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从 Java、Java EE、.NET Framework 以及 C 和 C++ 应用程序安全访问 CICS
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安全快速的 CICS 事务

IBM® CICS Transaction Gateway 是用于企业 CICS 资产现代化的连接器。它支持各种应用程序平台整合 CICS，包括 Java® Servlet、Applet、基于 Microsoft™ .NET 框架的应用程序、C 和 COBOL 应用程序。CICS Transaction Gateway 可为应用程序程序员提供 API 以及 JEE 应用程序服务器的最佳管理特征。

IBM CICS Transaction Gateway (CICS TG) 包括以下三个产品：

  • CICS TG Desktop Edition
  • CICS TG for Multiplatforms
  • CICS TG for z/OS

CICS TG for Multiplatforms v9.3 提供基于 Red Hat® Universal Base Image 的易部署 CICS TG 容器，并可跨云平台部署这些容器。
优势
在云端进行部署

使用一致的部署工具链在所选的云上部署和管理 Docker 化的 CICS TG Multiplatforms 实例，并提高开发运维 (DevOps) 效率。

 降低移动支持成本

使用 JavaScript 对象表示法 (JSON) Web 服务，无需修改现有环境即可最大限度地降低风险和成本，并保持高可用性和可扩展性。

 连接有价值的 CICS 资产

借助分布式平台（包括 Java、Microsoft .NET、C/C++、C#、Visual Basic 和 COBOL）的编程和部署功能，可将几乎所有对象连接到 CICS 应用程序和服务器。

 安全性和可用性

利用 CICS 高可用性基础设施，以及 JSON Web 令牌 (JWT)、安全套接字层 (SSL)、身份传播和用户身份认证安全性所带来的更高安全性。

 优化性能

使用 IBM Z Application Performance Management Connect (zAPM) 实现端到端事务跟踪和性能监控。深入了解活动工作负载并提高统计熟练程度。

 匹配现有技能

缩小 UNIX/Linux、Microsoft Windows、基于 Java 的应用程序开发平台和 IBM® Z 系统之间的技能差距。

 非侵入式连接

无需更改 CICS 应用程序，只需最少的 CICS 定义即可实现更好的 CICS 连接性。
CICS Transaction Gateway 详细信息
支持实现简单快速的移动

支持企业 IBM® CICS® Transaction Server、CICS TX 或 IBM TXSeries® 环境实现简单快速的移动集成。您可以在现有架构的基础上构建，通过 JSON Web 服务快速提供与后端系统的移动连接。
可用性和可扩展性

使用高度可用的网关，以及基于策略的综合系统级动态服务器选择。工作负载分区、XA 事务和 64 位 Java® 8 可让远程客户端应用程序利用 CICS 高可用性基础设施。
在 IBM CICSplex 上进行交易跟踪

通过 CICSplex 跟踪来自源点的用户请求，并支持问题确定和性能优化。IBM® Tivoli OMEGAMON XE for CICS on z/OS 可提供性能管理、监控和故障排除功能。
容器化实例

提供基于 Red Hat® Universal Base Image 的易部署 CICS TG 容器，并可跨云平台部署这些容器。这样，便可通过滚动更新来简化 DevOps 管道和维护工作，从而确保零停机时间。
64 位支持

可作为 32 位或 64 位地址空间运行。借助 64 位地址空间，Gateway 守护程序可以处理具有更大通道的工作负载，并且可以使用更多连接管理器和工作线程，而不会耗尽地址空间资源。
仪表化管理

具备监控和统计功能，使规划人员和系统管理员能够深入了解当前工作量模式。使用情况统计数据写入 SMF type-111 记录中，以便使用 IBM CICS Performance Analyzer for z/OS 进行离线分析，并以 XML 格式提供，以便于使用和分析。

 访问 CICS Performance Analyzer for z/OS
与 IBM CICS Explorer 集成

通过与 CICS Explorer® 集成，可以立即访问各种其他工具，从而简化新员工和经验丰富的员工的操作。通过内置的 Gateway 和 CICS 测试功能提供管理 Gateway 守护程序的直观方法。

 访问 CICS Explorer
与 IBM® Z Application Performance Management Connect 集成

允许客户快速识别和解决性能问题。帮助应用程序拓扑了解对 z/OS 资源的调用，并汇总事务时间信息。

 访问 IBM Z Application Performance Management Connect
支持 JSON Web 令牌 (JWT) 的设计

提供基于 JWT 设计标准安全解决方案的功能。 CICS TG 提供了全新 API，支持 JWT 对应用程序进行认证。
视频

使用 JSON Web 令牌对安全解决方案进行标准化。

使用 IBM Z APM Connect 跟踪您的事务。
其他资源
CICS Transaction Gateway for Multiplatforms Version 9 Release 3 Knowledge Center

了解有关 CICS Transaction Gateway for Multiplatforms V9.3 和 CICS Transaction Gateway Desktop Edition V9.3 的更多信息。

阅读文档 IBM CICS Transaction Gateway V9 Release 3 – Knowledge Center – CICS TG for zOS

通过概述以及从学习到实施的众多主题链接，了解有关该产品的更多信息。

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请阅读 CICS Transaction Gateway for Multiplatforms V9.3 和 CICS Transaction Gateway Desktop Edition V9.3 的公告函。

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如果无法提供此服务，我们会失去这一商机。而现在我们之所以能提供此服务，正是因为 IBM CICS Transaction Gateway。 Ermelinda Pontremoli CICS System Programmer Equens S.E.
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