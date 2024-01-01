IBM Z 软件试用

尝试这一轻量级的在线评分社区版试用，体验 IBM® Machine Learning for z/OS，为深度学习模型提供交易中评分。
单独试用 COBOL for Linux on x86，或作为 CICS TX 3 天试用的一部分在 Red Hat OpenShift 环境中运行 CICS COBOL 应用程序。
深入了解 30 天试用体验，无需重新编译、源代码迁移或性能调整即可优化 COBOL 性能，加速应用程序现代化。
深入了解 IBM Rational Business Developer V9.7 多语言多平台试用，体验基于 Eclipse 的 IDE，该集成开发环境可简化 Web 2.0、移动、SOA 和使用 EGL 的传统应用程序的开发。
探查三个快速启动场景，以体验高性能、安全性丰富的可扩展连接。它提供基于 Red Hat Universal Base Image 的易部署 CICS TG 容器，并可跨云平台部署这些容器。
体验 90 天试用版，为 Windows、AIX 和 Linux 平台的事务性应用程序提供 SNA 服务和接口，并提供用于概念验证（但不包括生产用途）的评估许可证。
试用 TXSeries for Multiplatforms 90 天 - 在数据中心内跨多种语言实现分布式事务处理，促进混合云环境中的关键应用程序的可扩展部署，且功能不受限制。