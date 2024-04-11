IBM® Communications Server for Data Center Deployment 整合并扩展了 Communications Server for AIX®、Linux® 和 Linux on IBM Z，通过不同的网络（无论是 SNA、TCP/IP、内联网、外联网还是互联网）将用户连接到企业主机应用程序和数据。企业可以在工作站和主机系统之间获得一体化通信服务。
Communications Server for Data Center Deployment 可让企业根据业务需求而非网络协议来选择应用程序，为小型单处理器系统和高端多处理器环境奠定了良好的基础。
支持 AIX、Linux 和 Linux on IBM Z，通过企业内部网或互联网简化管理。
一种复杂的编程接口，支持各种应用程序编程接口 (API)。
可充当多协议网关，支持应用程序通过多个网络协议运行。
提供安全、强大的 Telnet 和远程 API 网络环境。
包括支持 SNA 应用程序的移动和动态连接要求。
<p><span> 将现有主机应用程序扩展到互联网，可提高业务灵活性。 </span></p>
与 Linux 上的 Communications Server for Data Center Deployment 具有相同功能，还支持超级套接字连接。
灵活访问 Windows、Unix 和 IBM zSystems® 平台上的托管应用程序，只需一个功能强大的工具包。
复用和变换企业现有的终端应用程序。
在 IBM z/OS 上构建和部署网络应用程序的高性能基础。
从 Java、Java EE、.NET Framework 以及 C 和 C++ 应用程序安全访问 CICS。