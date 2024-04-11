此外，COBOL for Linux on x86 旨在支持企业的云之旅。将使用 COBOL 编写的业务关键型应用程序战略部署到混合云环境或最合适的平台，包括 IBM Z (IBM z/OS)、IBM Power 系统 (AIX) 以及 x86 (Linux) 平台。

此产品可独立提供，也可作为 IBM CICS TX 的一部分在 Red Hat OpenShift 环境中运行 CICS COBOL 应用程序。