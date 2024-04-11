主页 开发人员工具 COBOL Compiler Family COBOL for Linux on x86 IBM COBOL for Linux on x86

高效、灵活且具有经济效益的开发解决方案，在 x86 上针对 Linux 构建 COBOL 应用程序和进行现代化改造。

免费试用

IBM COBOL for Linux on x86 是一个用于 COBOL 应用程序构建和现代化的高效强大开发环境。它包括一个优化 COBOL 编译器、一个 COBOL 运行时库和一个调试器，调试器允许开发者从工作站直观地调试程序。

此外，COBOL for Linux on x86 旨在支持企业的云之旅。将使用 COBOL 编写的业务关键型应用程序战略部署到混合云环境或最合适的平台，包括 IBM Z (IBM z/OS)、IBM Power 系统 (AIX) 以及 x86 (Linux) 平台。

此产品可独立提供，也可作为 IBM CICS TX 的一部分在 Red Hat OpenShift 环境中运行 CICS COBOL 应用程序。
产品信息 产品简介 文档库 许可常见问题解答
升级到最新版本的 COBOL for Linux on x86。
新增功能

COBOL for Linux on x86 的功能更新
优势 将 COBOL 应用程序部署到云

此解决方案作为 IBM CICS TX 的部分提供，支持 Docker 和 Kubernetes；IBM CICS TX Advanced 已获得 Red Hat OpenShift 认证。

 使用 CICS 和 Db2 开发 COBOL 程序

针对 Linux on x86 环境，将 IBM CICS TX、IBM TXSeries for Multiplatforms 与 IBM Db2 Advanced Enterprise Server Edition for Linux, UNIX and Windows™ 进行互操作。

 提高开发人员工作效率

嵌入 IBM Debug for Linux on x86，以支持 COBOL 和 CICS 应用程序的调试。这样有助于提高开发工作的效率。
功能
64-bit 应用程序开发能力

COBOL for Linux 现可在 64 位 Linux 发行版上运行。这意味着程序可以访问更大的代码和应用程序数据地址空间，内存布局的利用效率更高，性能更佳。

 深入了解 64 位功能
增量式构建

通过 -M 编译器选项提供增量编译支持。它支持迭代增量构建以提高开发人员的工作效率，同时确保程序由企业使用的任何副本的最新版本进行构建。

 深入了解 -M 编译器选项
支持 MongoDB 作为 VSAM 数据存储

作为用于构建高度可用且可扩展的互联网应用程序的文档数据库，MongoDB 可轻松存储结构化或非结构化数据。在 COBOL 应用程序中指定 MONGO 文件系统类型，即支持将 MongoDB 作为 VSAM 数据存储。

 深入了解如何使用 MongoDB 文件
CICS 和 Db2 支持

与 IBM CICS TX、IBM TXSeries for Multiplatforms 和 IBM DB2 for Linux, UNIX and Windows 进行互操作，以支持在 CICS 或 Db2 环境中运行的 COBOL 程序的开发。

 深入了解 Db2 环境下的编程
Unicode 支持

可开发支持各种国家语言和直接处理 Unicode 数据的 COBOL 程序。

 深入了解如何在 COBOL 中使用国家数据 (Unicode)
面向 XML 的原生支持

支持 COBOL 应用程序解析和生成 XML 文档。

 深入了解如何处理 XML 输入
源代码转换实用程序

源代码转换实用程序 (scu) 是一个独立的 Linux® 程序，可协助将使用非 IBM COBOL 编译器开发的 COBOL 应用程序迁移到 COBOL for Linux on x86。

 深入了解源代码转换实用程序
与 Enterprise COBOL for z/OS and AIX 兼容

提供与 Enterprise COBOL for z/OS and AIX 兼容的编译器选项和 COBOL 语言功能，支持将使用 COBOL 编写的业务关键型应用程序战略部署到最合适的平台或混合云环境。

