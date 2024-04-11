IBM® TXSeries® for Multiplatforms 是分布式事务处理中间件，支持数据中心中的 C、C++、COBOL、Java® 和 PL/I 应用程序。TXSeries for Multiplatforms 旨在提供可扩展且高度可用的平台，用于开发、部署和托管任务关键型应用程序，并且可以集成到混合语言、混合云解决方案中，并支持 RESTful API。
为贵企业的应用程序提供功能强大、可扩展且安全的平台。
使用对 RESTful API 的支持来集成到混合语言、混合云解决方案中。
通过工作负载管理、可用性和性能特征提高效率并支持业务增长。
通过高级管理和监控功能帮助简化管理任务并增强安全性。
可与 CICS 和非 CICS 应用程序互操作，增强这些应用程序的可扩展性和灵活性。
广泛的诊断工具，保证可维修性，帮助识别并解决问题。
在功能强大、可扩展且安全的业务应用程序平台上创建和维护应用程序，并为跨 TXSeries® 系统的 XA 兼容数据库和资源管理器提供两阶段提交支持。该平台内置了对 x86、AIX®、HP UX、Solaris 和 Microsoft Windows™ 架构上的 Linux® 的支持。
利用工作负载管理、可用性和性能功能，提高效率并支持业务增长。TXSeries for Multiplatforms 在制定路由决策时提供水平和垂直可扩展性和灵活性，并能简化配置、统计、安装验证程序示例、改善运行状况监控。TXSeries for Multiplatforms 将 IBM WebSphere Liberty 配置文件作为 Web 型基础架构的骨干，以提高可扩展性。
利用 IBM Tivoli® Monitoring Infrastructure 的近实时监控功能，从单个 Tivoli Enterprise Portal 监控整个 TXSeries 部署。这样，通过允许非 root 用户执行 TXSeries 管理任务，从而简化了 UNIX® 平台上的管理。管理控制台基于 Web，便于管理、配置和监控。
利用 IBM CICS® Transaction Gateway (CICS TG) 支持的外部访问协议，例如 ECI 和 EPI。TXSeries for Multiplatforms 使用 TCP/IP 协议跨客户端和其他 CICS 区域进行集成，并提供对 IPv4 和 IPv6 的支持，从而允许 TXSeries 通过支持 IPv4 和 IPv6 的网络与客户端和其他 CICS 系统进行互操作。
可以检测可疑的挂起，并使用内置的可维护性功能自动收集文档，以便确定问题和进行修复。监视和收集 CICS IPC 和 SARPCD 工件以监视内存使用情况并规划系统资源。支持 CACQ 事务及相关 API，可帮助获取、检查和释放 IPIC 连接状态。诊断信息收集实用程序扩展到所有 TXSeries 支持的平台。
通过将客户现有的应用程序公开为 RESTful API，让客户能够参与 API 经济。TXSeries for Multiplatforms 遵循开放 API 规范，并允许在创建这些 API 时自动生成 Swagger 文档。TXSeries for Multiplatforms 与 IBM API Connect™ 集成来提供发现和监控设施。
了解如何准备 TXSeries 系统以在 AIX 上实现高可用性。
了解有关 TXSeries® for Multiplatforms on AIX® 的更多信息。
产品概述单。