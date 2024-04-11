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基于 Eclipse 的 IDE，使用 EGL 简化 Web 2.0、移动、SOA 和传统应用程序的开发
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通过使用 IBM® Rational Business Developer 及其 Enterprise Generation Language (EGL) 服务，程序员可以利用 Java、JEE、浏览器平台、云部署、数据库、IBM i 和 IBM Z Systems 的技术，而无需学习所有底层技术。

与支持跨平台开发的强大功能相结合，Rational Business Developer 旨在隐藏部署平台和关联的中间件编程接口的技术细节。这样，开发人员就可以专注于业务问题，而不是底层实施技术。

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导览和教程

导览：企业生成语言

教程：了解工作台环境

教程：介绍 EGL
优势 面向 DevOps

使用或创建 EGL 源代码的编码规则配置，并运行这些配置以检查源代码是否与这些规则一致。

 非常适合业务开发人员

使用处理多种技术的工具，构建现代应用程序和/或与旧版系统集成在一起。

 利用标准工具

使用现代工具和框架构建应用程序：用于源代码控制的 GIT、用于云部署的 Swagger 和 MQ 集成、用于 REST 服务的 Spring 以及用于混合移动应用程序的 Cordova。
功能
丰富的用户界面

现代化的丰富 UI（Web 2.0 和移动），具有服务拖放功能和自动用户界面生成功能。
轻松创建服务

IBM Rational Business Developer 是一个基于 Eclipse 的集成开发环境 (IDE)，利用企业生成语言 (EGL) 简化了 Web 2.0、移动、云端、面向服务的架构 (SOA) 和传统应用程序的开发。开发人员无需掌握 Java 和 SOA 编程即可交付 Web 2.0 以及移动应用程序和服务。开发人员可以创建、测试和调试 EGL 应用程序，同时生成用于部署的 Java、JavaScript 或 COBOL 代码。
多平台部署

此软件支持 IBM i 和 IBM zSystems 的传统绿屏应用程序的开发和部署。它支持开发服务，并将其部署到多个平台以及云平台上的 IBM® WebSphere Application Server。对于用户界面，它支持开发 Web 2.0 应用程序，并将其部署在浏览器以及移动平台上。IBM Rational Business Developer 可支持开发人员在基于 Eclipse 的熟悉环境中工作，从而利用现有的开发技能。
转换 EGL 源

该软件使用单一高级语言以简化业务应用程序开发。它为单个应用程序生成不同的语言，例如，用于应用程序用户界面的 JavaScript 以及用于应用程序后端的 Java 或 COBOL。该软件提高工作效率并降低技术学习难度，从而提高业务敏捷性和竞争力。

 教程：介绍 EGL
可扩展的平台

IBM Rational Business Developer 扩展了现有的 IT 资产，并提供了基于 Eclipse 平台的可扩展性、可伸缩性功能，并提升生产效率。它与 IBM Developer for z/OSIBM Rational Developer for i IBM Rational Software Architect 集成，并与 IBM Rational Team Concert 集成，适用于高级配置、源控制和变更管理。
技术细节

如需安装该产品，您必须满足几个要求，包括硬件、软件、服务器环境和操作系统的要求。
硬件和软件要求

安装产品之前，请验证您的硬件和软件是否满足或超过最低要求。如果您的硬件和软件未满足最低要求，您可能无法安装或运行该产品。

 对安装人员的要求

您必须具备满足特定要求的用户 ID，然后才能安装您的产品。提供 Windows Vista、其他 Windows 版本和 Linux 客户端的要求。

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常见问题解答

IBM Rational Business Developer 9.7 包含该产品中各种技术的最新增强功能，并包含对以前版本的修正。

了解更多信息
  • 新的 servicelib 函数 - getRestResponseHeaders
  • 用于设置 REST 响应的新 servicelib 函数
  • 对 AS400 的 JSON 支持
  • XML 的 CDATA 部分支持
  • 改进了对可 Null 记录的支持
  • 支持可变大小的数组初始化
  • EGL Ant 任务的详细错误消息标题
  • 集成 IBM Debugger，并支持在 ZOSBatch 和 CICS 上调试 EGL/COBOL 代码
  • 密码实现


EGL 源代码的 Eclipse GIT (eGIT) 集成。用户可以将服务拖放到 EGL RUI 的设计窗格中，以将这些服务添加到 EGL 数据视图中。这样，用户就可以快速将后端代码添加到其前端 RUI 页面中。

了解更多信息
  • EGL 服务的 REST API 支持
  • 改进了对面向消息队列的应用程序的支持
    • 支持 MQ 主题（在 COBOL 和 Java 环境中发布/订阅）
    • 在 Java 上支持更多 MQ 提供程序 - RabbitMQ 和 Apache ActiveMQ
    • 在 IBM MQ 和 Apache 部署中支持 JMS
  • Spring REST 支持
  • 创建云原生应用程序和关联的 Docker 文件
  • 支持 Bootstrap 4 和 Ionic 4 框架
  • 添加新的 EGL 小部件以支持响应式设计。有关更多信息，请参阅 RBD 中的响应式设计支持
  • z/OS 上的 CICS（提供程序和调用程序）提供程序中的 REST 服务支持
  • Swagger 对 REST API 的支持
  • 在 WSDL 和客户端接口中生成 SOAP 标头字段
  • 可以通过 serviceLib.setHTTPBasicAuthentication 设置 UserID 和 Password 以调用所有服务（UserID、Password）
  • 添加名为 egl.createInterfaceFromWSDL 的 Ant 任务，以支持通过 Ant 从 WSDL 文件创建 EGL 接口
了解 RBD 中的 Ant 支持的更多信息

在 @XMLElement 注释中添加了新的布尔属性 cdata。它指示要写入到 XML 字符串的记录字段是否包装在 CDATA 标记中。

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该版本和以前的版本具有用于生成的 HTML 的 meta 标头，从而允许在部署的 HTML 中将 Javascript 内容拆分到另一个文件并禁用内容帮助。

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deepNullCheck 构建描述符指定，在与 Null 比较时，任何变量是否检查引用的值的 Null 状态。此外，两个构建选项 defaultServiceHttpBasicUserId 和 defaultServiceHttpBasicPassword 指定默认 UserID 和 Password 以调用所有服务。

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后续步骤

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