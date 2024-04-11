通过使用 IBM® Rational Business Developer 及其 Enterprise Generation Language (EGL) 服务，程序员可以利用 Java、JEE、浏览器平台、云部署、数据库、IBM i 和 IBM Z Systems 的技术，而无需学习所有底层技术。
与支持跨平台开发的强大功能相结合，Rational Business Developer 旨在隐藏部署平台和关联的中间件编程接口的技术细节。这样，开发人员就可以专注于业务问题，而不是底层实施技术。
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导览：企业生成语言
教程：了解工作台环境
教程：介绍 EGL
使用或创建 EGL 源代码的编码规则配置，并运行这些配置以检查源代码是否与这些规则一致。
使用处理多种技术的工具，构建现代应用程序和/或与旧版系统集成在一起。
使用现代工具和框架构建应用程序：用于源代码控制的 GIT、用于云部署的 Swagger 和 MQ 集成、用于 REST 服务的 Spring 以及用于混合移动应用程序的 Cordova。
现代化的丰富 UI（Web 2.0 和移动），具有服务拖放功能和自动用户界面生成功能。
IBM Rational Business Developer 是一个基于 Eclipse 的集成开发环境 (IDE)，利用企业生成语言 (EGL) 简化了 Web 2.0、移动、云端、面向服务的架构 (SOA) 和传统应用程序的开发。开发人员无需掌握 Java 和 SOA 编程即可交付 Web 2.0 以及移动应用程序和服务。开发人员可以创建、测试和调试 EGL 应用程序，同时生成用于部署的 Java、JavaScript 或 COBOL 代码。
此软件支持 IBM i 和 IBM zSystems 的传统绿屏应用程序的开发和部署。它支持开发服务，并将其部署到多个平台以及云平台上的 IBM® WebSphere Application Server。对于用户界面，它支持开发 Web 2.0 应用程序，并将其部署在浏览器以及移动平台上。IBM Rational Business Developer 可支持开发人员在基于 Eclipse 的熟悉环境中工作，从而利用现有的开发技能。
该软件使用单一高级语言以简化业务应用程序开发。它为单个应用程序生成不同的语言，例如，用于应用程序用户界面的 JavaScript 以及用于应用程序后端的 Java 或 COBOL。该软件提高工作效率并降低技术学习难度，从而提高业务敏捷性和竞争力。
IBM Rational Business Developer 扩展了现有的 IT 资产，并提供了基于 Eclipse 平台的可扩展性、可伸缩性功能，并提升生产效率。它与 IBM Developer for z/OS、IBM Rational Developer for i 和 IBM Rational Software Architect 集成，并与 IBM Rational Team Concert 集成，适用于高级配置、源控制和变更管理。
用于开发 z/OS 应用程序的全面、强大的工具集
基于 Eclipse 平台构建的集成开发环境 (IDE)，它是专为在 IBM i 系统上创建和维护应用程序设计。
利用抽象降低复杂性，简洁地传达设计和模型，并可视化解决方案、关系和影响。
IBM Rational Business Developer 9.7 包含该产品中各种技术的最新增强功能，并包含对以前版本的修正。
EGL 源代码的 Eclipse GIT (eGIT) 集成。用户可以将服务拖放到 EGL RUI 的设计窗格中，以将这些服务添加到 EGL 数据视图中。这样，用户就可以快速将后端代码添加到其前端 RUI 页面中。
在 @XMLElement 注释中添加了新的布尔属性 cdata。它指示要写入到 XML 字符串的记录字段是否包装在 CDATA 标记中。
该版本和以前的版本具有用于生成的 HTML 的 meta 标头，从而允许在部署的 HTML 中将 Javascript 内容拆分到另一个文件并禁用内容帮助。
deepNullCheck 构建描述符指定，在与 Null 比较时，任何变量是否检查引用的值的 Null 状态。此外，两个构建选项 defaultServiceHttpBasicUserId 和 defaultServiceHttpBasicPassword 指定默认 UserID 和 Password 以调用所有服务。