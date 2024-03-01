BBVA Francés 成立于 1886 年，是阿根廷国内最古老的私人银行。在过去的 130 年里，该银行已成长为阿根廷最大的银行之一，如今为 240 万私人客户、42000 个中小型企业和 800 多家公司提供服务。

作为阿根廷银行业规模最大的参与者之一，BBVA Francés 对创新并不陌生。该银行正在引领阿根廷金融服务行业向数字时代转型。BBVA Francés 的 129 万名活跃客户正在使用他们的互联网和手机银行服务，高达 55.2% 的市场渗透率让 BBVA Francés 处于领先地位。

尽管如此，该银行并不满足于现状，一名发言人解释道：“我们一直在想方设法改善客户服务。尤其是，我们希望确保我们的数字产品能够满足新一代客户的需求和期望。”

为了将新产品和服务推向市场，BBVA Francés 必须确保支撑他们的核心银行系统的 IT 基础架构和工具始终保持最佳状态。

“我们的很多最关键的业务应用程序都有几十年的历史了，多年来，我们一直在为这些系统修修补补，”这名发言人说道。“因此，需要使用不同版本的 COBOL 代码编写不同的应用程序；有些应用程序基于 COBOL 3.2 逻辑，而其他应用程序基于 COBOL 4.2。我们希望优化我们的应用程序代码以提高性能，以免由于重新编译所有代码而直接产生工作量和开销。”