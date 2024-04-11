主页 Z 软件 Z 开发者工具 Automatic Binary Optimizer IBM Automatic Binary Optimizer for z/OS

无需重新编译、源代码迁移或性能调整即可优化 COBOL 性能

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IBM Automatic Binary Optimizer (ABO) for z/OS 技术可优化 COBOL 程序模块以提升性能，而无需重新编译源代码。它直接从程序模块内部的二进制代码进行优化，这可以确保程序逻辑保持完全相同。

Automatic Binary Optimizer for z/OS 完全支持 IBM® Z 平台，并有助于减少运行业务关键型 COBOL 应用程序的处理时间、CPU 使用率和运营成本。ABO 优化模块与原始模块保持严格兼容性，其行为方式相同且运行成本效益更高。

ABO 是对 IBM Enterprise COBOL for z/OS 编译器的完善。使用 Enterprise COBOL 优化正在开发或维护的 COBOL 应用程序模块，同时使用 ABO 优化其余模块，以最大限度地提高 IBM Z 平台的投资回报率。
新增功能

ABO 的更新和发布信息

ABO 文档的技术变更
优势 无需重新编译即可优化性能

ABO 可直接优化 COBOL 模块，无需重新编译源代码。优化后的模块具有与使用 Enterprise COBOL 6 重新编译的模块相当的性能。

 缩短实现价值的时间

ABO 优化模块可保持严格的功能兼容性，能够缩短周期时间并测试工作量。使用 ABO 助手加速评估和部署。

 加速应用程序现代化进程

使用 ABO 实现业务关键型应用程序的现代化，以便在 IBM Z 上优化其性能。ABO 有助于降低运营成本，并最大限度地提高硬件投资回报率，同时显著减少测试工作量。
功能
高级优化

优化 COBOL 程序，以便其在最新的 IBM Z 服务器上运行，而无需重新编译源代码。ABO 生成的优化模块运行速度更快，但其行为与原始 COBOL 模块相同。

使用 ABO SCAN=Y 选项获取有关每个模块的信息。

 测试优化模块 使用 SCAN 选项
扩大优化条件范围

可优化 COBOL 编译器生成的程序模块内的 CSECT。

 符合条件的 COBOL 编译器 结合使用 ABO 和 Enterprise COBOL
加速部署和 CPU 监控

ABO 助手是一套工具，用于自动查找和优化 CPU 消耗最大的 COBOL 应用程序的主要部分。它可以分析数据，以准备用于部署的优化模块。

 使用 ABO 助手
性能分析

IBM Run Time Instrumentation (RTI) Profiler 可收集并报告批处理 z/OS 和 CICS 应用程序的执行时间 CPU 性能特征。

 IBM Run Time Instrumentation Profiler 概述
IBM DevOps 工具支持

Application Delivery Foundation for z/OS (ADFz) 中包含的 IBM Debug for z/OS、Fault Analyzer for z/OS 和 Application Performance Analyzer for z/OS 支持优化模块。

 ADFz 问题确定工具
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用途

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生产部署

许可期限

90 天评估

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需要安装

包括 ABO 助手

IBM 软件订阅和支持 (S&S)

生产部署

*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
技术细节 操作系统

优化模块可在 z/OS 2.3 及更高版本的操作系统上运行。

 支持的操作系统 硬件要求

优化模块可在所有型号的 IBM® z14、IBM® z15 和 IBM® z16 服务器上运行。

 目标硬件水平 RTI Profiler 的系统要求

请参阅用于在批处理或 CICS 中使用 RTI 分析的 z/OS 支持版本。

 RTI Profiler 的要求

成功案例

优化应用程序以提高性能

了解 ABO 如何能帮助 BBVA Francés 增强 IBM Z 服务器的处理能力，从而提高其性能。

最大限度地发挥 IBM Z 平台的价值

了解 UnipolSai Assicurazioni 如何使用 ABO 从其 IBM Z 平台中获得最大价值，以及如何让其传统应用程序利用最新的硬件设施。

缩短针对客户的响应时间

了解 ABO 如何帮助 Taiyo Life 在其 IBM Z 服务器上降低 20% 的 CPU 占用时间，从而大大提高针对客户的响应速度，并超出预期。

提高程序性能

了解 ABO 如何帮助一家大型亚洲银行优化模块，从而保留原始程序行为，同时提高其性能。

视频 ABO 助手概述

了解旨在简化 ABO 评估并加快部署 ABO 优化模块的 ABO 助手。

 ABO 助理演示

了解如何将 ABO 助手与 JCL 结合使用来运行 COBOL 应用程序。
资源 ABO 基础级徽章

深入了解 ABO 的业务价值、功能、实际实施和最佳实践。

 修复和最新功能

查看按版本排序的最新发布、更新、修复包和临时修复的完整列表。

 创意门户

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常见问题解答

获取关于本产品最常见问题的回答。

深入了解常见问题解答

Enterprise COBOL 和 ABO 是否应该结合使用？

是的。Enterprise COBOL 和 ABO 相辅相成。使用 Enterprise COBOL 进行实现全新开发、现代化和维护。使用 ABO 可以提高不经常更新或没有重新编译计划的模块的性能。

深入了解如何结合使用 ABO 和 Enterprise COBOL
ABO 是否可以帮我处理使用 Enterprise COBOL 5 或 6 编译的模块？

是的。ABO 2.2 的资格经过扩展，可以优化 Enterprise COBOL 5 和 6 模块。这意味着您不必更改开发流程。您可以继续重新编译正在开发的代码，并使用 ABO 优化没有重新编译计划的代码。

深入了解符合资格的编译器
ABO 如何定价？

从 ABO 2.1 开始，定价指标更改为基于执行的期限。这意味着 ABO 是根据其运行的 LPAR 的容量来获得许可，而优化的二进制文件可以在系统上的任何位置运行。
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