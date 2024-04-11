IBM® CICS Transaction Gateway 是用于企业 CICS 资产现代化的连接器。它支持各种应用程序平台整合 CICS，包括 Java® Servlet、Applet、基于 Microsoft™ .NET 框架的应用程序、C 和 COBOL 应用程序。CICS Transaction Gateway 可为应用程序程序员提供 API 以及 JEE 应用程序服务器的最佳管理特征。



IBM CICS Transaction Gateway (CICS TG) 包括以下三个产品：

CICS TG Desktop Edition

CICS TG for Multiplatforms

CICS TG for z/OS

CICS TG for Multiplatforms v9.3 提供基于 Red Hat® Universal Base Image 的易部署 CICS TG 容器，并可跨云平台部署这些容器。