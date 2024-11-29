AIOps for IBM Z 是一种强大的技术方法，将自动化与人工智能 (AI) 和机器学习算法相结合。它专为简化大型机系统管理和操作而量身定制，能够运用自动化来检测和分析复杂 IT 环境中的事件和异常。
它可以简化操作并快速解决问题，因此对于面临复杂 IT 环境挑战的公司来说至关重要。通过快速识别潜在问题、隔离问题、分析根本原因和加快问题解决，AIOps for IBM Z 让团队能够更有效地专注于推动业务成果的实现。
主动监控混合应用程序和基础架构。
利用所有数据源来分析异常、隔离问题并确定根本原因。
部署自动化以增强协作，从而更快地解决事件。
监控混合基础架构和应用程序，并检测问题和异常。
通过全栈监控快速识别性能不佳的任务，以便更快地解决 IBM Z 事件的早期检测问题。
通过端到端事务跟踪（包括 z/OS 资源）避免应用程序可观测性出现盲点。
通过实时 AI 和机器学习运营异常分析进行主动事件检测。
分析问题和异常情况，以隔离问题并找出根本原因。
访问、整理和分析运营数据，帮助了解和优化系统性能。
通过实时运营分析加速混合事件识别。
深入了解各种交互和依赖关系，并关联各个 z/OS 子系统中的异常活动。
诊断代码、服务器资源或外部依赖关系中的应用瓶颈。
了解运营成本，并做出与业务目标和预测一致的容量决策。
快速响应，通过提高弹性来减少对客户的影响。
端到端、目标驱动和基于策略的系统自动化，可在整个企业内实现一致且可靠的自动化。
具有嵌入式预测调度功能的端到端工作负载自动化，实现跨企业的 SLA 管理。
在整个企业中利用机器辅助来管理存储资源，并自动执行存储任务，从而改进 SLA。
通过即时洞察数据的相互依赖关系和漏洞，提高业务弹性并降低风险。
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