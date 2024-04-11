此软件支持 IBM i 和 IBM zSystems 的传统绿屏应用程序的开发和部署。它支持开发服务，并将其部署到多个平台以及云平台上的 IBM® WebSphere Application Server。对于用户界面，它支持开发 Web 2.0 应用程序，并将其部署在浏览器以及移动平台上。IBM Rational Business Developer 可支持开发人员在基于 Eclipse 的熟悉环境中工作，从而利用现有的开发技能。