IBM Z 软件试用

通过虚拟 z/OS 系统免费按需体验 IBM Z 软件。
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人物使用笔记本电脑的抽象图形

IBM Z 软件试用版包括预配置环境和引导式场景，可展示 z/OS 应用程序的实际价值和用途。

包括 20 多种不同的 IBM Z 产品，场景旨在促进各种经验水平的用户参与其中。

 最近添加和更新的试用版 IBM Information Management System IBM Z Development and Test Environment IBM Application Discovery and Delivery Intelligence IBM Application Delivery Foundation for z/OS IBM CICS TX
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免费试用 IBM Z 软件，无需安装。2 小时内即可开始进行为期 3 天（包括周末）的亲身体验。
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其他免费试用 浏览超过 3 天试用期的试用 Machine Learning for IBM z/OS

尝试这一轻量级的在线评分社区版试用，体验 IBM® Machine Learning for z/OS，为深度学习模型提供交易中评分。

 免费试用 详细了解相关产品 IBM® COBOL for Linux on x86

单独试用 COBOL for Linux on x86，或作为 CICS TX 3 天试用的一部分在 Red Hat OpenShift 环境中运行 CICS COBOL 应用程序。

 免费试用 详细了解相关产品 IBM Automatic Binary Optimizer for z/OS

深入了解 30 天试用体验，无需重新编译、源代码迁移或性能调整即可优化 COBOL 性能，加速应用程序现代化。

 免费试用 详细了解相关产品 IBM Rational Business Developer

深入了解 IBM Rational Business Developer V9.7 多语言多平台试用，体验基于 Eclipse 的 IDE，该集成开发环境可简化 Web 2.0、移动、SOA 和使用 EGL 的传统应用程序的开发。

 免费试用 详细了解相关产品 CICS Transaction Gateway

探查三个快速启动场景，以体验高性能、安全性丰富的可扩展连接。它提供基于 Red Hat Universal Base Image 的易部署 CICS TG 容器，并可跨云平台部署这些容器。

 免费试用 详细了解相关产品 IBM Communications Server for Data Center Deployment

体验 90 天试用版，为 Windows、AIX 和 Linux 平台的事务性应用程序提供 SNA 服务和接口，并提供用于概念验证（但不包括生产用途）的评估许可证。

 免费试用 详细了解相关产品 TXSeries for Multiplatforms

试用 TXSeries for Multiplatforms 90 天 - 在数据中心内跨多种语言实现分布式事务处理，促进混合云环境中的关键应用程序的可扩展部署，且功能不受限制。

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资源 面向 IBM Z 软件的 IBM Redbooks
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