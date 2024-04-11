主页 中间件 TXSeries for Multiplatforms TXSeries for Multiplatforms
分布式事务处理中间件，支持数据中心内的 C、C++、COBOL、Java 和 PL/I 应用程序
申请试用
描绘 IBM V 形梯度的抽象几何插图
TXSeries for Multiplatforms 能为贵企业做些什么

IBM® TXSeries® for Multiplatforms 是分布式事务处理中间件，支持数据中心中的 C、C++、COBOL、Java® 和 PL/I 应用程序。TXSeries for Multiplatforms 旨在提供可扩展且高度可用的平台，用于开发、部署和托管任务关键型应用程序，并且可以集成到混合语言、混合云解决方案中，并支持 RESTful API。
优势
分布式事务管理

为贵企业的应用程序提供功能强大、可扩展且安全的平台。

 混合云集成

使用对 RESTful API 的支持来集成到混合语言、混合云解决方案中。

 提升生产力

通过工作负载管理、可用性和性能特征提高效率并支持业务增长。

 增强监控

通过高级管理和监控功能帮助简化管理任务并增强安全性。

 广泛的兼容性

可与 CICS 和非 CICS 应用程序互操作，增强这些应用程序的可扩展性和灵活性。

 问题解决

广泛的诊断工具，保证可维修性，帮助识别并解决问题。
功能
分布式事务管理能力

在功能强大、可扩展且安全的业务应用程序平台上创建和维护应用程序，并为跨 TXSeries® 系统的 XA 兼容数据库和资源管理器提供两阶段提交支持。该平台内置了对 x86、AIX®、HP UX、Solaris 和 Microsoft Windows™ 架构上的 Linux® 的支持。
提升生产力

利用工作负载管理、可用性和性能功能，提高效率并支持业务增长。TXSeries for Multiplatforms 在制定路由决策时提供水平和垂直可扩展性和灵活性，并能简化配置、统计、安装验证程序示例、改善运行状况监控。TXSeries for Multiplatforms 将 IBM WebSphere Liberty 配置文件作为 Web 型基础架构的骨干，以提高可扩展性。
简化管理操作

利用 IBM Tivoli® Monitoring Infrastructure 的近实时监控功能，从单个 Tivoli Enterprise Portal 监控整个 TXSeries 部署。这样，通过允许非 root 用户执行 TXSeries 管理任务，从而简化了 UNIX® 平台上的管理。管理控制台基于 Web，便于管理、配置和监控。
与 CICS 和非 CICS 系统互操作

利用 IBM CICS® Transaction Gateway (CICS TG) 支持的外部访问协议，例如 ECI 和 EPI。TXSeries for Multiplatforms 使用 TCP/IP 协议跨客户端和其他 CICS 区域进行集成，并提供对 IPv4 和 IPv6 的支持，从而允许 TXSeries 通过支持 IPv4 和 IPv6 的网络与客户端和其他 CICS 系统进行互操作。
广泛的诊断支持

可以检测可疑的挂起，并使用内置的可维护性功能自动收集文档，以便确定问题和进行修复。监视和收集 CICS IPC 和 SARPCD 工件以监视内存使用情况并规划系统资源。支持 CACQ 事务及相关 API，可帮助获取、检查和释放 IPIC 连接状态。诊断信息收集实用程序扩展到所有 TXSeries 支持的平台。
将应用程序公开为 RESTful API

通过将客户现有的应用程序公开为 RESTful API，让客户能够参与 API 经济。TXSeries for Multiplatforms 遵循开放 API 规范，并允许在创建这些 API 时自动生成 Swagger 文档。TXSeries for Multiplatforms 与 IBM API Connect™ 集成来提供发现和监控设施。
资源 IBM TXSeries for Multiplatforms 白皮书

了解如何准备 TXSeries 系统以在 AIX 上实现高可用性。

 阅读白皮书 TXSeries for Multiplatforms V9.1 on AIX 宣传资料

了解有关 TXSeries® for Multiplatforms on AIX® 的更多信息。

 阅读文档 TXSeries for Multiplatforms V9.1 on Linux x86

产品概述单。

 阅读文档
相关产品 CICS Transaction Gateway

连接至各种客户端（包括移动设备）的 CICS 资产。

 IBM CICS Transaction Server for z/OS

IBM Z 上功能强大的混合语言应用程序服务器。

 IBM Cloud Private

在防火墙后面使用公共云的所有优势。
专家资源助您取得成功
产品文档

在 IBM 产品文档中快速寻找答案。

探索 IBM Redbooks

免费逐步指南，可下载并在移动设备上使用。

探索 支持

使用支持搜索功能查找解决方案或直接打开支持案例。

探索