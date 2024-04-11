为 APM 解决方案提供来自 z/OS 子系统的事务跟踪信息的连接器
IBM® Z Application Performance Management Connect 在事务流经各种 z/OS 子系统时跟踪事务的性能。
IBM Z Application Performance Management Connect (IBM Z APM Connect) 通过向 AppDynamics 等 APM 解决方案提供来自 z/OS 子系统的事务跟踪信息，帮助客户实现全面的端到端应用程序监控，并更快地隔离问题以减少停机时间。
IBM Z APM Connect 的特性和增强功能摘要
监控从公共云到大型机的混合应用程序，并识别影响这些混合应用程序的组件。
消除 APM 工具（如 AppDynamics）中的 IBM Z 黑盒，更快速地识别和解决性能问题。
APM 解决方案为您提供混合云应用程序的可见性、可控性和自动化，确保性能最佳且资源得到有效利用。Z APM Connect 将您的 Z 数据提取到这些工具中，并将 APM 可见性扩展到大型机，同时优化轻量级性能。
随着跨越移动设备、公有云和本地环境的复杂混合云应用程序的快速普及，拥有以应用程序为中心的视图，以便快速隔离应用程序问题并避免需要成立战情室来应对重大故障，变得比以往任何时候都更加重要。您可以在一个位置全面查看您运行的所有应用程序。
对于许多组织来说，应用程序的复杂性已经超出了优秀工程和 IT 团队的能力范围。随着复杂性的增加，追踪问题的根源变得越来越重要。现在，您可以访问详细的可视化参考资料，使您的团队能够在几分钟内，而不是花几小时或几天诊断和纠正关键问题。
无论您是经验丰富的主题专家 (SME) 还是非 Z 应用程序所有者，我们直观的视觉效果支持任何人定位问题。我们为 APM 用户提供 Z 事务级别详细信息的可见性，例如 CICS 区域名称或程序名称，他们可以使用这些详细信息与 Z SME 更好地沟通问题。沟通效果的提升意味着可以减少重大故障以及基本消除停机，从而避免危机。
随着事务在 z/OS Connect、CICS 和 IMS 之间跳转到 IMS DB、Db2 和 VSAM 等后端，以前的大型机黑匣已转变为多层可见性。Z APM Connect 可以显示这些中继段的一些关键指标，例如响应时间、调用计数、ABEND 代码等。从 IBM CICS、IMS、CICS Transaction Gateway、Db2 和 z/OS Connect Enterprise Edition 获取事务数据和详细信息。