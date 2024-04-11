Automatic Binary Optimizer for z/OS 完全支持 IBM® Z 平台，并有助于减少运行业务关键型 COBOL 应用程序的处理时间、CPU 使用率和运营成本。ABO 优化模块与原始模块保持严格兼容性，其行为方式相同且运行成本效益更高。

ABO 是对 IBM Enterprise COBOL for z/OS 编译器的完善。使用 Enterprise COBOL 优化正在开发或维护的 COBOL 应用程序模块，同时使用 ABO 优化其余模块，以最大限度地提高 IBM Z 平台的投资回报率。