 在不同平台和 COBOL 编译器之间移植应用程序
文件系统支持

提供全面的文件系统支持，以处理面向记录且具有顺序、相对、索引或行顺序组织结构的文件。

 深入了解文件系统
生成数据组 (GDG) 模拟

生成数据组 (GDG) 是按时间顺序组织的相关文件集合。此功能模拟生成数据组 (GDG)，以简化相关数据的多版本处理，并优化与 Enterprise COBOL for z/OS 的兼容性。

 深入了解生成数据组
COBOL 和 C/C++ 之间的通信

支持 COBOL 和 C/C++ 语言间通信。您可以在 COBOL 程序中调用用 C/C++ 编写的函数，也可以在 C/C++ 函数中调用 COBOL 程序。

 在 COBOL 和 C/C++ 程序之间调用
一种扩展源格式

提供扩展源格式，支持源文本的长度变化，每行最多 252 字节。

 深入了解 SRCFORMAT
免费试用

单独试用 COBOL for Linux on x86，或将其作为 CICS TX 的一部分在 Red Hat OpenShift 环境中运行 CICS COBOL 应用程序。

 COBOL for Linux on x86 试用版

加速 COBOL 应用程序现代化。了解如何针对 Linux x86 系统构建 COBOL 应用程序，如何开发在 CICS 或 Db2 环境中运行的 COBOL 程序，以及如何让 COBOL 程序能够解析和生成 XML 消息。

 CICS TX 试用版

体验分布式 CICS 运行时，它可以在容器化 Linux 环境中以独立模式托管 CICS COBOL 应用程序，或者与 CICS Transaction Server 一起以混合模式工作。
比较不同版本

比较 IBM COBOL for Linux on x86 产品的功能。
版本 60 天免费试用

60 天免费试用版，用于非生产目的。单独试用 COBOL for Linux on x86 或与 CICS TX 一起使用。

 免费试用 COBOL for Linux on x86

面向 COBOL 应用程序的本地部署。

 从 Passport Advantage 获取 CICS TX Standard

面向分布式 COBOL/CICS 应用程序的首次云部署。包含 COBOL for Linux on x86。

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用于平衡跨本地部署 (z/OS) 应用程序和云环境的企业级 COBOL/CICS 应用程序投资。包含 COBOL for Linux on x86。

用途

评估

开发和部署

开发和部署

开发和部署

计费指标

无需付费

附带永久许可证的 VPC

附带月度许可证的 VPC

按月或永久使用的 VPC

部署应用程序的目标平台

本地部署

本地部署

云部署或本地部署

云部署或本地部署

网上交易

包含 COBOL 编译器

应用程序服务器

垂直伸缩/至多 5 个应用程序

无限垂直伸缩

命名空间

每个命名空间 5 个 pod

每个命名空间无限个 pod

支持容器化

负载均衡

*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
技术细节

安装产品之前请确保系统满足所有先决条件。
支持的平台

在兼容的 x86-64 服务器上使用以下任意操作系统，以运行 COBOL for Linux on x86 1.2 及其生成的目标程序：

  • Red Hat® Enterprise Linux (RHEL) 8.5 或更高版本（32 位和 64 位）
  • Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9.0 或更高版本（仅限 64 位）
  • SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 15 SP3 或更高版本（仅限 64 位）
  • Ubuntu Server (Ubuntu) 20.04 LTS 或 22.04 LTS（32 位和 64 位）
硬件要求

COBOL for Linux on x86 1.2 及其生成的目标程序可以在操作系统发行版支持的任何 x86-64 处理器上运行。还有我们建议您遵循的其他要求。

 软件要求

对于所需的程序，确定在操作系统上运行编译器所需的 GNU 软件包。要将 COBOL for Linux on x86 1.2 与 Db2、CICS、MongoDB 等可选程序一起使用，还需要其他产品。
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后续步骤

深入了解 IBM COBOL for Linux on x86通过 Passport Advantage 下载，或安排与 IBM Z 代表进行 30 分钟的免费会议。

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