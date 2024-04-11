在功能强大、可扩展且安全的业务应用程序平台上创建和维护应用程序，并为跨 TXSeries® 系统的 XA 兼容数据库和资源管理器提供两阶段提交支持。该平台内置了对 x86、AIX®、HP UX、Solaris 和 Microsoft Windows™ 架构上的 Linux® 的支持。