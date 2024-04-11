无需重新编译、源代码迁移或性能调整即可优化 COBOL 性能
IBM Automatic Binary Optimizer (ABO) for z/OS 技术可优化 COBOL 程序模块以提升性能，而无需重新编译源代码。它直接从程序模块内部的二进制代码进行优化，这可以确保程序逻辑保持完全相同。
Automatic Binary Optimizer for z/OS 完全支持 IBM® Z 平台，并有助于减少运行业务关键型 COBOL 应用程序的处理时间、CPU 使用率和运营成本。ABO 优化模块与原始模块保持严格兼容性，其行为方式相同且运行成本效益更高。
ABO 是对 IBM Enterprise COBOL for z/OS 编译器的完善。使用 Enterprise COBOL 优化正在开发或维护的 COBOL 应用程序模块，同时使用 ABO 优化其余模块，以最大限度地提高 IBM Z 平台的投资回报率。
ABO 的更新和发布信息
ABO 文档的技术变更
ABO 可直接优化 COBOL 模块，无需重新编译源代码。优化后的模块具有与使用 Enterprise COBOL 6 重新编译的模块相当的性能。
ABO 优化模块可保持严格的功能兼容性，能够缩短周期时间并测试工作量。使用 ABO 助手加速评估和部署。
使用 ABO 实现业务关键型应用程序的现代化，以便在 IBM Z 上优化其性能。ABO 有助于降低运营成本，并最大限度地提高硬件投资回报率，同时显著减少测试工作量。
优化 COBOL 程序，以便其在最新的 IBM Z 服务器上运行，而无需重新编译源代码。ABO 生成的优化模块运行速度更快，但其行为与原始 COBOL 模块相同。
使用 ABO SCAN=Y 选项获取有关每个模块的信息。
可优化 COBOL 编译器生成的程序模块内的 CSECT。
ABO 助手是一套工具，用于自动查找和优化 CPU 消耗最大的 COBOL 应用程序的主要部分。它可以分析数据，以准备用于部署的优化模块。
IBM Run Time Instrumentation (RTI) Profiler 可收集并报告批处理 z/OS 和 CICS 应用程序的执行时间 CPU 性能特征。
Application Delivery Foundation for z/OS (ADFz) 中包含的 IBM Debug for z/OS、Fault Analyzer for z/OS 和 Application Performance Analyzer for z/OS 支持优化模块。
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用途
ABO 评估
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生产部署
许可期限
90 天评估
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IPLA 子容量
需要安装
包括 ABO 助手
IBM 软件订阅和支持 (S&S)
生产部署
*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
优化模块可在 z/OS 2.3 及更高版本的操作系统上运行。
优化模块可在所有型号的 IBM® z14、IBM® z15 和 IBM® z16 服务器上运行。
请参阅用于在批处理或 CICS 中使用 RTI 分析的 z/OS 支持版本。
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是的。Enterprise COBOL 和 ABO 相辅相成。使用 Enterprise COBOL 进行实现全新开发、现代化和维护。使用 ABO 可以提高不经常更新或没有重新编译计划的模块的性能。
是的。ABO 2.2 的资格经过扩展，可以优化 Enterprise COBOL 5 和 6 模块。这意味着您不必更改开发流程。您可以继续重新编译正在开发的代码，并使用 ABO 优化没有重新编译计划的代码。
从 ABO 2.1 开始，定价指标更改为基于执行的期限。这意味着 ABO 是根据其运行的 LPAR 的容量来获得许可，而优化的二进制文件可以在系统上的任何位置运行。