IBM® Communications Server for Data Center Deployment 整合并扩展了 Communications Server for AIX®、Linux® 和 Linux on IBM Z,通过不同的网络(无论是 SNA、TCP/IP、内联网、外联网还是互联网)将用户连接到企业主机应用程序和数据。企业可以在工作站和主机系统之间获得一体化通信服务。



Communications Server for Data Center Deployment 可让企业根据业务需求而非网络协议来选择应用程序,为小型单处理器系统和高端多处理器环境奠定了良好的基础。