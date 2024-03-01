为了保持自己的市场领先地位并满足客户对数字服务的需求，阿根廷银行 BBVA Francés 希望提高他们的核心银行应用程序的性能。借助 IBM® Automatic Binary Optimizer for z/OS®，该银行显著提高了最关键 COBOL 应用程序的性能，而且无需进行任何重新编译。
BBVA Francés 成立于 1886 年，是阿根廷国内最古老的私人银行。在过去的 130 年里，该银行已成长为阿根廷最大的银行之一，如今为 240 万私人客户、42000 个中小型企业和 800 多家公司提供服务。
作为阿根廷银行业规模最大的参与者之一，BBVA Francés 对创新并不陌生。该银行正在引领阿根廷金融服务行业向数字时代转型。BBVA Francés 的 129 万名活跃客户正在使用他们的互联网和手机银行服务，高达 55.2% 的市场渗透率让 BBVA Francés 处于领先地位。
尽管如此，该银行并不满足于现状，一名发言人解释道：“我们一直在想方设法改善客户服务。尤其是，我们希望确保我们的数字产品能够满足新一代客户的需求和期望。”
为了将新产品和服务推向市场，BBVA Francés 必须确保支撑他们的核心银行系统的 IT 基础架构和工具始终保持最佳状态。
“我们的很多最关键的业务应用程序都有几十年的历史了，多年来，我们一直在为这些系统修修补补，”这名发言人说道。“因此，需要使用不同版本的 COBOL 代码编写不同的应用程序；有些应用程序基于 COBOL 3.2 逻辑，而其他应用程序基于 COBOL 4.2。我们希望优化我们的应用程序代码以提高性能，以免由于重新编译所有代码而直接产生工作量和开销。”
多年来，BBVA Francés 一直在依赖 IBM Z 支持他们的核心银行系统，最近通过升级到 IBM z13® 服务器更新了他们对该平台的投资。为了利用新的 IBM Z 架构，同时避免重新编译 COBOL 应用程序而直接产生的成本和复杂性，该银行部署了 IBM Automatic Binary Optimizer for z/OS (ABO)。
“最初，我们考虑将所有应用程序都迁移到 COBOL 版本 6，但很快意识到更改和测试源代码需要花费大量的时间和精力，”这名发言人回忆道。“我们希望立即开始利用 z13 的新功能，因此我们决定尝试一下 ABO。”
首先，BBVA Francés 安装了 IBM Automatic Binary Optimizer for z/OS 的试用版，以便能够在 90 天的评估期内免费测试该解决方案。随后，BBVA Francés 确定了 15 个需要消耗大量 CPU 资源的应用程序，以运行 ABO。
“结果极具说服力，”这名发言人表示。“使用 IBM Automatic Binary Optimizer for z/OS，我们能够将这些测试程序的 CPU 使用率降低大约 15%，因此显著提高了性能。”
继这一成功之后，BBVA Francés 安装了 IBM Automatic Binary Optimizer for z/OS 的完整版本，以供生产工作负载使用。随后，该银行与 IBM 的团队密切合作，开始优化他们的 COBOL 应用程序，并制定了完整的应急计划，以便将风险降至最低。
“我们每周都会在 ABO 开发环境中优化 10 个 CPU 密集型批处理程序，并在周五晚上将它们部署到生产中，”这名发言人表示。“借助 IBM Automatic Binary Optimizer for z/OS 生成的代码，我们的应用程序能够利用 z13 服务器的新硬件功能，而无需进行任何重新编译 – 这是一款非常出色的工具。”
迄今为止，BBVA Francés 已经使用 IBM Automatic Binary Optimizer for z/OS 改造了 225 个程序，将 CPU 使用率平均降低 28%，相当于每月 26 个 CPU 小时。
“到目前为止，结果给我们留下了深刻的印象，”这名发言人说道。“使用 IBM Automatic Binary Optimizer for z/OS，我们能够让新的 z13 服务器释放出更强的处理能力，从而提高性能。经过优化的应用程序现在运行得更快速、更高效。”
通过降低 CPU 使用率，该银行缩短了批处理窗口期，并将节省的 CPU 资源重新分配给其他作业，不仅增强了核心银行系统的性能，还提高了其他重要生产工作负载的性能。
极为重要的是，借助 IBM Automatic Binary Optimizer for z/OS，BBVA Francés 无需对源代码进行任何修改即可获得这些优势。因此，开发人员可以自由地继续基于成熟的 COBOL 逻辑进行构建，并且知道他们可以安心地继续使用这一解决方案。
如今，该银行继续与 IBM 密切合作，以优化剩余的 COBOL 应用程序。
“我们所有最关键的应用程序都在 COBOL 中，因此通过投资于代码优化，我们在推动数字化转型方面占据了有利的地位，”这名发言人总结道。“我们对 IBM Z 环境进行的最新更改为我们构建新产品和服务（包括创新的数字银行解决方案）奠定了坚实的基础。我们与 IBM Z 有着悠久、成功的合作历史，我们非常期待看到他们下一步将带我们走向何方。”
BBVA Francés（ibm.com 外部链接）是阿根廷的一家领先的银行。BBVA Francés 总部位于布宜诺斯艾利斯，在全国各地设立了 250 家分行和 1400 台 ATM，员工超过 6000 名。
© Copyright IBM Corporation 2018. 1 New Orchard Road, Armonk, New York 10504-1722 United States. 2019 年 3 月在美国制作。
IBM、IBM 徽标、ibm.com、IBM Z、z13 和 z/OS 是 International Business Machines Corp. 在世界各地司法辖区的注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。ibm.com/legal/copyright-trademark 网站上的“版权和商标信息”部分中提供了 IBM 商标的最新列表。
本文档中的内容（包括货币或不包括适用税费的定价参考）为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。
IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
文中引用的性能数据和客户实例仅作说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。
以上所有引用或描述的客户实例的展示取决于部分客户使用 IBM 产品的方式以及他们可能取得的结果。实际的环境成本和性能特征会因具体客户配置和情况而有所不同。请联系 IBM，咨询 IBM 产品和服务详情。
客户负责确保遵守适用的法律和法规。IBM 不提供任何法律咨询，也不声明或保证其服务或产品经确保客户遵循任何法律或法规。