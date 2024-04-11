主页 中间件 Communications Server for Data Center Deployment IBM Communications Server for Data Center Deployment
扩展 IBM Z 上 AIX、Linux 和 Linux 的连接性
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Communications Server for Data Center Deployment 能做些什么

IBM® Communications Server for Data Center Deployment 整合并扩展了 Communications Server for AIX®、Linux® 和 Linux on IBM Z，通过不同的网络（无论是 SNA、TCP/IP、内联网、外联网还是互联网）将用户连接到企业主机应用程序和数据。企业可以在工作站和主机系统之间获得一体化通信服务。

Communications Server for Data Center Deployment 可让企业根据业务需求而非网络协议来选择应用程序，为小型单处理器系统和高端多处理器环境奠定了良好的基础。
优势
简化管理

支持 AIX、Linux 和 Linux on IBM Z，通过企业内部网或互联网简化管理。

 强大的编程功能

一种复杂的编程接口，支持各种应用程序编程接口 (API)。

多网络协议

可充当多协议网关，支持应用程序通过多个网络协议运行。

 提高安全性

提供安全、强大的 Telnet 和远程 API 网络环境。

 更多支持

包括支持 SNA 应用程序的移动和动态连接要求。

提高灵活性

<p><span> 将现有主机应用程序扩展到互联网，可提高业务灵活性。 </span></p>
服务产品
公共功能
  • 支持 Microsoft™ Windows™、AIX® 和 Linux® 客户端/服务器
  • 支持在更集中的位置来配置和管理 IBM Systems Network Architecture (SNA)
  • 降低管理成本
  • 集中 SNA 资源
  • 提供类似于云的实施
  • 将多种功能集成到一个产品中
Communications Server for Data Center Deployment on AIX
  • 连接各种 SNA 和 TCP/IP 网络中的应用程序
  • 为运行 AIX 的工作站配备 SNA 资源和协议，可将其转换为 SNA 节点
  • 支持 AIX 工作站与 SNA 网络中的其他计算机（包括主计算机）进行通信
  • 提供 TCP/IP 功能，可以在 TCP/IP 网络内或 TCP/IP 和 SNA 网络之间的边界使用此功能
Communications Server for Data Center Deployment on Linux
  • 连接各种 SNA 和 TCP/IP 网络中的应用程序
  • 为 Linux 计算机配备 SNA 资源和协议，可将其转换为 SNA 节点
  • 支持 Linux 计算机与 SNA 网络中的其他计算机（包括主机）进行通信
  • 提供 TCP/IP 功能，可以在 TCP/IP 网络内或 TCP/IP 和 SNA 网络之间的边界使用此功能
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Communications Server for Data Center Deployment on IBM Z

与 Linux 上的 Communications Server for Data Center Deployment 具有相同功能，还支持超级套接字连接。
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