IBM® CICS Transaction Gateway 是用于企业 CICS 资产现代化的连接器。它支持各种应用程序平台整合 CICS，包括 Java® Servlet、Applet、基于 Microsoft™ .NET 框架的应用程序、C 和 COBOL 应用程序。CICS Transaction Gateway 可为应用程序程序员提供 API 以及 JEE 应用程序服务器的最佳管理特征。
IBM CICS Transaction Gateway (CICS TG) 包括以下三个产品：
CICS TG for Multiplatforms v9.3 提供基于 Red Hat® Universal Base Image 的易部署 CICS TG 容器，并可跨云平台部署这些容器。
使用一致的部署工具链在所选的云上部署和管理 Docker 化的 CICS TG Multiplatforms 实例，并提高开发运维 (DevOps) 效率。
使用 JavaScript 对象表示法 (JSON) Web 服务，无需修改现有环境即可最大限度地降低风险和成本，并保持高可用性和可扩展性。
借助分布式平台（包括 Java、Microsoft .NET、C/C++、C#、Visual Basic 和 COBOL）的编程和部署功能，可将几乎所有对象连接到 CICS 应用程序和服务器。
利用 CICS 高可用性基础设施，以及 JSON Web 令牌 (JWT)、安全套接字层 (SSL)、身份传播和用户身份认证安全性所带来的更高安全性。
使用 IBM Z Application Performance Management Connect (zAPM) 实现端到端事务跟踪和性能监控。深入了解活动工作负载并提高统计熟练程度。
缩小 UNIX/Linux、Microsoft Windows、基于 Java 的应用程序开发平台和 IBM® Z 系统之间的技能差距。
无需更改 CICS 应用程序，只需最少的 CICS 定义即可实现更好的 CICS 连接性。
支持企业 IBM® CICS® Transaction Server、CICS TX 或 IBM TXSeries® 环境实现简单快速的移动集成。您可以在现有架构的基础上构建，通过 JSON Web 服务快速提供与后端系统的移动连接。
使用高度可用的网关，以及基于策略的综合系统级动态服务器选择。工作负载分区、XA 事务和 64 位 Java® 8 可让远程客户端应用程序利用 CICS 高可用性基础设施。
通过 CICSplex 跟踪来自源点的用户请求，并支持问题确定和性能优化。IBM® Tivoli OMEGAMON XE for CICS on z/OS 可提供性能管理、监控和故障排除功能。
提供基于 Red Hat® Universal Base Image 的易部署 CICS TG 容器，并可跨云平台部署这些容器。这样，便可通过滚动更新来简化 DevOps 管道和维护工作，从而确保零停机时间。
可作为 32 位或 64 位地址空间运行。借助 64 位地址空间，Gateway 守护程序可以处理具有更大通道的工作负载，并且可以使用更多连接管理器和工作线程，而不会耗尽地址空间资源。
具备监控和统计功能，使规划人员和系统管理员能够深入了解当前工作量模式。使用情况统计数据写入 SMF type-111 记录中，以便使用 IBM CICS Performance Analyzer for z/OS 进行离线分析，并以 XML 格式提供，以便于使用和分析。
通过与 CICS Explorer® 集成，可以立即访问各种其他工具，从而简化新员工和经验丰富的员工的操作。通过内置的 Gateway 和 CICS 测试功能提供管理 Gateway 守护程序的直观方法。
允许客户快速识别和解决性能问题。帮助应用程序拓扑了解对 z/OS 资源的调用，并汇总事务时间信息。
提供基于 JWT 设计标准安全解决方案的功能。 CICS TG 提供了全新 API，支持 JWT 对应用程序进行认证。
了解有关 CICS Transaction Gateway for Multiplatforms V9.3 和 CICS Transaction Gateway Desktop Edition V9.3 的更多信息。
通过概述以及从学习到实施的众多主题链接，了解有关该产品的更多信息。
了解在 IBM zIIP 上运行此软件的成本效益如何。
请阅读 CICS Transaction Gateway for Multiplatforms V9.3 和 CICS Transaction Gateway Desktop Edition V9.3 的公告函。