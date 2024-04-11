ChatOps 是一个将人员、工具和流程整合到一个协作平台的模型，让团队可以高效沟通并轻松管理工作流。IBM Z ChatOps 引入了一个聊天机器人以支持 Z 环境，用户可以通过聊天机器人访问从 Z Systems 管理工具直接传输到 Slack®、Microsoft® Teams™ 或 Mattermost® 的信息。迅速通知 IT 运营团队有关 IBM Z 应用程序的警报。

ChatOps 还与 IBM Service Management Unite 集成，可以全面访问 IBM Z 数据，以使聊天用户能够深入了解基于 Web 的仪表板并获取更多信息。Z ChatOps 可以加快事件的解决，并让新一代 IBM Z 操作员更快上手。