降低成本并支持业务目标，从而优化系统运行状况和性能。通过性能驱动的自动化来主动管理可用性，从而减少自动化实施时间和成本。另外，利用自动警报通知和上报功能可以提升问题解决效率。
监视和控制企业范围内的处理器硬件操作，包括开启和关闭多个目标处理器的电源、进行重置以及执行所有相关的系统管理任务。响应消息，监控状态，检测和解决等待状态，以及管理整体 IBM Z Systems 容量。
使用 Service Management Unite Dashboard 管理和控制在多个 Parallel Sysplex 和相关非 z/OS 系统上运行的自动化应用程序。利用现代、可定制的仪表板来监控和操作应用程序，从而为您提供单点控制。使用图形视图轻松了解自动化应用程序之间的关系。查看 z/OS 系统日志、异常消息以及从 System Display Facility (SDF) 流式传输的消息。获得先进的内置问题分析和解决能力。触发自动化功能，以在任何连接的 z/OS 系统上启动、停止、回收、移动组件或发出系统命令，而无需打开并登录到不同的屏幕。
自动使用新部署的资源（例如 IMS 或 CICS 区域），从而利用用户定义的应用程序模板，并在需要时快速、安全地动态创建新资源。在模板定义中应用公司定义的资源自动化规则和约束，确保动态添加的自动化资源符合规定并可进行审计。
充分利用符合 Zowe 要求的应用程序编程接口 (Restful API)，以便更好地与混合云应用程序集成。
IBM Z System Automation 提供一组 REST API 来管理动态资源，并能与 Red Hat® Ansible® 轻松集成。通过这种集成，开发人员可以配置新的工作负载，并将其无缝集成到现有的自动化操作中。REST API 还支持通过编程方式对自动化应用程序进行控制，以及对 Sysplex 中的自动化配置进行管理。
通过 Zowe CLI 插件，用户可以从 Microsoft Windows、Linux 或 Apple Macintosh 操作系统上运行的命令行控制 IBM Z System Automation。System Display Facility (SDF) 中的消息可以流式传输到 Apache Kafka，以便在 Service Management Unite 或任何其他支持 Kafka 的应用程序中使数据可视化。自动化策略可以使用 JSON 格式导出。
IBM Z System Automation 可为 z/OS 基础系统、中间件产品（如 IMS、Db2、CICS、SAP）以及其他许多系统产品和基础架构组件提供可插入的开箱即用示例策略。这些示例策略以最佳实践为指导，旨在实现即时高可用性。
浏览介绍 System Automation Info Broker 不同使用场景的视频。
了解 System Automation Info Broker，它用于将 SDF 和用户定义的消息转发到 Kafka，这些消息可以由不同使用者接收和显示。
本视频介绍如何将 SDF 消息发送到 Kafka。
本视频介绍如何使用 INGIBRKR 命令将用户消息发送到 Kafka。
本视频介绍 IBM Z System Automation 4.3 中提供的作业日志监控增强功能。
该视频概述了 IBM Z System Automation 4.3 中提供的 System Automation Operations REST API V1.1 的新功能。
了解从 IBM Z Workload Scheduler 路由到 IBM Z System Automation 的异步命令在终止后立即检查结果的功能。
深入了解 IBM Z Flexible Capacity for Cyber Resiliency 与临时容量产品的关系，并了解如何通过 Processor Operations 管理临时容量。
本视频概述了适用于 Zowe CLI 的 System Automation 插件的安装方法。您可使用该插件在 Windows、Linux 或 Macintosh 操作系统上通过您的首选命令行与 Z System Automation 进行交互。
本视频介绍如何利用新的 CONVERT 或 CV 命令，在几秒钟内将某些 MOVE 和 SERVER 应用程序组从模型 1 转换为模型 2。
了解 IBM Z System Automation 4.3 中为 z/OSFM、z/OS Container Extensions 和 System Automation Operations REST Server 组件添加的附加策略。
本课程面向希望学习以下组件的用户，使其能够将 System Automation 运维与当今市场上的许多其他 IT 运维和管理工具（如 Zowe 或 Red Hat Ansible）集成。
浏览有关新功能和有用操作方法的视频，更好地了解 IBM Z System Automation。
查看演示如何使用不同组件和功能的软件仿真实验。
对一系列服务管理功能进行单点控制。
实现大量系统元素的可见性、控制和自动化，而这些系统元素同时涵盖了综合系统中的企业硬件和软件资源。
将不同来源的大型主机管理信息和任务整合到单一环境中。
结合大型机和混合云指标对于成功实现可观测性平台的现代化至关重要。
借助问题洞察分析和开放式平台集成，监控和管理 z/OS 环境。
在 IBM z Systems 网络上保持最高程度的可用性。
使组织能够自动执行、规划、控制复杂系统工作负载的处理。