AIOps for IBM Z

利用大型机上的 AI 改善系统管理、IT 运营、应用程序性能和运营弹性
如何降低复杂性 (1:48) 收听 AIOps Corner 播客
插图：一个人通过与系统和应用程序互连的触摸屏访问数据

AIOps for IBM Z 是一种强大的技术方法，将自动化与人工智能 (AI) 和机器学习算法相结合。它专为简化大型机系统管理和操作而量身定制，能够运用自动化来检测和分析复杂 IT 环境中的事件和异常。

它可以简化操作并快速解决问题，因此对于面临复杂 IT 环境挑战的公司来说至关重要。通过快速识别潜在问题、隔离问题、分析根本原因和加快问题解决，AIOps for IBM Z 让团队能够更有效地专注于推动业务成果的实现。
优势 AI 可用于解决许多 IT 挑战。了解为什么大型机对任何 AIOps 采用工作的成功都至关重要。 提供价值更高、成本更低的 IBM Z AIOps。
预测事件可以减少停机

主动监控混合应用程序和基础架构。
速度问题判定

利用所有数据源来分析异常、隔离问题并确定根本原因。
最大限度减少对客户的影响

部署自动化以增强协作，从而更快地解决事件。
事件识别解决方案
检测

监控混合基础架构和应用程序，并检测问题和异常。
监控

通过全栈监控快速识别性能不佳的任务，以便更快地解决 IBM Z 事件的早期检测问题。
可观测性大型机监控

通过端到端事务跟踪（包括 z/OS 资源）避免应用程序可观测性出现盲点。

 
异常检测

通过实时 AI 和机器学习运营异常分析进行主动事件检测。
根本原因分析解决方案
决定

分析问题和异常情况，以隔离问题并找出根本原因。
性能优化

访问、整理和分析运营数据，帮助了解和优化系统性能。
日志分析

通过实时运营分析加速混合事件识别。
异常相关性

深入了解各种交互和依赖关系，并关联各个 z/OS 子系统中的异常活动。
整合可观测性

诊断代码、服务器资源或外部依赖关系中的应用瓶颈。
成本和容量规划

了解运营成本，并做出与业务目标和预测一致的容量决策。
自动化 IT 解决方案
行动

快速响应，通过提高弹性来减少对客户的影响。
System Automation

端到端、目标驱动和基于策略的系统自动化，可在整个企业内实现一致且可靠的自动化。
工作负载自动化

具有嵌入式预测调度功能的端到端工作负载自动化，实现跨企业的 SLA 管理。
存储自动化

在整个企业中利用机器辅助来管理存储资源，并自动执行存储任务，从而改进 SLA。
弹性

通过即时洞察数据的相互依赖关系和漏洞，提高业务弹性并降低风险。
成功案例
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资源

深入了解以业务流程和工作流为重点的整体方法，以成功适应 AIOps。

免费体验 IBM Z 软件的实际试用，无需安装。

了解利用 IBM 的成本优化方法如何持续降低 Z 平台的成本。

观看视频，了解 IBM AIOps 如何通过人工智能驱动的洞察分析，在问题影响您的业务之前预测并预防问题，从而彻底改变 IT 运营。

收听 AIOps Corner 播客，该播客为 IBM Z 上的 AIOps 倡导者提供了一个分享成功经验的场所。

采取后续步骤

了解如何利用大型机上的 AI 改善系统管理、IT 运营、应用程序性能和运营弹性。预约 IBM 代表，进行 30 分钟免费会议。

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